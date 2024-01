9 nepozabnih zimskih aktivnosti v slikovitih krajih države v letošnjem januarju

Prazniki so morda že mimo, vendar je januar še vedno poln pestrih dogodkov na različnih lokacijah po vsej državi. Priporočamo vam destinacije, ki ponujajo več kot le hrano, trge, kulturo in glasbo ter razburljive znamenitosti, ki si jih lahko ogledate in počnete.

Zvezdne pravljice v Zvezdni kupoli v Bükku (5. januar 2024)

Še en poseben dogodek vas čaka 5. januarja 2024 v observatoriju Bükk. Na koncertu z naslovom Star Tales – Zgodbe z neba za Zemljane z ljubeznijo bo intuitivna pevka Andrea Asharti Szabó s svojim čudovitim glasom zapela melodije, ki segajo v samo jedro našega bitja. Izkušnja je edinstvena in neponovljiva, saj zaradi intuitivne tehnike pesmi nikoli ne zapoje dvakrat v isti obliki. Zvoki, zgodbe in podobe, ki se projicirajo v planetariju, omogočajo poslušalcem, da pobegnejo od vsakdanjega vrveža. Po koncertu lahko obiskovalci uživajo v opazovanju zvezd na terasi observatorija Bükk ali v njegovi opazovalnici. Vstopnice lahko kupite na spodnji povezavi!

Ogled opevanega vina v vasi Monor (6. januar 2024)

6. januarja lahko na Strázsahegyju v vsem svojem zimskem sijaju raziščete osupljivo vinsko regijo Monor Pincefalu. Tudi tokrat bo med 11. in 18. uro odprtih 17 kleti, tokrat s kuhanim vinom in okusnimi prigrizki, glasbo in običajnim staromodnim vzdušjem. Za več podrobnosti spremljajte stran na Facebooku Monorska kletna vas!

Made in Pécs (6. januar 2024)

Made in Pécs, največji kulturni dogodek v mestu Pécs, bo letos potekal že devetič. 6. januarja lahko odkrivate raznoliko umetniško življenje mesta z zanimivimi kulturnimi in glasbenimi programi, gledališkimi predstavami, umetniškimi programi in koncerti. Ti programi bodo potekali na petih znamenitih lokacijah v Pécsu od 10. ure dalje. Dogodek je brezplačen!

Ogledi znamenitosti v Sopronu (6., 13., 20. in 27. januarja 2023)

Ob vseh štirih sobotah v januarju vas urad Tourinform v Sopronu vabi na brezplačne sprehode z vodnikom, na katerih boste odkrivali dele mesta, ki jih ni v vodnikih. Odkrijte znamenitosti in zanimivosti Soprona, zgodovino in zanimivosti njegovih cerkva in verskih objektov ter divje živali v sopronskih gozdovih! Ogledi se začnejo ob 11. uri, prijavite pa se lahko s klikom TUKAJ!

Smučarski sejem Miskolc (13. januar 2024)

Načrtujete smučanje v letošnji zimski sezoni, vendar še nimate opreme? Potem je Miskolc 13. januarja pravi kraj za vas, saj vas v rimskokatoliški osnovni šoli Bársony János čaka sejem smučarske in deskarske opreme! Čakajo vas smuči, smučarski čevlji, smučarske palice, zaščitna oprema, dodatki, čelade, očala, snežne deske in čevlji za deskanje na snegu, tako rabljeni kot novi. Če enako iščete v Budimpešti, boste imeli priložnost za nakupovanje 7. januarja, za več informacij pa kliknite TUKAJ!

Prehranjevanje-pitje Arács, Balatonfüred (13. januar 2023)

Pozdravite leto 2024 na prvem gastronomskem dogodku v tem letu v Balatonfüredu! 13. januarja vas vabimo na dogodek Arácsi esem-iszom na dvorišču srednje šole Szent Benedek od 12. do 16. ure, na katerem vas čaka veliko okusne hrane. Program se bo začel z nazdravljanjem, degustacijo žganja in podelitvijo imen, sledila bo svinjska pojedina in plesna zabava.

Tržnica BÖDÖN, Szeged (14., 28. januar 2024)

BÖDÖN Piac, najbolj priljubljena tržnica v Szegedu, bo januarja odprla svoja vrata dvakrat, 14. in 28. januarja! Prizorišče je trg Szeged Plaza, kjer lahko od 9. do 14. ure v prijetnem vzdušju brskate po najudobnejših rokodelskih izdelkih na tem območju in napolnite svoje vrečke z najboljšimi izdelki.

Vincencijeva dnevna tura po kleti, Pannonhalma (19.-21. januar 2024)

Ljubitelje vina vabimo v Pannonhalmo na vikend ob Vincijevem dnevu, kjer bo svoja vrata za javnost odprlo kar sedem lokalnih kleti. Program od 19. do 21. januarja bo ponujal številne dobrote in razburljive degustacije vin, za lažjo pot pa bodo v vinsko regijo vozili različni avtobusi. Kliknite TUKAJ in si preberite več o podrobnem programu!

Zakladi Schönbrunna v Gödöllőju (do 28. januarja 2024)

Do 28. januarja je v kraljevi palači Gödöllő na ogled razburljiva razstava Zakladi Schönbrunna v Gödöllőju. Zbirka vključuje osebne predmete, povezane z vsakdanjim življenjem cesarskega dvora in posameznih družinskih članov. Razstava vključuje portrete članov cesarske družine, dokumente, porcelan, tekstil, grafike in tiske ter izbor dokumentov. kustos razstave je Michael Wohlfart.