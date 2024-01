Zasnežena Mátra: 3 nepogrešljive destinacije, ki so čudovite tudi pozimi

Mátra je morda najlepša pozimi, zato se nam pridružite pri raziskovanju teh treh posebnih destinacij, ki so čudovite tudi pod snežno odejo.

Posebna kamnita razgledna točka: razgledna točka Kozmáry

Skala Kozmáry je priljubljena pohodniška točka v Mátrafüredu, ki ponuja enostaven dostop in čudovite razglede. Zgrajena je bila leta 1900 na 398 metrov visokem hribu Dobogó in ponuja osupljivo 360-stopinjsko panoramo doline Mátra, hriba Sár in Gyöngyösa. Če boste imeli srečo, boste lahko v tem letnem času občudovali termalne vrhove z razgledne ploščadi Kozmáry.

Turkizno oko gora: morsko oko Apci

Na jugozahodnem delu reke Mátra, le streljaj od Apci, se med gorama Nagy-Hársas in Somlyó nahaja rudnik Széleskő. Ta biser reke Mátra, ki sta ga ustvarili deževnica in podtalnica v dnu nekdanjega rudnika andezita, je postal znan kot morje Apc. Do rudnika, ki je čaroben pozimi in poleti ter leži globoko v gozdu, lahko pridete z avtomobilom ali peš po gozdni poti. S 15 do 20 metrov visokih skal, ki mejijo na jezero, lahko občudujete vodo in svet pod gladino.

Dolina divjine: Soteska Csörgő

Soteska Csörgő, imenovana po potoku, je ena najbolj iskanih pohodniških destinacij v Mátri, dostopna iz več smeri in v vsakem letnem času privablja številne pohodnike s pohodniškimi čevlji. Priljubljenost skalnate soteske ni naključje, saj se njene navpične vulkanske andezitne stene dvigajo navzgor kot monumentalen spektakel. Potok, ki teče na 750 metrih nadmorske višine, je dobil ime po posebnem naravnem pojavu: po močnem deževju se kamenčki, ki jih nosi potok, sprimejo med seboj, kar mnogi opisujejo kot hreščeč zvok.