9 posebnih muzejev v državi, kjer vas čakajo nepozabna doživetja

Veliki muzeji in središča za obiskovalce naše države so dom številnim razburljivim, nenavadnim, celo interaktivnim razstavam, zato smo vam zdaj predstavili nekaj res posebnih lokacij.

Bükki Csillagda, Répáshuta

Bükki Csillagda, ki je leta 2017 prejel naziv Park zvezdnega neba in slovi kot eno najsodobnejših astronomskih razstavišč v Srednji in Vzhodni Evropi, nas vodi skozi fascinantne razstave v skrivnosti vesolja. Na eni od razstav se lahko s pomočjo obogatene resničnosti izgubimo v svetu Sonca in številnih drugih vrst zvezd. Toda med edinstveno zbirko meteoritov centra za obiskovalce se lahko čudite tudi meteoritom z Lune in Marsa. Poleg tega zvezdin planetarij, observatorij, igre VR in izobraževalna pot za ogled planeta ponujajo tudi vpogled v skrivnosti vesolja, redno pa so napovedane tudi nočne teleskopske astronomske oddaje.

3559 Répáshuta obrobje, hrsz. 016/5

Starodavni ostanki Ipolytarnoca

V Ipolytarnócu lahko obiščete izjemno bogato arheološko najdišče prazgodovinskega sveta, ki je izginilo zaradi vulkanske katastrofe pred 17 milijoni let. V naravnem rezervatu lahko odkrijemo zobe morskega psa, okamnela drevesa, odtise listov, odtise prazgodovinskih živali in 8 milijonov let staro ogromno deblo prastarega bora. Razstava svetovnega razreda in soba za 4D simulacije v centru za obiskovalce razkrivata divje živali tega območja pred 20 milijoni let. Poleg tega je naš obisk Ipolytarnóca nepozaben zaradi geološke študijske poti, skalne poti parka, miocenskega gozda in krošnje.

3138 Ipolytarnóc, Zunanje območje 039.

Muzej svetilk, Zsámbék

Ferenc Borus je v šestdesetih letih 20. stoletja iskal ustrezne svetilne naprave za svoj „muzej vina”, zato je postopoma nabiral zbirko vse lepših svetilk. Zaradi vse večjega zanimanja je leta 1970 v tamkajšnjem Društvenem domu odprl svojo razstavo svetilk, na kateri je postavil na ogled 250 predmetov. Slava razstave, ki je od takrat rasla z dodatnimi kompozicijami, se je z leti razširila po vsem svetu, medtem pa se je leta 1979 preselila na kmečko hišo v Zsámbéku, dokler se ni leta 1995 zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Trenutno obiskovalce v muzeju čaka 1000-1100 posebnih svetilk.

2072 Zsámbék, Magyar u. 18.

Muzej Zsolnay, Pécs

Muzej Zsolnay se nahaja v najstarejši stavbi v Pécsu iz leta 1324, ki je bila ustanovljena leta 1928 ob 100. obletnici rojstva Miklósa Zsolnaya. Dela nenavadne keramičarske družine se nam kronološko razkrivajo v šestih prostorih. Med drugim lahko spoznamo najpomembnejše izume Vilmosa Zsolnaya, porcelansko fajanso in tehniko eozin, lahko pa občudujemo tudi keramiko, ki jo je prinesel iz Perzije in Egipta. Poleg impresivne zbirke okrasne keramike v zgornjem nadstropju, v sobi spominov, lahko s sprehodom med družinsko opremo in okraski vpogledamo tudi v življenje družine Zsolnay.

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

Časovni tunel, Eger

Sistem kleti pod Egerjem ponuja vznemirljive dogodivščine, kjer obiskovalcem približata lokalno kulturo in zgodovino. V kletnem sistemu se skrivajo zanimivosti razstave »Mesto pod mestom«, v zgornjem delu stavbe pa je retro razstava „Življenje v socializmu”. Poleg tega nas stand-up komedija v časovnem tunelu popelje nazaj v preteklost Egerja, kjer lahko spoznamo osupljive zgodovinske dogodke in skrivnosti mesta. V teh programih lahko sodelujemo z zamenjavo vozovnice za standardna potovanja. Obisk muzeja lahko dopolnite tudi z aktivnimi programi, kot so laserska bitka, team-building igre ter rojstni dnevi in dogodki podjetja.

3300 Eger, Városfal u. 1.

Filmski park Korda, Etyek

Dobimo lahko vpogled v eno od trdnjav filmske industrije v Etyeku, kjer lahko skrivnosti filmskega ustvarjanja odnesemo s seboj domov na nepozabnih vodenih ogledih. Ob obisku postavljenih mest v naravni velikosti se lahko interaktivno naučimo, kako do 15.000 članov ekipe dela na mednarodnih in madžarskih produkcijah. Šolske skupine se lahko poleg pustolovske ture udeležijo tudi iger, ki jih navdihujejo filmi in filmsko ustvarjanje, družine in skupine prijateljev se lahko celo preizkusijo v snemanju filma, nešteti programi filmskega parka pa so tudi odlično prizorišče za korporativni team building. . Tako za doživetje kot za posebne programe je potrebna predhodna najava.

2091 Etyek, Korda út 1572 ur.

Mlini Orfűi

Vodiči Mlinarskega muzeja nas bodo popeljali po prvotnih mlinih, zgrajenih v skladu s tem obdobjem, ki še danes delujejo, na Orfű, kjer se bomo seznanili z delovanjem in zgodovino mlinov.

. Slednji dve, Suhinja, Papirnica in Vodni mlin, pa nista le razstavni prostor, temveč služita tudi kot grafični in slaščičarski delavnici. In tukaj lahko okusimo aktivno življenje skozi različne aktivnosti, medtem ko nas v kleti Malom in Pajtapékskég čakajo različne dobrote.

7677 Orfű, Füzes Antal walk 3.

Muzej Mátra, Gyöngyös

Od leta 1957 je grad Orczy dom muzeja Mátra, ki se ponaša z drugo najbogatejšo zbirko naravne zgodovine v državi, kjer si lahko ogledate 50.000 let staro okostje volnatega mamuta, pa tudi zgodovino lova in lokalno zgodovinsko razstavo. Na grajskem vrtu je muzejska naravoslovna razstava v sodobnem paviljonu, katerega tla prikazujejo favno in floro koreninskega, grmovnega in krošnje. Poleg vsega tega lahko občudujete tudi tropske in subtropske rastline 300 kvadratnih metrov velike palmove hiše, pa tudi živali v ptičarji, akvarijih in terarijih.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.

Center moderne in sodobne umetnosti, Debrecen

Za tiste, ki jih zanima sodobna umetnost, je ena najboljših izbir MODEM v Debrecenu, ki izvira iz 20. stoletja. predstavlja najpomembnejša domača in mednarodna dela 20. stoletja ter dela domačih in tujih predstavnikov sodobne likovne umetnosti. Vse njihove aktualne razstave si lahko ogledate do 11. februarja. Med njimi je razstava „Határkor” vizualnega umetnika Zoltána Fátyola in grafika Istvána Tamusa, ki organizira dela Fátyola in Tamusa. Tudi razstava z naslovom „Vpadljivi predmeti”, ki je nastala v sodelovanju med MODEM in Muzejskim centrom Ferenczy, in njeni (umetniški) predmeti so organizirani med kulturnimi in osebnimi vzorci Debrecena.

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.