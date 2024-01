Vzdušje koče v Budimpešti: 7 krajev, kjer se lahko pogrejete tudi v najhladnejših dneh

Ko je božič mimo, nekako težje najdemo toplino, ki jo je praznik prinesel s seboj v zimske dni, zato se vrednost mest v Budimpešti, kjer ješ okusno hrano ob topli pijači, poveča. V našem izboru vam pokažemo, kje je zagotovljeno vzdušje v koči, ki ga poznamo na smučiščih.

Smučarska hiša Vasas

Smučarsko hišo Vasas, ki izžareva neponovljivo vzdušje koče, najdete nad progo za tek na smučeh poleg Anna-réta. Obnova stare smučarske koče, ki je prvotno delovala kot paradni objekt, je bila končana konec lanskega decembra. Objekt ima sodobno zunanjo in notranjo zasnovo, ki se zliva z naravo, po svoji funkciji pa še naprej služi ljubiteljem zimskih športov. V stavbi je tudi skupni prostor in gostinska enota, kjer se lahko sprostite med potepanjem po Normafi.

1121 Budimpešta, Jánoshegyi út

Restavracija Intermezzo in strešna terasa

Intermezzo na ulici Hold je eno najbolj edinstvenih mest za večerjo v Budimpešti, ne le zaradi dekoracije s pisanimi vrstami luči in udobnih iglujev, zgrajenih v zimski sezoni. Vsak trenutek, preživet v restavraciji, je nepozaben, zahvaljujoč na primer dejstvu, da so stolpi in kupole bazilike oddaljeni skoraj za roko. Obiščite jih za okusno hrano in posebne pijače, ki ogrejejo srce!

1054 Budimpešta, Hold utca 3.

Restavracija in gostilna Kis Tirol

XVI. Družinam prijazna restavracija District’s vas pričakuje vse leto z edinstvenim alpskim vzdušjem in pristnimi jedmi. Prijetno vzdušje Restavracije in gostilne Kis Tirol, ki deluje kot družinsko podjetje, je posledica dejstva, da so lastniki navdušeni nad smučanjem, zato stilske poteze, značilne za Alpe, odmevajo tako znotraj kot zunaj. Poleg domačih okusov so posebnosti kuhinje tudi bavarske, škoda pa bi bilo zamuditi tradicionalno pripravljene parne cmoke, ki so na voljo vse leto!

1161 Budimpešta, ulica Batthyány 74.

Lizsé Digo

Na obali jezera Városligeti najdete najnovejšo neapeljsko picerijo v okolici, ki vas bo popeljala naravnost v južno Italijo. Pristne neapeljske pice, pečene v krušni peči, si lahko privoščimo v idiličnem okolju, v igluju pred restavracijo, s pogledom na bistro ogledalo jezera, pod drevesi Városligeta in če imamo srečo. , lahko celo uživamo v zasneženi pokrajini.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Mežikanje

Za hladnejše dni so si omislili tudi poseben bistro ekoparka ob vznožju mostu Árpád. Edinstveno oblikovana obvodna restavracija preživi zimske mesece z ustvarjanjem udobnih iglujev ob božanskem kuhanem vinu, vroči čokoladi in pečenem kostanju. Osvetljeni prozorni mehurčki, ki lebdijo na vodi, z edinstvenim šarmom privabijo goste na zajtrk in se pogrejejo.

1138 Budimpešta, Párkány u. 39-41.

Pozdravljen Buda

Gastroyard Hello Buda se je spremenil v čarobni zimski imperij, v katerem lahko uživate vse dni v tednu. Vendar pa se med dvema toboganoma splača prepustiti tudi gastronomskim doživetjem, ki jih ponuja pet sijajnih mest v Budimpešti, A Pizza Sztori, Buja Dizznó(k), CAFAT, Tom Yum in VAJ. Zahvaljujoč novi gastro ponudbi, zimskim programom in božanskim grelcem duše vas zagotovo ne bo zeblo. Poskrbite za božično razpoloženje med prijetnimi lankami Budimskih gričev!

1025 Budimpešta, Törökvész utca 93/A

Ürömi Hütte

V aglomeraciji, natančneje v Ürömu, se lahko prepustite užitku hlajenja! V Ürömi Hütte jih, kot že ime pove, čaka pravo kočevsko vzdušje, zato so parni cmoki, preliti z domačim vanilijevim ekstraktom in posuti z makom, ki so jih v ponudbo znova dodali konec poletja, ni bilo mogoče izpustiti iz menija. Obiščite jih, če si želite vzdušja smučišč in okusnih okusov!

2096 Üröm, Rókahegyi út