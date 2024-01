5 muzejev igrač po vsej državi, ki obujajo preteklost, kjer čas kar beži

Vsi brez izjeme imamo spomine na svojo najljubšo igračo, majhen avto ali punčko, ki je zaznamovala njegova otroška leta. Če bi radi začutili nostalgijo in se podali na nekajurno potovanje skozi čas, vam priporočamo 5 muzejev igrač v državi, kjer se lahko do mile volje potopite v lepe spomine.

Muzej in delavnica igrač Sórakatenus, Kecskemét

Stalna razstava muzeja in delavnice igrač Szórakatenusz, ki je članica Muzeja Józsefa Katona v Kecskemétu, prikazuje približno dvesto let igrač. Na razstavi igrač, ki zaseda več prostorov, si lahko ogledate izjemne igrače meščanskega sveta, najljubše igrače dečkov in deklic, stare otroške knjige, še več, skrbno varovane kose madžarskih delavnic igrač in izbor iz Rodolfove zbirke. . Vendar pa se muzej igrač ne ustavi tukaj, saj ima izbor redko videnih kosov, več tisoč let starih igrač, a poleg najbolj znanih in priljubljenih domačih igrač lahko spoznate tudi igrače iz različni narodi in celine.

6000 Kecskemét, András Gáspár krt. 11.

Muzej igrač Vidor, Keszthely

Zasluženo vznemirljiv muzejski raj v središču mesta Keszthely skriva tudi presenečenja za ljubitelje starih iger. Ko vstopite v muzej igrač Vidor, ste lahko z enim samim klikom spet otrok in si ogledate zbirko skoraj 15.000 kosov. Nenehno posodobljena kolekcija igrač od leta 1900 do danes predstavlja najstrašnejše kose različnih generacij. V okviru nostalgične razstave lahko, četudi za kratek čas, znova srečamo vojake, ljudske igrače, porcelanaste in punčke Barbie ter Moncsissije naših prednikov.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 2.

Razstava starih igrač, Sreča

Vsi tisti, ki ob svojem srečnem obisku ne pozabite obiskati razstave Stare igrače, se lahko udeležite pravega, oprijemljivega potovanja skozi čas. Zahvaljujoč skoraj dve desetletji zbirateljske strasti Attila Juhász obiskovalce razveseljuje z več kot tisoč igračami, ki se tako lahko potopijo v množico igrač, proizvedenih med petdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja. Razstava, ki je odprta vse dni v tednu z izjemo ponedeljka, se osredotoča predvsem na igrače Madžarske in držav članic KGST, socialistično industrijo igrač, kjer lahko najdete vse od najmanjših trafikinskih igrač do igrač iz Madžarska tovarna plošč.

3900 Szerencs, Rákóczi út 121.

Muzej igrač Setedhet, Székesfehérvár

V Sedmem muzeju igrač muzeja Szent István Király v Székesfehérvárju vam dve zbirki pomagata, da se potopite v svet staromodnih igrač. V okviru stalne razstave si je mogoče ogledati posebno in nič manj privlačno zbirko civilnih igrač Éve Moskovszky in njene mame Erzsébet Auer ter razstavo grafik in ilustracij Lászla Réberja. V muzeju igrač ne le razstava, temveč tudi številni družinski programi in predstave popestrijo preživet čas.

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

TAKI Muzej igrač in nostalgije, Bakonybél

Med čudovitimi naselji Bakonya je nostalgična razstava papeškega zasebnega zbiratelja Jánosa Takácsa našla svoj dom v Tájházu v Bakonybélu. V muzeju igrač in nostalgije, postavljenem v skednju podeželske hiše, se lahko podate na dogodivščine od 60. do 80. let prejšnjega stoletja v družbi ikoničnih igrač in igral. Poleg najrazličnejših igrač zbirki dodajajo barve tudi knjige in različno pohištvo, ki pristno obujajo odločilno, nepozabno in medgeneracijsko vzdušje dobe.

8427 Bakonybél, Fő u. 15.