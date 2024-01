6 čudovitih destinacij in pohodniških poti po divjih borovih gozdovih

Danes je v naši državi vse manj krajev, kjer lahko uživamo v divjem gozdnem okolju borovih gozdov, vendar je v državi še vedno nekaj destinacij, ki ponujajo vpogled v zimzeleni svet. Odkrijte borove gozdove Bakonyja, Mátre, Őrséga in Budskega hribovja, ki nam obljubljajo čudovite in pustolovske izlete.

Borovi gozdovi

Fenyőfő ob vznožju Bakonyja je res poseben kraj, saj v tej majhni vasici raste edini madžarski avtohtoni borov gozd, ki je preživel vse od ledene dobe. Vendar pa se postavlja vprašanje, koliko gozda je starodavnega, saj so morali lokalni prebivalci po pretirani sečnji v srednjem veku v 18. stoletju del gozda ponovno zasaditi. V vsakem primeru je osrednji del območja že 200 let neprekinjena skupnost, njen poseben značaj pa povečuje prisotnost tako gorskih kot nižinskih rastlinskih in živalskih vrst. Do gozda, ki bi ga lahko opisali kot otok miru, lahko pridete po oznaki Z+ z avtobusne postaje Fenyőfő, Újtelep v smeri Vinye.

Arboretum Tuzson

Na obrobju mesta Tar, na bregu potoka Szalajka, se nahaja arboretum, ki ga je poskusno ustanovil János Tuzson in v katerem so med letoma 1927 in 1928 sadili predvsem zimzelene rastline in jih razmnoževali iz oddaljenih držav. Zaradi tega v arboretumu zdaj rastejo smreka, rdeči in navadni bor ter številne druge vrste borovcev, kot so koloradski bor, kavkaški gaber in balzamična jelka. Do zaščitenega naravnega območja lahko pridete od izvirov Chevice po rumeni oznaki in je brezplačno dostopno ob vsakem času dneva.

Skale Sorrento

V najjužnejšem delu Budaškega hribovja, hribovju Csíki, se nahaja edinstvena skalna formacija, poimenovana po klifih na italijanski obali Sorrento. Skale Sorrento sredi borovega gozdička ponujajo pravo mediteransko vzdušje in osupljivo panoramo. Do tega nenavadnega naravnega pojava vodijo številne pohodniške poti, obljublja pa razburljivo in raznoliko pokrajino, ki jo je enostavno raziskovati tudi z otroki. Če se želite odpraviti na daljši pohod, se lahko odpravite tudi na visoke vrhove Budaörs Copars na tem območju.

Naravoslovna pot ciklam

Vznemirljiv pohod, strmi vzponi in gosti borovi gozdovi nas čakajo na prvi naravni poti v naši državi, ki se vije približno 9 kilometrov nad Sopronom. Od Lővéreka sledite oznaki Cyclamen do Deák-kutata, ki je dobil ime po luteranskih študentih, od tu pa se boste po strmi poti prebijali skozi čudovit borov gozd. Ko zapustimo park Trianon, sledimo modrim smerokazom do rekonstruiranega ribiškega grobišča iz zgodnje železne dobe, na poti nazaj pa nas čaka čudovita panorama grajskega razgledišča.

Zajnátski hrib krožni izlet

Območje okoli hriba Zajnát je znano tudi kot Pilisvörösvári-kopárok, saj so nekoč izkrčeni gozd uporabljali za pašo jelenov, v začetku 20. stoletja pa so začeli saditi borovce. Leta 1933 pa je bil del nasadov črnega in navadnega bora požgan, tako da danes v pokrajini poleg preostalih borovcev prevladujejo listnate vrste. Vzdušne borove zaplate in čudovito gozdno okolje lahko odkrijete, če se odpravite od gostišča Kopar med krajema Pilisvörösvár in Piliscsaba po dobro označenih ozkih poteh. Med potjo se je vredno nekajkrat povzpeti na greben gore, saj lahko uživamo v osupljivi panorami gorovja Pilis. Od spomenika Lóri se počasi spuščamo po strmem pobočju do Orlove skale in nato dosežemo najvišjo točko Zajnátskega hribovja, Belo goro. Nazadnje se skozi bujno dolino povzpnemo na vrh Rdeče gore, od koder se vrnemo na izhodišče, kopajoč se v čudoviti gozdni pokrajini.Krožna tura ob jezeru Hársas

Ta 7,9 km dolg krožni pohod se začne pri kapeli Dobrega pastirja v Szentgotthárd-Rábakethelyju in vas popelje po osupljivi pokrajini jezera Hársas. Po poti skozi borove gozdove boste prispeli do slikovitega jezera, ki je nastalo zaradi nabrekanja potoka, od koder boste prečkali jez in prispeli do poti, ki obkroža vodno zrcalo. Tu boste lahko spoznali vrste rib v porečju reke Rába, živalstvo in ljudsko arhitekturo kraja Őrség, nato pa ob vzhodni strani jezera Hársas uživali v čudovitem razgledu na nasprotne borove gozdove. Nazadnje se vrnemo v Szentgotthárd skozi prav tako atmosferičen gozd v dolini potoka Zsida. Sem se je vredno vrniti poleti, saj je na jugovzhodnem delu jezera Hársas plaža na prostem, kjer se lahko čofotate v kristalno čisti vodi.