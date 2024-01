7 navdihujočih filmov, posnetih po resničnih zgodbah, ki vas bodo navdihnili za leto 2024

Zbrali smo sedem novih filmov po resničnih zgodbah iz obdobja po letu 2020, ki vas lahko navdihnejo za izzive, ki vas čakajo leta 2024.

Izjemen prijatelj (HBO Max)

Fred Rogers je priljubljen televizijski voditelj, ki že več kot trideset let pripravlja lutkovne predstave za majhne otroke v svojem zdaj že legendarnem jopiču. Na njegovih neposrednih, ljubečih in razumevajočih predstavah so odraščale generacije. Nekega dne k njemu pristopi Lloyd Vogel, ki ga prosi, naj ga portretira. Zasebno življenje uspešnega, ciničnega novinarja zasenči njegov slab odnos z očetom. V studiu se intervju nepričakovano obrne. Vogel zaradi pogovora ponovno oceni svoje življenje.

Oče Stuart (HBO Max)

Boksar, ki je postal duhovnik, oče Stuart Long je na svoji poti od samouničenja do odrešitve navdihnil nešteto ljudi.

Izumitelj

Film prikazuje dramatično usodo doktorja Józsefa Béresa in njegov boj z oblastjo od sredine šestdesetih do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V čustveno bogatih in vznemirljivih prizorih spremlja zgodbo o rojstvu Cseppa Béresa in raziskovalčevem nenehnem boju, prek tega pa ponuja tudi objektiven pogled na Madžarsko v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na (ne)delovanje socializma, na laži in spletke, ki so prežemale celotno takratno družbo.

Marlene

Marlene je navdihujoča resnična zgodba o ženski, ki se je borila, da bi svojega moža oprostila stare obtožbe za umor.

Uporaba Rubyja (Netflix)

Patrulja sanja, da bi se pridružila elitni enoti K-9 in sodelovala s pametno, a zoprno psičko iz zavetišča Ruby. Film temelji na resnični zgodbi.

Till – Justice for My Son

Ganljiva resnična zgodba o vztrajnem boju Mamie Till-Mobley, da bi dosegla pravico za svojega 14-letnega sina Emmetta Tilla, ki so ga leta 1955 linčali, ko je obiskal svoje bratrance v Mississippiju. Mamiejino ganljivo potovanje od žalosti do dejanj bo pretresljiv primer, kako lahko materinska ljubezen spremeni svet.

Chevalier

Navdihnjena z resnično zgodbo violinista in skladatelja Chevalierja de Saint-Georgesa. Otrok afriškega sužnja in francoskega plantažnika je imel neverjetno kariero in se je celo zaljubil v Marijo Antoinetto.