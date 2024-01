6+1 osupljivih poti po vsej državi skozi slikovite pokrajine

Osupljive poti s koli po naši državi nas vodijo po barjih, poplavnih gozdovih in mokriščih, kjer lahko od blizu spoznamo edinstvene divje živali teh čudovitih pokrajin.

Ekocenter Kis-Tisza, Tiszalök

Ekocenter Kis-Tisza razkriva rastlinstvo in živalstvo močvirja reke Blonde in okoliških zavarovanih območij NATURA 2000, kjer lahko od blizu spoznamo tamkajšnje divje živali. Območje Kenyérgyári-Holtág je dom številnim vrstam rib, dvoživk, mehkužcev, vodnih ptic in sesalcev, po katerih se lahko sprehodite po 2,2 kilometra dolgi vodni poti. Ekocenter poleg slikovite pokrajine ponuja tudi konferenčno dvorano, raziskovalno in opazovalno sobo, učilnico in servisne prostore ter celo vodene oglede.

4450 Tiszalök, Töltés u. 2.

Ekološki park, Sándorfalva

Sándorfalva pri Szegedu je še eno zaščiteno območje Natura 2000, saj je na njem pol kilometra dolga steza iz pilotov. To je pokrajina slanih močvirij, poplavnih območij in peskokopov, kjer se lahko sprehodite skozi trstičje v velikosti človeka in odkrivate čudeže vodnega življenja. V zadnjih letih se je območje zaradi paše bivolov počasi začelo vračati v odprte vode. Zato ni presenetljivo, da se sprehod začne z bivolovih kril, nato pa se nadaljuje s tremi počivališči s sedeži, dokler konec sprehoda ne krona razgledna točka. Sem se je vredno vrniti poleti, saj boste morda imeli srečo, da boste v toplih mesecih videli bivole, vsekakor pa se lahko na plaži jezera Nádas tudi razmigate.

6762 Sándorfalva, Tópart utca 17.

Naravna pot Nádirigó, Tiszakécske

2 500 metrov dolga učna pot v Tiszakécskem se vije ob bregovih reke Holt-Tisza, ki je nastala pred 200 leti. Na njej je 10 postaj, na katerih lahko obiskovalci spoznajo naravne vrednote območja in preteklost mesta. Naša divja pustolovščina se začne pri športni dvorani Ókécske, nato pa teče čez vodo, ponekod skozi 2-3 metre visoko trstičje. Dobro zgrajena steza s stebrički je primerna za otroške in invalidske vozičke, če pa se želite odpraviti na daljši pohod, lahko po neoznačenih poteh raziskujete celoten sistem ustja reke onkraj steze.

6060 Tiszakécske, športna dvorana Ókécske

Naravna pot Fényes, Tata

Na območju kopališča Fényes, mesta voda, so nekoč izbruhnili kraški izviri z velikimi izdanki, ki pa so se začasno posušili zaradi rudarjenja premoga na tem območju. Po prenehanju rudarjenja so kraški izviri v začetku leta 2000 ponovno začeli delovati in v mestu ustvarili čudovito pokrajino. Danes skozi čarobni vodni gozd vodi 1,5 kilometra dolga pot s piloti, na kateri si lahko z interaktivnimi informacijskimi tablami še podrobneje ogledate svet lavinskih skladov in kraških izvirov. Na voljo je tudi razgledna točka s čudovitim razgledom, na koncu poti pa sta na voljo trajekt na ročni pogon in viseči most za bolj drzne.

2890 Tata, Fényes Fasor

Želvja naravna pot, Dunakeszi

V razburljivem močvirnem okolju se lahko sprehodite med nenavadnimi arhitekturnimi rešitvami na nedavno vzpostavljeni učni poti Dunakeszi, kjer se čez šotno barje vije 900 metrov dolga promenada. Po kratkem sprehodu skozi gozd pridete do močvirja, kjer namesto klasičnih kažipotov manjše informacijske točke in večji paviljoni spodbujajo obiskovalce k igrivemu raziskovanju območja. Tu so na primer tudi vrvni mostovi, plezalne stene in vrvni plezalniki, medtem ko lahko izveste več o zgodovini in divjih živalih šotišča.

2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.

Šotno barje, Szőce

V pokrajini Őrség je več šotnih barij, vendar je najbolj dragocena vrsta barij ob potoku Szőce, ki jih lahko še danes občudujemo zaradi posebne mikroklime tega kraja, posebnih talnih razmer ter čistih in izdatnih izvirov. Na posebej zaščitenem območju živi 34 rastlinskih vrst in 10 vrst šotnih mahov, med katerimi so tudi nekatere najbolj redke rastline iz zadnje poledenitvene dobe. Sprehod po 1 km dolgi sprehajalni poti na tem edinstvenem območju vam bo omogočil vpogled v upravljanje starodavnih travnikov in izjemno favno močvirja.

+1 Grajski park Festetics, Dég

V največjem angleškem parku na Madžarskem ne boste našli kupe poti čez močvirja, lahko pa občutke neprimernosti ublažite s sprehajalnimi mostički, ki pričarajo njihovo vzdušje. Impresiven krajinski vrt, ki obdaja grad Festetics, vključuje 2 km dolg serpentinasti sistem jezer s slikovitimi mostički, ki prečkajo vodno površino. Eden od teh mostov vodi do rdeče opečnate hiše Hollandi House sredi jezerskega sistema, ki je bila nekoč dostopna le s čolnom, vlečenim z žico. Za rdeče žarečo hišo in romantičnimi lesenimi mostički je sprehajališče ob jezeru v osupljivem okolju vabi k večurnemu sprehodu.

8135 János Hunyadi utca 11.