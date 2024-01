Najboljši filmi prve polovice leta 2024 ali premiere, ki jih nestrpno pričakujemo

Zbrali smo nekaj najbolj zanimivih filmov za prvo polovico leta 2024. Premiere, zaradi katerih morate obiskati madžarske kinematografe.

Junak tvojih sanj (premiera 18. januarja 2024)

Kaj bi storili, če bi vas nenadoma vsi na ulici prepoznali? To se zgodi Paulu (Nicolas Cage), profesorju biologije, ki je živel precej dolgočasno družinsko življenje. Čuti, da je njena kariera zašla v slepo ulico, in nenehno je bila razočarana nad uspehom svojih kolegov. Toda zdaj ga dohiteva slava, a ne zaradi njegove končno dobro napisane knjige, temveč zaradi tega, ker se Paul pojavlja v sanjah vse več ljudi.

Ubogi pari (premiera: 25. januar 2024)

Novi film Yorgosa Lanthimosa je osupljiva zgodba o neverjetnem razvoju Belle Baxter (Emma Stone). Mlado žensko oživi doktor Godwin Baxter, znanstvenik z briljantnim umom in nenavadnimi metodami. Bella, ki jo varuje ta moški, neusahljivo hrepeni po znanju. V želji, da bi spoznala svet, pobegne z Duncanom Wedderburnom, grobim in razuzdanim odvetnikom, in skupaj se podata na viharno pustolovščino po celinah. Bella, osvobojena predsodkov svoje dobe, izjemno hitro raste, da bi uresničila svoje ambicije in se zavzela za enakost in svobodo.

Tempting Lessons (premiera: 25. januar 2024)

Učitelj Miller (Martin Freeman) želi več. Želel je biti pisatelj, zdaj pa je učitelj književnosti na srednji šoli v majhnem mestu. Potem pa spozna Cairo (Jenna Ortega), nadarjeno, izobraženo, edinstveno in zelo lepo dekle. A njej je dolgčas. Približa se učitelju, skupaj se vse bolj oddaljujeta od učnega načrta, on pa ne ve več, kaj se mu dogaja. Osemnajstletna učenka v njem prebudi strasti, za katere nikoli ni vedel, da obstajajo. Toda to dekle je nepredvidljivo. In želi postati pisateljica: kar pomeni, da vedno poskrbi za nov, nepričakovan preobrat.

Drznež (25. januar 2024)

Leta 1755 se kapitan Louis Kahlen (Mads Mikkelsen) odpravi na na videz nemogočo misijo, da bi osvojil odročno, nenaseljeno dansko pokrajino. Njegov cilj je zgraditi kolonijo v imenu kralja. Toda neusmiljeni lokalni posestnik ima druge zamisli in arogantno verjame, da je dežela samo njegova.

Območje zanimanja (8. februar 2024)

Komandant Auschwitza Rudolf Höss in njegova žena Hedwig skušata v hiši blizu taborišča smrti ustvariti sanjsko življenje za svojo družino. Film Območje zanimanja, posnet po romanu angleškega pisatelja Martina Amisa iz leta 2014, je debitiral na 76. filmskem festivalu v Cannesu, kjer je prejel veliko nagrado festivala in bil nominiran za evropsko filmsko nagrado v petih kategorijah.

Madame Web (15. februar 2024)

Cassandra Webb (Dakota Johnson) je vsakdanja junakinja. V New Yorku vozi reševalno vozilo: nevarnost in reševanje življenj sta zanjo nekaj vsakdanjega. In dejstvo, da ves čas teče, tekmuje, se bori s časom. Potem pa se nekaj zgodi. Tudi v njegovem življenju, ki se vedno odvija v nepričakovanih obratih, se zgodi nekaj novega. In od tistega trenutka naprej ne razume ničesar: Ali je hitrejši od katerega koli od svojih sotekmovalcev? Morda vidi prihodnost? Ali ga lovi nadčlovek z nadčloveškimi sposobnostmi? Njegov svet je v razsulu, zdi se mu, da je vesolje razbito.

Bob Marley: One Love (22. februar 2024)

Prvič na velikem platnu vidimo zgodbo Boba Marleyja, ki premaguje preizkušnje in potuje po poti svoje revolucionarne glasbe. Film je nastal v sodelovanju z družino Marley, legendarnega glasbenika igra Kingsley Ben-Adir, njegovo ženo Rito pa Lashana Lynch.

