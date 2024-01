13 posebnih novoletnih programov, če raje kot v mestnem vrvežu praznujete v naravi

Ni dvoma, da vas v Budimpešti čaka nešteto razburljivih novoletnih programov, zdaj pa smo pomislili tudi na tiste, ki bi leto 2023 raje zaključili s prijetnim izletom kot z mestnim vrvežem in začeli novo leto ob istem času.

Praznični čar na Kis-Balatonu – Vožnja s kanujem na otoku Kányavári (28.-30. december 2023)

Ne izgubljajte dodatne energije z žemljicami! Tako kot se Tutajos iz romana Téli berek Istvána Feketeja vrača v zasneženo naravo, ste tudi vi vabljeni v Kis-Balaton na malo sprostitve z družino ali prijatelji. Posebnost kanu tur med 28. in 30. decembrom je, da vam bodo pripovedovali o posebnostih zimskega bereka in Malega Balatona, ki ju je v nadaljevanju legendarnega dela Istvána Feketeja spoznal tudi Tutajos. Prijavite se lahko na spodnji povezavi!

Silvestrska vodna tura po toplovodnem potoku Hévíz (29.-31. december 2023)

Poslovite se od novega leta s prijetnim izletom v Hévíz! Potok Hévíz je edinstvena pohodniška pot, saj se napaja iz tople vode jezera Hévíz, tako da ko ostanete na vodi, se lahko vanj potopite tudi v najhujšem mrazu, saj je voda tukaj 25-28 stopinj C! Poleg kopanja pohodnike navdušujeta tudi bujni živalski svet in bogastvo lokvanj. Ture se začnejo 29., 30. in 31. decembra, na pot pa se imate možnost odpraviti s kajakom ali kanujem. Razdalja je cca. Dolga je 11 kilometrov in jo s počitkom prehodimo v 3-4 urah.

Novoletna poslovilna turneja od Csillebérc (30. december 2023)

Poslovite se od novega leta s prijetnim sprehodom v gozdu in kuhanim vinom! Tura se začne pri Csillebérc, kasneje se boste odpravili peš proti Béka-tó, ki opisuje lep krog. Vmes se bom ustavila na malo počitka, čaja in kuhanega vina. Ekskurzija je prijazna otrokom in psom!

Tura po ferati Csesznek (30. december 2023)

Osvojite grad Csesznek 30. decembra na posebni turi po ferati! Registracijo in izposojo opreme lahko opravite s klikom na spodnjo povezavo!

Silvestrski gozdni izlet v Kakpuszto (30. 12. 2023)

Tura poteka od nekdanje končne postaje gozdne lahke železnice Felső-Kar do šole v Kakpuszti in nazaj. Pred odhodom bodo ob prijetnem tabornem ognju in toplem čaju v Felső-Kaku prebrali knjigo Györgyja Palkója Puszta by Kak. Tura nekaj časa poteka skupaj z učno potjo Tőzike, nato pa se po nekaj postankih poti ločita.

Novoletna turneja – novoletne zaobljube v Sóstu (31. december 2023)

Zadnji dan v letu se udeležite zadnje eko ture v letu 2023, opustite slabe stvari in se skupaj poslovite od starega leta! Ture se lahko udeleži največ 25 oseb, prijavite se s klikom TUKAJ.

Silvestrski izlet na hrib Gulya (31. december 2023)

Na silvestrovo zjutraj ste vabljeni na družinam prijazen skupni izlet VeszpRun na hrib Gulya! Od novega leta se lahko poslovite tako, da greste malo počasneje, namesto da tečete. Zbor na hribu Gulya ob 9. uri!

Silvestrska tura na Julijsko razgledišče (31. 12. 2023)

Poslovite se od novega leta s prijetno turo, ki se začne od Zebegényja, pa vse do razgledne točke Julianus, kjer vas čaka izjemno lepa panorama, pričakujete pa lahko tudi malo snega! 14-kilometrska pot zajema naslednje cilje: Kövesmező, razgledišče Julianus barát, razgledišče Károly Kós in spomenik Trianon. Ta prijeten dan lahko zaključite v Zebegény Rétessház. Za udeležbo na ogledu so potrebne prijave!

Novoletna turneja na Somló (1. januar 2024)

Najboljši začetek leta – malo gibanja, svež zrak in čudovita pokrajina Somlo. Čas približno 3-urne ture je 1. januar ob 13. uri, odhod in prihod v Vinarstvo Tornai, pot pa Szent Ilona-kapolna – grad – razgledišče – Margit-kapolna. Za pokušino bo pogače in vina, udeležba pa je brezplačna! Svojo namero o sodelovanju lahko izrazite na Facebooku ali pokličete na +36 70 339 9896.

Novoletna tura na Sorrento Cliffs (1. januar 2024)

Verjame se, da je prvi dan v letu enak celemu letu. Bodite torej aktivni in leto 2024 začnite skupaj s skupno turo! Pustolovščina skupaj na ikoničnih lokacijah Budimskega gorovja, začenši od Csillebérc, preko Budaörsi pustolovščine, čez skale Sorrento vse do Makkosmária. Prijavite se s klikom TUKAJ!

Novoletni pohod po sledeh slona Parkerde (1. 1. 2024)

Ali ste vedeli, da je slone mogoče videti tudi v parkovnem gozdu v Szolnoku? No, ne tava po gozdu in ga ni mogoče videti v igralnem parku, lahko pa na telefonu narišete veselega slončka, če sledite predlagani poti in obiščete gozdne ceste, ki jih je ustvaril gozdarski oddelek , nabrežje, ki meji na Zagyvát in nekatere ulice. Vendar se slon ne pokaže zlahka. Pohodnika, ki si ga želi ogledati, čaka resnih 10 km. Trasa ture: ceste Parkerdő – nabrežje Zagyva, srečanje v Szolnoku, pri Széchenyi Parkerdő székelykapu ob 10. uri.

Silvestrski koktajl ogled na Dobogókönu (1. januar 2024)

Namesto silvestrskega mačka in mačka raje izberite Višegrad-gorje, da prvi dan v novem letu začnete z lahko nočnim pohodom in ga, če bo vreme dopuščalo, okronate s čudovitim sončnim vzhodom!

Novoletna tura v Vörös-kő (1. januar 2023)

Začnite novo leto s skupnim, enostavnim izletom v Vörös-kő. Krožna tura je dolga 9,5 kilometra in ima skoraj 300 višinskih metrov vzpona. Program je brezplačen!