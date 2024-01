Osupljivo lepa dvorana Budimskega gradu se bo kmalu ponovno rodila

Ni nam treba več dolgo čakati, da lahko občudujemo Galerijo Buffet v Budavárju v polnem sijaju, tudi v času svojega razcveta. Dvorana, ki jo prenavljajo v okviru nacionalnega programa Hauszmann, bo kmalu spet zasijala.

Scenski načrt: Facebook stran Nacionalnega programa Hauszmann

Restavratorska dela palače Budavári potekajo že leta, eden od fokusov pa je trenutno galerija Buffet.

Med bombardiranjem druge svetovne vojne in poznejšim požarom je bila galerija Buffet v Budimskem gradu tako močno poškodovana, da se je popolnoma zrušil celo njen strop. Čeprav dvorana ni bila nerešljiva in nepopravljiva, je bila v komunizmu skoraj v celoti obnovljena.

Rojen v pompu

V začetku 20. stoletja je bilo po načrtih Alajosa Hauszmanna zgrajeno novo severno krilo Kraljeve palače, ki se odpira s Szent György tér, z osupljivo lepo notranjostjo in zunanjostjo v neobaročno-secesijskem slogu.

Medtem ko se je dekoracija stavbe kosala z veličastnostjo dunajskega Hofburga, je bil niz več sto metrov dolgih soban palače, ki se odpirajo druga v drugo, drugi najdaljši v Evropi za palačo Versailles.

Medtem ko se največja plesna dvorana prestolnice nahaja na zahodni strani severnega trakta, se več kot petsto kvadratnih metrov dolga banketna dvorana galerije Buffet nahaja na donavski strani.

Kot že ime pove, se je dvorana uporabljala le za obroke in sprejeme gostov plesne dvorane, njena terasa pa je ponujala neprimerljiv pogled na peštansko stran, obrobljeno z Donavo.

Okrasili so ga najboljši mojstri

Pri notranjem oblikovanju galerije Buffet je Alajos Hauszmann povpraševal po najpomembnejših gradbenih podjetnikih in umetnikih tistega časa.

Štukaturno marmorno oblogo sten in stebrov je izdelalo podjetje Antala Detoma, okna s polkrožnimi polkni in notranja vrata je izdelal mizar Endre Thék. Okrasne ključavnice na vratih in oknih je izdelal Gyula Jungfer, intarzirane parkete pa Ödön Neuschloss.

60-kraki lestenci, ki visijo s stropa, okrašeni s pocinkano pozlato in steklenimi okraski, so bili izdelki Magyar Fémés Lámpaárugyár Rt., okrasna mizna dela v galeriji pa je izdelal Imre Mahunka. V treh poljih obokanega stropa dvorane je bilo mogoče videti temo osvajanja v veličastni krožni sliki, ki jo je naslikal Árpád Festy.

Na zahodni strani prostora sta tudi dve tapiseriji, ki ju je Alajos Hauszmann izbral iz cesarske zbirke na Dunaju in prikazujeta ponovno zavzetje Budima. Dela so nastala v tkalnici preprog Charlesa Mitéja okoli leta 1710.

Na južni tapiseriji, ki je bila odnesena kot sovjetski vojni plen, je upodobljen poraz Turkov pri osvoboditvi Budima, na severni pa vdaja Turkov. Slednji je zanamcem ostal v zasebni lasti.