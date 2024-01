10 čudovitih zanimivosti in dejavnosti ob Blatnem jezeru, ki vas bodo pozimi zvabile na madžarsko morje

Regija Blatnega jezera je draguljna skrinja čudovitih znamenitosti in dejavnosti, pozimi pa ni nič drugače. Ne glede na to, ali iščete kratek pohod, slikovito panoramo ali vznemirljive pustolovščine na prostem, jih je v hladnejših mesecih vredno dodati na svoj seznam.

Grad Szigliget

Grad Szigligeti, ki stoji na stožcu vulkanske gore in je eden najlepših draguljev Blatnega jezera, je bil zgrajen leta 1260 pod vodstvom benediktinskih menihov iz Pannonhalme. Med turškimi vpadi je trdnjavo branil slavni turški strelec Bálint Palonai Magyar, vendar je Turkom nikoli ni uspelo osvojiti. Trdnjavo je dokončno uničil požar na prelomu 17. stoletja in cesarski odlok Leona I., po katerem je bilo območje podvrženo obsežnemu uničenju.

Danes lahko ob sprehodu po obzidju obnovljene stavbe uživate v osupljivi panorami, notranje razstavne dvorane pa pripovedujejo o življenju na srednjeveških gradovih, z baročno kuhinjo in razstavo orožja ter grajsko galerijo ob vznožju gradu. V zimskih mesecih je ob vznožju gradu celo drsališče s čudovitim razgledom.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Naravoslovna pot Haláp, Zalahaláp

Med pričujočimi hribi v Blatnem jezeru izstopa hrib Haláp zaradi svoje edinstvene oblike, katerega zgornji del, nekoč oblikovan kot krsta, je zaradi rudarskih dejavnosti skoraj popolnoma izginil. Čeprav del hriba ne stoji več, lahko na 3 km dolgi učni poti, ki se vije po tem območju, še vedno najdete številna čudesa. Na 10 postankih vas bodo osupnili gost gozd, krater, obdan s skalno steno, skalne tvorbe, ki spominjajo na Stonhenge, hkrati pa boste izvedeli več o tukajšnjih bazaltnih tvorbah in divjih živalih. Kasneje se povzpnemo po strmem stopnišču in si ogledamo 360-stopinjsko panoramo. Izlet v Zalahaláp obljublja lahek, družinam prijazen pohod, vendar ni priporočljivo skreniti z označene poti.

Poljska kapela, Hegymagas

Na južni strani hriba Szent György med trtami stoji eden najlepših biserov tega območja, nedavno obnovljena baročna kapela, ki jo je okoli leta 1760 zgradila družina Lengyel, leta 1880 pa ji je bil dodan stolp. Stavba je čudežno preživela burna zgodovinska stoletja in po skrbnejši obnovi še vedno stoji v svojem prvotnem sijaju na 215 metrov visokem pobočju. V notranjosti je čudovit lesen baročno-rokokojski oltar in hrastove rokokojske klopi, orgelska omara pa ima parapet s poslikavami svetopisemskih likov.

Iz kapele se odpira čudovit razgled na Szigliget in Blatno jezero. Če si želite daljšega pohoda, lahko avto pustite na parkirišču pred poljsko kapelo in se podate na čudovito in pustolovsko pot Basaltorgonak.

Razgledišče Kőhegyi, Zamárdi

Nad mestom Zamárdi se dviga rahlo valovita gora Kő-hegy, ki je verjetno dobila ime po kamnih, ki štrlijo iz tal in so edini izmed hribov na tem območju. Če se odpravite iz Szamárkőja, vas bo očarljiva pot, ki vodi mimo vrst kleti, pripeljala na vrh 219,8 metra visokega hriba Kő, kjer leta 2000 zgrajeni razgledni stolp ponuja lep razgled na čudovito panoramo. Od tu se ne vidi le lesketajoča se voda Blatnega jezera, temveč tudi pričujoči hribi severne obale in polotok Tihany.

Kishegy, Balatonlelle

Kishegy je eno najboljših vinorodnih območij ne le v regiji Balaton, ampak tudi v celotni državi, in ponuja široko paleto dejavnosti. Na začetku naše poti nas skoraj takoj pozdravi vinograd Garamvári, v nadaljevanju poti pa nas različne vinarne obdarijo s svojimi božanskimi pijačami. A ne glede na to, kako zelo vas božanska hrana in vino vabita, da bi ostali, je vredno nadaljevati pot do očarljive kapelice svetega Donata nad njo. Od kapelice pa nas kot otok miru vabi obsežno gozdnato območje lokalnega gozda Park Forest. In če to ni dovolj, je na 300 metrih nad vasjo Kishegy na voljo tudi panoramska terasa, od koder se razprostira čudovita panorama.