Lefkovićevi so v žalovanju (29. februar 2024)

Tamás Lefkovics, velikosrčni, a trmasti boksarski trener (Zoltán Bezerédi), je imel s svojim sinom Ivánom (Tamás Szabó Kimmel) tako slabe odnose, da se že leta nista pogovarjala. Iván je pobegnil v Izrael, da bi se izognil sporu z očetom, in kot ortodoksni Jud tam živi in si je ustvaril družino, stike pa ohranja le z materjo (Ágnes Máhr) iz Budimpešte. Po nepričakovani materini smrti se Iván s šestletnim sinom vrne domov, da bi v skladu z judovsko tradicijo v hiši svojih staršev preživel teden dni žalovanja ali šive. Skozi ta dva moška se soočita dva svetova, na kocki pa je ponovna združitev družine.

Dune: Drugi del (29. februar 2024)

Gospodar Harkonnenov je iztrebil družino Atreidov. Toda princ Paul Atreides (Timothée Chalamet) je pobegnil: skriva se v divjini med skrivnostnim, nomadskim ljudstvom Fremeni, kjer spozna dekle Csani (Zendaya). Njegova usoda je, da se maščuje za svojo družino, da popelje njemu zveste vojske v vojno. Odločiti se mora, ali bo izbral veliko ljubezen svojega življenja ali izpolnil svojo usodo.

Sneguljčica in sedem palčkov (21. marec 2024)

Igrana različica Disneyjeve klasike z Rachel Zegler in Gal Gadot v glavnih vlogah.

Runaway Girls (14. marec 2024)

Jamie žaluje zaradi razhoda, medtem ko Maria potrebuje nekaj sprostitve. V upanju na nov začetek se odpravita na nepričakovano potovanje v Tallahassee, vendar gre kaj hitro po zlu, ko naletita na skupino nerodnih kriminalcev. Komični triler Ethana Coena je prvi del trilogije.

2024 filmov po datumu

Challengers (25. april 2024)

Challengers je turnir za nastajajoče profesionalne teniške talente. Tu se srečata Art in Patrick iz oči v oči. Ki se zelo dobro poznajo. Pred leti sta bila neločljiva prijatelja. Dokler nista srečala Tashi (Zendaya), ki ni bila le najboljša na igrišču, ampak tudi najatraktivnejša. Fanta sta hkrati štartala z njim, ga istočasno potiskala in hkrati dobivala spodbudne znake. Tashi ne more izbirati med njima. In potem še. Potem spet ne. Leta minevajo in vezi med tremi zaljubljenimi mladimi ljudmi niso pretrgane: le nerazdružljivo se zapletejo.

Deadpool 3 (2. maj 2024)

Wolverine se našemu protagonistu pridruži tudi v tretjem delu serije filmov Deadpool.

Kaskader (2. maj 2024)

Naš junak, kaskader Colt (Ryan Gosling), si je pravkar opomogel po nesreči, ki je skoraj končala njegovo kariero, zdaj pa mora poiskati pogrešano filmsko zvezdo, razvozlati zaroto in poskušati pridobiti nazaj ljubezen svojega življenja, hkrati pa mora njegova dnevna služba..

Planet opic: Imperij (23. maj 2024)

Nekaj generacij po Cezarju so opice, ki živijo v harmoniji, prevladujoča vrsta na planetu, medtem ko so ljudje prisiljeni živeti v skrivališču. Ko se novi, tiranski opičji vodja odpravi zgraditi svoj imperij, se mlada opica poda na nevarno potovanje, ki ga bo prisililo, da podvomi o vsem, kar ve o preteklosti, in sprejme odločitve, ki bodo oblikovale prihodnost tako opic kot ljudi.

Furiosa: Zgodba o norem Maxu (23. maj 2024)

Mlado dekle Furiosa (Anya Taylor-Joy) je ugrabljena iz Green Placea, The Many Mothers, in jo odpelje motociklistična horda. Prečkajo puščavo in ciljajo na grad, kjer se želi vojskovodja motociklistov spopasti z Nesmrtnim Joejem (Chris Hemsworth) in njegovo vojsko razpolovljenih vojakov. Furiosa pa hoče ostati živa. In hoče priti domov. Za vsako ceno.

Garfield (30. maj 2024)

Je najbolj znan maček na svetu. In morda tudi najdebelejši. Lenuh, počasen, obožuje lazanjo in sovraži ponedeljke. Toda mirno življenje oranžnega mačka Garfielda je zdaj postavljeno na glavo. Ker na sceno stopi dolgo izgubljeni sorodnik: njegov oče. V marsičem sta si podobna: obožujeta svoj trebuh in sovražita kopalno vodo. Vendar je Vic ulični maček, pustolovski in smešni lik, in nič ni dlje od Garfielda kot želja po avanturi.

Brain Elves 2 (13. junij 2024)

V novem filmu Disneyja in Pixarja se vračamo k glavi Riley, ki je zdaj najstnica. Serenity, Bánat, Harag, Majré in Disgust, ki že nekaj časa uspešno krmarijo skupaj, začnejo čutiti mešane občutke, ko se pojavi Feszkó. Poleg tega je videti, da ni sam.