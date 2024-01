7 vznemirljivih vodenih sprehodov po Budimpešti, ki obarvajo vsakodnevno zimsko življenje

Zima ne mine brez vodenih sprehodov po raziskovanju zakulisja skrivnosti prestolnice. Če bi radi spoznali zgodovino Budimpešte z drugačnega zornega kota, z ogledom prej neznanih zgradb in si popestril zimski vsakdan, si oglejte naš izbor!

LGT sprehod

13. januarja se bo po srečanju v zgornjem nadstropju tržnice Klauzál tér začel voden sprehod, na katerem boste obiskali lokacije, povezane z Gáborjem Presserjem in LGT. Zadnja postaja sprehoda je Hiša madžarske glasbe, kjer se seveda vrtijo pesmi, na dan pa prihajajo stare slike in zgodbe iz preteklosti. Na sprehod – s katerim lahko podprete tudi delovanje Fundacije klovnov zdravnikov Piros Orr – se lahko prijavite do 11. januarja do polnoči na e-naslovu varosikultour@gmail.com.

Datum pohoda: 13. januar.

Okno v svet – Cilj je samo letališče

Dolg sprehod, gremo? Terminal 1 letališča Liszt Ferenc tokrat ne bo izhodišče, temveč cilj sam. Tokrat se lahko brez prtljage, brez naglice sprehodite po veličastnih prostorih letališkega terminala 1, kjer se zdi, da se je čas ustavil. Udeleženci sprehoda bodo dobili vpogled v zgodovino najbolj znanih potnikov Ferihegy 1, pa tudi v današnji letalski promet iz zlate dobe letalstva.

Datumi pohoda: 13. januar, 3., 10., 17. februar.

Sladko življenje med ribezovimi grmi

14. januarja se lahko za 1,5-2 uri potopite v zgodovino Wekerletelepa, blagoslovljenega s posebnim vzdušjem pozimi in poleti. Na domoznanskem sprehodu lahko skozi oči etnografa opazujete ulice in hiše, izveste pa lahko tudi, zakaj je bilo naselje zgrajeno, kdo so bili njegovi prvi prebivalci in zakaj je bilo tukaj tako mamljivo živeti. Na sprehodu ob najlepših stavbah Wekerletelepa lahko izveste tudi, kako so prebivalci delavske kolonije preživljali delovne dni.

Datum pohoda: 14. januar.

Legenda o hotelu Gellért – ogled zaprtega hotela

Imagine ponuja nezgrešljiv program za nostalgike, ljubitelje prestolnice, navdušene pustolovce in vse tiste, ki jih skrivnosti hotela Gellért, ki je bil zaprt zaradi prenove, vsaj malo zanimajo. Med zasluženo priljubljenim vodenim ogledom, ki se začne večkrat v januarju in februarju – kjer ste lahko sami med veličastnimi, ogromnimi stenami – lahko spoznate preteklost, sedanjost in prihodnost hotela Gellért, njegov nekoč živahni vsakdan. življenje, njegove privlačne majhne podrobnosti in njegovo neskončno lepoto.

Termini sprehoda: 21., 27., 28. januar, večkrat v februarju

Veliki zimski sprehajalni dan – dan kratkih sprehodov

Cel dan v januarju, ko glavna vloga pripada sprehodom. Korzózz z nami! je za 28. januar napovedal veliki zimski sprehajalni dan, ko lahko v okviru krajših, a nič manj razburljivih sprehodov spoznate zgodovino prestolnice. Na ta izjemen dan v januarju se bodo na več lokacijah in ob večkratnem terminu začeli 1-urni vodeni sprehodi, kjer boste med drugim lahko obiskali palačo Festetics, se podali v čas v rimsko dobo, veleblagovnico Corvin, Restavracija Mama Kéhli, razkrita bo tudi zgodba sinagoge na ulici Kazinczy.

Datum pohodov: 28. januar.

Državna trgovina: kaj je nosila Icuka? – Moda in oblačenje v socializmu

3. februarja se lahko skozi ogledalo oblačil in mode sprehodite skozi stare veleblagovnice Rákóczi út, ki veljajo za ikonične kraje tega obdobja. Program Pestbuda Walks od 70. do 90. let prejšnjega stoletja oživlja preteklost, socialistično modo, potrošniško kulturo, pa tudi, kako se je oblačilo žensk spreminjalo glede na njihovo vlogo v družbi. Na sprehodu seveda ne čutite le nostalgije, ampak dobite tudi odgovore na vprašanja, zakaj vintidž danes doživlja svoj razcvet med mladimi?

Datum pohoda: 3. februar.

Szem a Harisnyán

17. februarja si lahko v okviru 2-urnega programa ogledamo nekdanji vsakdanjik Tovarne nogavic v Óbudi skozi Sprehod mestnih del. Osvetljuje, kakšen je bil v resnici sistem Kádár s proizvodne linije in kaj je čakalo dekle, rojeno v podeželski kmečki družini, ki je želela poskusiti srečo v Budimpešti. Sprehod bo vodila zgodovinarka Zsófia Eszter Tóth, ki je pripravila svojo doktorsko disertacijo in knjigo ter razvila ta poseben pohod na podlagi intervjujev in osebnih zgodb z delavci tovarne nogavic.

Datum pohoda: 17. februar.