Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih morate obiskati januarja

V naši prvi rubriki za leto 2024 z naslovom Novo v Budimpešti vam predstavljamo nekaj najzanimivejših novih krajev v mestu, od Bartókovega boemskega bara do popolnoma nove trgovine s piškoti, kjer je nemogoče oditi brez sladkega priboljška. Pridružite se nam!

Brutal

Če želite danes v ulici Bartók Béla út uspeti kot gostinec, si raje nataknite hlače, saj na tem območju ne manjka vrhunskih kavarn, prijetnih lokalov in slastnih restavracij, ki ponujajo slastno kulinarično pustolovščino. Toda ekipa, ki stoji za Skalom, se je domislila nečesa novega: Brutal ima bolj boemsko vzdušje kot njegov starejši brat, dizajn, ki se bolje prilega Bartókovemu okolju, široko izbiro grenčic, viskijev, rumov, vodk in džinov ter kuhinjo s cenovno ugodnimi jedmi iz testenin kot dodatno popestritev, ki potencialne redne obiskovalce spremeni v zveste privržence.

1118 Budimpešta, Bartók Béla út 33.

Restavracija Virtu

Restavracija Virtu, ki jo vodi kuharski mojster Levente Lendva, se nahaja v najvišji stavbi v Budimpešti, na 120 metrih nadmorske višine, in nas ne očara le z neprekosljivim panoramskim razgledom, temveč tudi z jedilnikom, ki združuje tradicijo starih staršev z inovativnim duhom in osredotočenostjo na trajnost. Elegantno opremljena restavracija, ki zaseda celotno 28. nadstropje, črpa iz madžarske ter srednje- in vzhodnoevropske gastronomije, pri čemer so jedi v duhu fine bistroja, predstavitev in koncept pa sta na ravni fine dining.

1117 Budimpešta, Dombóvári út 28.

Pekarna SALT

Restavracija SALT, ki je znana kot paradni konj skandinavske minimalistične fine dining restavracije, je z odprtjem pekarne 10. decembra uresničila stare sanje chefa Szilárda Tótha, ki je odgovoren za jedi v restavraciji, nagrajene z Michelinovo zvezdico, ki je še vedno pop-up. Poleg Szilárdovih klasičnih kruhov iz kvašenega testa in vin, ki jih je izbral vodja restavracije Máté Boldizsár, pekarna SALT Bakery na cesti Tárogató ponuja različne pekovske izdelke za domov, vključno s kakavovimi polži, bikci iz kardamoma, čebulnimi in krvavimi polži, kruhki iz listnatega testa in edinstvenimi aromatiziranimi piškotki Babo Bakes.

1021 Budimpešta, Tárogató út 68.

Unkija Bar&Grill

Prava pljeskavica na oglju, piščančja nabodala, klobase in številne druge dimljene dobrote, ki spominjajo na nostalgične balkanske počitnice, nas zvabijo v Unkijo, skrito v osrčju palače. Grill bar Ajdina Unkića, ki je pred 30 leti pobegnil na Madžarsko, da bi se izognil južnoslovanski vojni, je Meka za ljubitelje mesa, kjer strežejo odlično pripravljen čevap z bosansko pečenko in domačim ajvarjem, od poldneva do 16. ure je na voljo raznolik in poln meni za kosilo, v njem pa se znajdejo celo študentje in vegani.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 13/A

Jouri Budapest

Priljubljena libanonska restavracija Byblos, lastnikov novi lokal čez cesto, vas s tradicionalnimi recepti, pristnimi sestavinami in maroško opremo popelje v severozahodno Afriko, vključno z Marokom. Med prisrčnimi jedmi, ki večinoma temeljijo na filozofiji deljenega krožnika, so obilna juha harira z datlji, juha iz leče in čičerike ter kuskus z dušenimi jagnječjimi kraki, na meniju pijač pa je tudi nekaj prijetnih presenečenj!

1052 Budimpešta, Semmelweis utca 4.

Rajkai Espresso

Lani je polovico Vodnega mesta presenetilo, ko je legendarna Isolabella umaknila sence. Nato se je izkazalo, da ni bilo treba skrbeti, saj posel nadaljujejo otroci lastnika Jánosa Unka, ki jim restavracija dobesedno teče po žilah, saj je njihov praded Mihály Rajkai že stavil na ulico. Mili in Jancsi sta odprla Rajkai, novo restavracijo z dolgo zgodovino, in se poklonila svojim prednikom Isolabelli in Tamásu Csehu, pri tem pa postregla z nebeškim pecivom, ameriškimi sendvičnimi specialitetami, odlično kavo in pivom White Rabbit na pipi.

1011 Budimpešta, Iskola utca 36.

ZEN Eatery

Drzno napredne fuzijske jedi restavracije ZEN Eatery, ki so jih zasnovali trije odločni mladeniči Vini, Dani in Pisti, kažejo, da so se fantje pod vodstvom Krisztiána Huszárja naučili, kaj je treba narediti: vsak grižljaj vsake jedi je globoko spoštovanje azijske kuhinje, pomešano s strastjo ter potrebo po igrivosti in ustvarjalnosti. Spomladanski zavitek s cheeseburgerjem? Pikanten, intenziven ramen? Jabolčna pita yuzu, zavita v rižev papir, s kapljajočo vietnamsko kavo? Ne glede na to, kaj boste izbrali, je nepozabno doživetje okusa zagotovljeno!

1067 Budimpešta, Hunyadi tér 10.

Ščepec torte

Osem let smo si lahko slaščičarske pesmi ekipe One Pinch Cake ogledovali le na zaslonih mobilnih telefonov, zdaj pa lahko v sladicah Aleksandre Horváth in Leventeja Bírója uživamo tudi osebno. Namesto poročnih tort so na pultu slaščičarne, ki so jo odprli v bližini parlamenta, poročne torte zamenjale neustavljivo estetske dobrote, kot so ponos Avstralcev, pavlova, pomarančni in čokoladni tarte ali Paris-Brest s pistacijami in malinami ter zažganim testom. Na voljo so tudi piškoti za pse, drobno pecivo, kava in hladno stisnjene juhe!

1055 Budimpešta, Szalay utca 4.