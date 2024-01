7 prijetnih drsališč ob Blatnem jezeru za ljubitelje zimskih športov

Ob madžarskem morju so to zimo na voljo panoramska, krožna in ledena drsališča. Na severni in južni obali so na voljo drsališča za vso družino, tukaj pa so naša najljubša!

Drsališče Szigliget Várudvar

Drsališče Szigliget Várudvar, ki se nahaja v slikovitem okolju ob vznožju gradu, vas čaka tudi letos. Ob delavnikih med 13. in 20. uro, med zimskimi počitnicami in ob koncih tedna pa med 10. in 21. uro. Na božični večer bodo zaprti, 25. in 26. decembra pa lahko od 10. ure dalje z novo močjo uživate v zimskih športih.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30.

Drsališče Balatonfüred

To zimo so na obali Blatnega jezera odprli poseben sistem drsališč: zimska atrakcija, ki jo sestavljajo tri drsališča in ledeni hodniki, ki jih povezujejo, ponuja ljubiteljem drsanja skoraj 3.000 kvadratnih metrov ledu, in sicer tik ob jezerski obali. Kilometer dolgo drsališče Balatonfüred povezuje drsališče na Zákonyi Street, Trg jadranja in trg pred kipom Széchenyi na promenadi Tagore. Natančen odpiralni čas lahko preverite na Facebooku!

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc Street

Na ledu vsi! – Drsališče v Balatonboglarju

Drsališče v Balatonboglarju ponuja čudovit panoramski razgled na Blatno jezero, ljubitelji zimskih športov pa se lahko udeležijo tudi tekmovanja v disku na ledu. V nedeljo zjutraj bo na najlepšem drsališču ob Blatnem jezeru potekala hokejska tekma, ki ji bo od 10. ure dalje sledilo drsanje. Drsališče, ki je le nekaj metrov oddaljeno od Blatnega jezera, je odprto vsak dan, vendar je ob delavnikih drsanje dovoljeno šele od 14. ure dalje.

8630 Balatonboglár, pristanišče BAHART

Drsališče Káli Kecske // Salföld

Lokal Káli Fecské v kraju Salföld ni več le kraj, ki ga lahko obiščete zaradi odlične hrane in zanimivih kulturnih dogodkov. Na prvo adventno nedeljo so na dvorišču okusno urejene restavracije, ki je od četrtka do ponedeljka odprta od 12. do 20. ure, odprli drsališče. Toplo vino, vroča čokolada in punč vas bodo ogreli, ne spreglejte pa tudi adventne razstave v restavraciji!

8256 Salföld, Templom utca 1.

Brezplačno drsališče v mestu Keszthely

Na trgu Energia se lahko vsakdo prepusti strasti do drsanja na krožnem drsališču s premerom 20 metrov. Drsališče je na božič in silvestrovo odprto od 11. do 15. ure, do 15. januarja pa vsak dan od 11. do 19. ure.

Drsališče v Gyárkert Kultúrpark // Veszprém

Gyárkert Kultúrpark, ki je poleti poln glasbe, se bo decembra letos prvič spremenil v zimsko čudežno deželo. Na prizorišču v Veszpremu lahko do 28. januarja poleg 500 kvadratnih metrov velikega umetnega drsališča preizkusite tudi 50-metrsko progo za sankanje, po zimskih športih pa vam bodo slastne tople dobrote pomagale napolniti zaloge kalorij. Čakajo vas topli zimski napitki, pečen kostanj, rogove torte in druge dobrote! Park je odprt vse dni v tednu, razen 24. decembra in 1. januarja.

8200 Veszprém, Jutasi út 3.

Drsališče na Nagystrandu // Siófok

Med 15. decembrom 2023 in 4. februarjem 2024 je za vse obiskovalce odprto panoramsko drsališče na Nagystrandu v Siófoku, kjer lahko otroci in odrasli uživajo v drsanju in se na 380 m2 velikem drsališču in 100 m2 velikem koridorju za drsanje spravijo v praznično vzdušje. Topli prigrizki in pijače, izposojevalnice, garderobe in visokokakovostni servisni prostori zagotavljajo resnično praznično praznično doživetje!