Arboretum in vinska klet Folly, Badacsonyörs

Približno 120 let je minilo, odkar je Dr. Gyula Folly na svojem posestvu v kotlini Tapolca posadil sadike bora, ki so zdaj postale impresiven arboretum. Nekoč 0,4 hektarja veliko območje se je danes razširilo na 5 hektarjev, zdaj pa ga s srcem in dušo neguje že četrta generacija Follyjevih. Ob prihodu se lahko sprehodite med več sto borovci in se seznanite z borovci štirih celin ali se udeležite vodenega ogleda poti.

Tudi krajši zimski dnevi niso za zavohati, zato se lahko odpravite na pot sami, zvečer pa vas čakajo večerni sprehodi po vrtu s slikanjem s svetlobo. Na voljo pa je tudi soba pobega za mlade in stare, in če želite pobegniti od vrveža, vas bo osupnila sezonska ponudba restavracije in najboljše steklenice iz kleti.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Park Tamási in park divjih živali

Gozdni park Tamási je odprt vsak dan v tednu, od sončnega vzhoda do zahoda. 20 hektarjev veliko območje, kjer se lahko sprehodite v pravljičnem gozdnem okolju, kjer gostujejo srne, jeleni, mufloni in divji prašiči. Občudujete jih lahko iz potopljenega steklenega kukala v tleh, medtem ko so živali skrite pred pogledom. Poleg tega si lahko na gozdni učni poti v parku še podrobneje ogledamo gozdno floro in favno.

7090 Tamási, parkovni gozd Miklósvár

Spominska hiša Attila József, Balatonszárszó

V kraju Balatonszárszó se nahaja hiša, v kateri je Attila József preživel zadnji mesec svojega življenja. Takrat se je stavba še imenovala penzion Horváth-kert, kjer je priznani pesnik s svojima sestrama najel dve sobi in od koder se je umetnik odpravil na svoj zadnji večer.

V nekdanjem penzionu je zdaj na ogled razburljiva in nenavadna razstava v spomin na Attilo Józsefa. S pomočjo spominov sorodnikov, nekdanjih ljubimcev, psiholoških študij in zapiskov na razstavi “Kar je minilo, je tu” oživlja pesnikova osebnost. Za ljubitelje literature pa je na voljo tudi tematski sprehod z naslovom Vers Utca (Ulica poezije), ki predstavlja največje pesnike klasične in sodobne madžarske poezije v mestu.

8624 Balatonszárszó, József Attila u. 7.

Babičina čajnica in restavracija Babičin vrt, Aszófő

Če se raje zatečete pred mrazom zunaj, vas čaka ta prikupna čajnica in restavracija v majhni vasici Aszófő, ki spominja na toplino doma. V čajnici Babičin vrt lahko izbirate med več sto čajnimi specialitetami in si ogrejete dušo z vročim, slastnim napitkom, ki se pari. A tudi če ste lačni, ne boste ostali na hladnem, saj lahko izbirate med majhnimi in velikimi jedmi, od foie gras, fileja ščuke in pečenega kruha do različnih tort in peciva.

8241 Aszófő, Remete u. 2.

Še posebej Badacsony

Delček poletnega vzdušja lahko na svoj oddih na Balatonu prinesete tudi pozimi, in sicer na plano Badacsony, ki slovi kot ena najbolj atmosferičnih vinskih teras na tem območju. Stavba ob terasi, v kateri je restavracija, je bila zgrajena v 50. letih prejšnjega stoletja po načrtih z nagrado Ybl nagrajenega arhitekta Ferenca Callmeyerja in leta 2016 prenovljena za Pláne Badacsony. Kot vinoteka ponuja široko paleto vrhunskih vin, steklenice pa so izključno od lokalnih proizvajalcev.

Trenutno je odprta le ob petkih in sobotah, redno pa se organizirajo Pláne Fridays, kjer si lahko z degustacijami pobliže ogledate vina z gričev vinorodnega okoliša.

8261 Badacsonytomaj, Park u. 18.