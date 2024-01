5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti za januar

Od neodvisnih produkcij do veličastnih predstav, edinstvena gledališča in ustvarjalne skupine v Budimpešti pozdravijo novo leto z razburljivimi igrami, ki spodbujajo razmišljanje.

Winterreise

Režija Kornéla Mundruczója je na tanki meji med gledališčem, filmom in koncertom, z duetom igralca in pevca Jánosa Szemenyeija ter pianista Károlyja Mocsárija v glavni vlogi. Koncertno gledališka predstava Proton teatra temelji na različici Schubertovega cikla pesmi v transkripciji Hansa Zenderja za mali orkester, za katero je režiser ustvaril videoinstalacijo o prebivalcih madžarskih begunskih taborišč.

7. januar 2024, 19.00 | Latinovits Theatre v Budaörsu

Pes

Predstava Lóránta Varge Ekykutya, ki jo gledalci lahko spremljajo v barvah PopUp Produkció, za seboj pušča okvir klasičnega gledališča. Že samo prizorišče je nenavadno, saj predstava gostuje v dvorani Oglaševalske agencije ACG in s tem podpira delo neodvisne kreativne skupine. Tudi scenografija je skromna, a igra, zgodba in izkušnja brez para – ne zamudite!

10., 11. januar 2024 | ACG Budimpešta

Še en krog za vse

Poleti 2023 so v letnem gledališču Városmajor predstavili odrsko priredbo z oskarjem nagrajenega filma Druk (Še en krog za vse), ki je bil zaradi izjemnega uspeha predviden za predvajanje v gledališču Belvárosi leta 2023. nova sezona. V središču zgodbe so štirje srednješolski profesorji srednjih let, ki se odločijo preizkusiti teorijo, da se človek najbolje počuti s pol tisočinke alkohola v krvi.

20. in 31. januarja 2024 | Gledališče Downtown

Skupina

Skupina anonimnih odvisnikov, znanih predvsem iz ameriških filmov, oživi v gledališču 6SZÍN v režiji Viktorja Bodója. V predstavi 12 odvisnikov sedi v krogu in se pogovarja o svojem življenju, medtem ko vodja skupine (Sándor Zsótér) moderira in vodi pogovor. Že po tem vtisu lahko ugibamo, da predstavitev, narejena s pomočjo strokovnjakov za odvisnosti in iz zgodb sodelujočih, ne obljublja lahke sprostitve, obeta pa nepogrešljivo, s poudarkom na ljudeh namesto na odvisnostih.

21. januar 2024, 15:00 in 19:00 | 6BARV

Kalmanov dan

Odrsko priredbo Kálmán-nap, ki se dogaja v intimni bližini, lahko interpretiramo tudi kot nadaljevanje zelo uspešnega filma Hajduja Szabolcsa Ernellájevi volkovi, ki ga je posnel z družino v lastnem stanovanju. Fokus predstave je tudi tokrat na vsakdanjih trivialnostih našega življenja, ki se na odru povečajo in postanejo vidne ter spodbudijo gledalca k razmišljanju. Kálmánov dan z neprekinjenim uspehom uprizarjajo že leta, neodvisno filmsko različico predstave pa so konec lanskega leta predstavili v Talinu.

30. januar 2024, 18:00 | Hiša Jurányi

+1 Ostržek

Obstaja velika verjetnost, da se je v Vígszínházu rodila še ena klasika: decembra je bila predstavljena glasbena družinska pravljica Ostržek v režiji Tamása Keresztesa, za katero je ustvarjalni duo Gábor Presser in Dusán Sztevanovity sodeloval prvič po Podstrešje, pisal pesmi. Običajna visoka kakovost iz Vígszínháza je utelešena v predstavi, ki je všeč tako otrokom kot odraslim, za kar so bile vstopnice seveda razprodane do februarja. Zato velja spremljati spletno stran gledališča, da si ob prvi priložnosti zagotovite naslednje vstopnice, ki vam lahko pomagajo do nepozabnega gledališkega doživetja.

Večkrat | Gledališče komedije