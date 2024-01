Navdihujoče knjige za novo leto: 5 odličnih knjig za navdih

Če iščete navdih in spodbudo, novo temo, ki vas bo motivirala za prihajajoče leto, vam priporočamo nekaj knjig, ki so odlično branje za novo leto.

Egill Bjarnason: Neizogibna Islandija

Zgodba o Islandiji se je začela pred 1200 leti, ko sta razočarani vikinški kapitan in njegov neuporabni navigator nasedla v severnem Atlantiku. Od takrat otok ni bil več le gnezdišče arktičnih ptic. Postal je dom naroda, ki je v tišini odigral ključno vlogo pri oblikovanju sveta, kot ga poznamo. Za začetek so Ameriko prvi odkrili Islandci in ne Kolumb, vendar so bili preveč skromni, da bi o tem govorili. Brez Islandije človek ne bi nikoli stopil na Luno in Tolkien ne bi nikoli napisal Gospodarja prstanov. Ta knjiga bralce popelje na zgodovinsko popotovanje in pokaže, kako pomembno vlogo je imela Islandija pri tako različnih dogodkih, kot so francoska revolucija, ustanovitev države Izrael in boj za enakopravnost žensk.

Quentin Tarantino: filmske špekulacije

Dolgo pričakovana knjiga Quentina Tarantina je jasen dokaz tega, kar smo že sumili iz izjav in intervjujev tega svetovno znanega režiserja: Tokratni hollywoodski drznež ni le genij sodobne ameriške kinematografije, temveč tudi eden njenih najzahtevnejših gledalcev, kritikov in oboževalcev. V tej zanimivi in hkrati berljivi knjigi Tarantino na podlagi svojih formativnih filmskih izkušenj iz otroštva preučuje nekatera najzanimivejša dela ameriške kinematografije sedemdesetih let, od nepogrešljivih klasik do pozabljenih biserov.

Walter Isaacson: Elon Musk

Walter Isaacson je zgodbo o Elonu Musku napisal s temeljitostjo, vredno njegovih prejšnjih del. Spoznamo človeka, ki je prekršil skoraj vsa pravila, da bi uresničil svoje neverjetne sanje, in ki je pomagal popeljati svet v obdobje električnih vozil, zasebnega raziskovanja vesolja in umetne inteligence. In seveda je celo kupil Twitter. Isaacson je Muska spremljal dve leti, se udeleževal njegovih sestankov, si z njim ogledoval njegove tovarne in se z njim pogovarjal dolge večurne pogovore, o njem pa spraševal tudi njegovo družino, prijatelje, sodelavce in nasprotnike. Knjiga ponuja edinstven vpogled v zgodbe o uspehih in neuspehih Elona Muska ter si od blizu brez primere ogleda, ali so Muskovi demoni zagotovilo za inovativnost in ustvarjalnost.

Nóra Szekér: Kodno ime: Marsianka

Nadzor državne varnosti nad svetovno znanimi madžarskimi znanstveniki

Po znanstveni analizi, ki jo je uporabljala tajna služba iz Kádárjevega obdobja, je samo na ameriških univerzah poučevalo ali raziskovalo vsaj petsto znanstvenikov madžarskega porekla. Zaradi dela madžarske državne varnosti se je nabralo veliko število dosjejev o madžarskih raziskovalcih, ki delajo v tujini. Med njimi so bili posebne pozornosti deležni mojstri, ki so imeli odločilno vlogo pri projektu Manhattan in pozneje pri izdelavi vodikove bombe, ki jih je takratni znanstveni svet zaradi njihovega nenavadnega jezika in posebne duhovitosti v šali imenoval „Marsovci”, ter Nobelovi nagrajenci madžarskega porekla. V pričujočem zvezku se osredotočamo na nadzor državne varnosti nad Ede Tellerjem („Kárász”) in Leójem Szilárdom („Törő”), ki sta bila pionirja pri izdelavi atomske bombe in sta si nato ostro nasprotovala glede vprašanja oborožitve, ter dvema Nobelovima nagrajencema, Dénesom Gáborjem („Carter”) in Albertom Szent-Györgyijem („Bogarász”).

Dolly Alderton: Draga Dolly!

Dolly Alderton od leta 2020 piše kolumno z nasveti v časopisu Sunday Times. Z nekaterimi vprašanji – ne glede na to, ali nas razveseljujejo ali spravljajo v zadrego – se lahko vsi poistovetimo, včasih pa se pojavi tudi kakšen nenavaden predlog. Razhodi, telesna podoba, družina, prijateljstva, zmenki, ločitve, labirinti družbenih medijev, seks, osamljenost, ljubezen in vse drugo, kar povezuje te teme. Draga Dolly! odgovori na vsa vaša vprašanja brez obsojanja. Dolly se lahko opre na veliko: njene lastne težave so ji dale podlago za predlaganje razumnih rešitev. To, kar lahko nekomu povemo, je veliko manj obremenjujoče – in ta knjiga je spektakularen dokaz, da je to res.