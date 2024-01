TOP 10 komedij ali najboljših filmov zadnjih let za silvestrovo

Za silvestrovo smo zbrali najboljše komedije zadnjih let. Najdete jih vse vrste: akcijske, črne komedije, znanstvene fantastike in lahkotne družinske komedije.

Emma Stone v Pošasti. v filmu

Free Guy (Disney+)

Bančni uslužbenec spozna, da je pravzaprav lik v ozadju video igre odprtega sveta. Odloči se, da bo prevzel nadzor in postal protagonist lastne zgodbe – on bo tip, ki se bo prilagodil temu neomejenemu terenu in rešil svet.

Pošast (Disney+)

Zgodba, postavljena v London v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, sredi punk rock revolucije, spremlja Estello, mlado potepuško osebo, ki uporablja svojo pamet in ustvarjalnost, da bi si ustvarila ime z oblikovanjem svojih oblačil. Spoprijatelji se z dvema tatovoma, ki jima je nagajivo dekle všeč; skupaj uspevata na ulicah Londona. Nekega dne Estellin čut za modo pritegne pozornost baronice von Hellman, razorožujoče šik modne legende. Toda njuno novo delovno razmerje sproži niz dogodkov in odkritij, ki razkrijejo Estellino razkošno plat.

Prvaki resnice

Mathildin oče, vojak Markus, ki je v tragični železniški nesreči izgubil mamo, se vrne domov. Nenavaden Otto mu razkrije, da je bila nesreča pravzaprav umor. Markus, Otto in njuni prijatelji sprožijo akcijo maščevanja proti odgovornim.

Ne glej gor! (Netflix)

Dva astronoma se odpravita na medijsko turnejo, da bi človeštvo opozorila na uničujoč komet, ki se približuje Zemlji. Odgovor nezainteresiranega sveta: “Seveda!”

Vse najboljše, Leo Grande (HBO Max)

Upokojena učiteljica Nancy Stokes, ki hrepeni po človeški povezanosti in dobrem seksu, se s pomočjo spolnega delavca Lea Grandeja poda na odkrivajočo pot.

Vsi sovražijo Johana

Johan, ki je sam, živi v mirnem mestecu in se posveča svoji edini strasti, eksplozijam. Poleg eksplozij ima Johan rad le svojega konja in sosednje dekle. Ima jo za ljubezen svojega življenja, vendar se težko najdeta, saj jo je po nesreči skoraj razstrelil, ko sta bila najstnika.

Živjo, moje življenje! (Netflix)

Glavni junak Barna Keserű, ki je začel pisati po nasvetu prijatelja, po svojem prvem uspešnem fantazijskem romanu pa je stopil na pot tabloida: vodi pogovorne oddaje in po zaslugi svojega brezvestnega, agilnega menedžerja je povsod, tudi iz pipe. Dokler takšen zvezdniški mehurček ne poči … tako naš junak najde pot nazaj k pisanju. Toda čustveno prazno življenje preteklega obdobja je pustilo pečat na njegovi pisateljski ustvarjalnosti. Toda navdih ne pride in od svojega založnika prejme ultimat. Do oddaje novega rokopisa je še deset dni. Takrat mu usoda za 10 dni pripelje njunega skupnega otroka Sama, ki ga Barna sploh ne pozna. Življenje pisatelja, ki se je doslej ukvarjal le sam s seboj, se bo korenito spremenilo.

Gospa Harris gre v Pariz

Film, ki je najnovejša priredba uspešnice Paula Gallica, dogaja v Londonu in Parizu v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je zgodba o londonski čistilki, ki se zaljubi v obleko hiše Dior, nato pa svoje življenje obrne na glavo in odpotuje v Pariz, da bi kupil ekskluzivno obleko. Moda v prestolnici najde nove prijatelje in s svojim šarmom za vedno spremeni pariški modni svet, ki je bil do takrat rezerviran izključno za bogate in slavne.

Človek po imenu Otto (HBO Max)

Moški po imenu Otto po smrti svoje žene izgubi veselje do življenja, vendar najde nov namen, ko se vanjo vselijo njegovi novi sosedje.

Erry’s Tapes (Netflix)

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja Naples, ambiciozni DJ in njegova dva brata postanejo presenetljivo uspešni glasbeni producenti, čeprav so aretirani zaradi tihotapljenja lastnih kompilacijskih trakov.