Po Petőfijevih stopinjah: 10 zanimivih znamenitosti in krajev, ki se poklonijo pesniku velikanu

V Kiskőrösu se je 1. januarja rodil eden največjih osebnosti madžarske poezije, revolucionar in narodni heroj Sándor Petőfi. Ob njegovem rojstnem dnevu priporočamo 10 kulturnih, kulinaričnih znamenitosti in naravnih bogastev, ki jih je navdihnil on.

Petőfijeve spominske hiše in muzeji po vsej državi

Literarni muzej Petőfi, Budimpešta

Literarni muzej Petőfi si je poleg čim bolj celovitega zbiranja in raziskovanja madžarske literarne dediščine zadal cilj vsestransko predstaviti klasično in sodobno madžarsko literaturo zainteresiranim. Med pestrimi programi, ki jih organizirajo, imajo poleg literature pomembno vlogo tudi povezane umetnosti.

1053 Budimpešta, Károly utca 16.

Petőfijeva rojstna hiša in spominski muzej, Kiskőrös

Hiša, v kateri se je pred več kot 200 leti rodil naš slavni pesnik, je odprta za vse zainteresirane. Stavba, imenovana romarski kraj Petőfijevega kulta, danes deluje kot spominski muzej in vabi na potovanje v preteklost, saj tako njeno stanje kot vzdušje (h kateremu prispeva tudi stilna oprema) pričara duha 19. stoletje.

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.

Center za obiskovalce Jánosa Vitéza, Kiskőrös

Sodobno središče za obiskovalce v Kiskőrösu nosi ime po Petőfijevi pravljici, pogumnem Jánosu. Gosti multimedijsko razstavo, v kateri lahko uživajo vse starosti, navdihnjena s prizori, liki in zapletom pesmi. Obiskovalci lahko ob reševanju zabavnih in igrivih nalog postanejo del zgodbe v 14 interaktivnih sobah.

6200 Kiskőrös, Martini u. 6.

Gastronomska izkušnja s Petőfijem

Bistro in vinski bar La’Róna, Kiskőrös

Bistro in vinski bar La’Róna, ki obljublja nepozabna gastronomska doživetja, se poklanja našemu pesniškemu velikanu. Odlična, sproščeno elegantna restavracija se nahaja v središču naselja in si je zaradi priljubljene kuhinje prislužila sloves ene najboljših v okolici. Ne glede na to, ali želite preprosto, tradicionalno madžarsko jed, ekstravaganten burger ali mednarodne gastronomske specialitete, boste to našli pri nas. Postrežba je kot pesem, a pogled je šele začetek, saj okusi res prevzamejo vodstvo. Če ste razpoloženi za dober obrok, pridite, saj La’Rónine odlično sestavljene jedi zagotovo ne bodo razočarale.

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca 8.

Petőfi v naravi

Nacionalni park Kiskunság

Stičišče Donave-Tise, Alfölda in Kiskunsága je zavzemalo posebno mesto v srcu Petőfija. Veliko njegovih del je navdihnila domovina, njene naravne vrednote in neskončna rona, ki simbolizira svobodo. Če bi radi spoznali to pokrajino, obiščite narodni park Kiskunság, kjer se lahko na tematskih izletih približate naravi, ki jo je pesnik zelo cenil.

Petőfi-rest, Pomáz

Po nekaterih virih je leta 1845 Sándor Petőfi z Imrejem Vahotom in Sándorjem Vahotom počival na razgledni točki v Pomázu, na poti v Esztergom. Čudovita panorama, ki ni prav nič podobna tistemu, kakršnega so vajene pesnikove oči, ga je verjetno očarala tako, kot bo očarala vas. Če imate s seboj daljnogled, lahko vidite hrib Hármashatár in Kip svobode.

Koča Petőfi, Somoskővára

Koča Petőfi ob vznožju gradu Somoskő, ki služi kot razstavni prostor, spominja na pesnikov obisk leta 1845, torej njena replika, saj je bila prvotna stavba žal uničena. Podajte se na pohod po okolici, obiščite grad Salgó, ki je navdihnil delo Salgó, in spoznajte posebno regijo, po kateri je nekoč taval Petőfi.

Jama Baradla, Aggtelek

Relief, ki prikazuje Sándorja Petőfija v Aggteleku, nakazuje, da je Sándor Petőfi tukaj obiskal pred mnogimi leti. O svojem obisku jame Baradla v svojih Popotovanjih (1845) pripoveduje zanimivo podrobno: opisuje jo kot „napol dokončan pekel”, iz katerega z bokov in vrhov kaplja znoj „partizanskih angelov”, ki kopljejo pekel. Ali obstaja boljše priporočilo?

Lillafüred in jama Anna

Madžarska literarna elita je nekoč za svoj cilj imela najraje pravljični Lillafüred, Petőfi ga je na primer obiskal leta 1847. V pismu prijatelju Frigyesu Kerényiju je pesnik poročal o potovanju in omenjal slapove in divje skale. V poročilu o izkušnjah ni izostala niti jama Anna, ki se mu je zdela čistejša in svetlejša od aggteleka.

Grad Salgó

Kot smo že omenili, je Petőfija navdihnil grad Salgó. Njegova romantična pesem o ruševinah je bila po lokalnih govoricah napisana – junija 1845 po njegovem obisku – na konju. Njegovega bivanja tukaj ni mogoče pozabiti, saj poleg pesmi nanj ohranja spomin tudi skala ob grajskih vratih. Če se želite udeležiti izleta, polnega znamenitosti, se gradu približajte po Petőfijevem sprehajališču.