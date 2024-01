Največji evropski pokriti betlehem tudi letos čaka na Blatnem jezeru

Če to zimo načrtujete potovanje na Blatno jezero, si obvezno oglejte narodno znane jaslice Vörs, ki so majhen božični čudež.

Letos bodo nacionalno znane jaslice Vörs na ogled od 3. decembra, zaradi usklajenih prizadevanj vaščanov pa jih je bilo mogoče uresničiti leta 2023. Ta božični čudež v majhni vasici postavljajo vsako leto že od leta 1948, med prazniki pa v regijo Balaton privabi na desettisoče obiskovalcev.

Jaslice, ki si jih je mogoče brezplačno ogledati do konca januarja, so zdaj zgrajene na več kot 60 kvadratnih metrih, večinoma iz mavca in naravnih materialov. Tujke, borovci, les ter človeške in živalske figure bodo v cerkvi svetega Martina v kraju Vörs spominjale na rojstvo dojenčka Jezusa.

V cerkvi, zgrajeni leta 1720, ob adventnih nedeljah ob 14. uri poteka tudi maša, zato je vredno obisk jaslic načrtovati v tem času.

Jaslice v Vörsu so odprte vsak dan do 28. januarja od 9. do 17. ure, na božični večer pa od 10. do 12. ure.

Več informacij: vorsibetlehem.hu