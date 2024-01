5 odličnih zajtrkovalnic v Budimpešti, kjer lahko jeste božanski bunda kruh

Le kdo si ne bi želel začeti mrzlega zimskega jutra s slastnim, hrustljavim in res nasičnim bunda kruhom? Naslednje kraje je vredno obiskati, če iščete najboljši bunda kruh v mestu!

Honey

Honey svoje goste v središču Budimpešte pričakuje z medenimi doživetji za začetek dneva in širokim izborom slanih in sladkih jedi za zajtrk. V brunch restavraciji Sas utca se vsaka ura dneva vrti okoli zajtrka, zato se splača ustaviti zjutraj, opoldne in zvečer na odlično pripravljeno poslastico. Seveda je v sijajni ponudbi hrustljavo zapečena bunda, polnjena s šunko in sirom, ki jo postrežejo z majhno solato in česnovo kislo smetano, imajo pa tudi sladko bundo, ki je še bolj okusna s cimetom, javorjevim sirupom. in mešano sadje.

1051 Budimpešta, Sas utca 12.

Zjutraj opoldne

V lokalu z imenom Reggel Délben mislijo tudi na tiste, ki imajo raje sladko bundo. Ne glede na to, ali si boste to dobroto zamislili z javorjevim sirupom in ocvrto slanino ali s sadjem, bo vaš zajtrk zagotovo obilen. In lokal – kot že ime pove – ne skuša izstopati samo v smislu zajtrka, ampak je tudi njihov meni za kosilo vreden ogleda!

1096 Budimpešta, ulica Haller 18.

Kaptafa brunch

Če želite res izjemne jedi za zajtrk, potem pojdite v Kaptafa brunch na ulici Akácfa! Poleg unikatnih jedi tudi svojih bund ne prepuščajo naključju, saj jih poleg sira in slanine polnijo še z domačo sirno kremo. Če ste to že jedli, je vredno poskusiti njihove globoko ocvrte kisle kumare, ki jih lahko pomakate v majonezo s koprom, da dopolnite doživetje Kaptafe!

1072 Budimpešta, Akácfa utca 37-39.

Keksz

V bistroju Keksz, enem najbolj priljubljenih lokalov na vedno živahnem Madách térju, si lahko vsak dan v tednu, od jutra do večera, potešimo lakoto z vedno več okusnimi jedmi za zajtrk. Od sladkih do slanih zajtrkov, od klasičnih do prenovljenih predjedi, lahko izbiramo po svojih željah z nebeško kavo in svežim pomarančnim sokom. Na primer, bunda, posuta s sirom cheddar, ki jo skoraj obvezno pomakamo v kislo smetano, je priljubljena med celodnevnimi zajtrki!

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Board Budimpešta

Ni naključje, da je Deszka Budapest, izjemno priljubljena brunch točka v okrožju V, polna gostov vse dni v tednu. Hrana, ki je tukaj na voljo, ni samo božanska, ampak tudi privlačna, narejena iz svežih sestavin. Težko bi izpostavili eno dobroto iz ponudbe, nekaj pa je gotovo, če ste v bližini, jih obiščite in ne pozabite okusiti njihovih bund, ki bodo lepo postrežene prišle na vašo mizo.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 31.