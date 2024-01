5 čudovitih kavarn v Budimpešti, kjer lahko zadremate po praznični vožnji

Če po počitnicah ne želite skočiti v vrvež, vam priporočamo nekaj čudovitih kotičkov v Budimpešti, kjer se lahko sprostite in malo zabavate.

Galerija in kavarna Gross Arnold

Leta 2024 bo eno najbolj priljubljenih krajev na Bartók Béla út, galerija in kavarna Gross Arnold ali na kratko Arnoldo, praznovalo 10. obletnico. Vstop v prijetno malo umetniško kavarno je kot padec v drug svet, čarobno in pravljično je poklepetati in spiti dobro kavo v objemu jedkanic in del Grossa Arnolda. Če se želite sprostiti, napolniti in sprostiti po počitnicah ob Arnoldovi najljubši kavi in grižljaju torte, vam bo zagotovo uspelo.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.

Majecsko – Narejeno z ljubeznijo

XXII. eno izmed zelo priljubljenih krajev v okrožju, Majecsko. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je tukaj res vse narejeno s srcem, dušo in ljubeznijo, ki se kaže v vsakem požirku in grižljaju. Če ste se želeli za nekaj časa skriti pred hitečim svetom, ob skodelici kave, kozarcu vina in torti, ob igranju družabnih iger, niste našli boljšega mesta kot Majecskó. Ponudba tort vključuje poljske, madžarske in mednarodne dobrote ter brezplačne prigrizke.

1221 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 24.

Kavarna in pekarna MarVan

Prireditev XIV. za najboljšo speciality kavo v okrožju in vaflje z mehurčki vam ni treba iti daleč, le do vrat MarVan Café & Bakery. Sloves podjetja MarVan, ki se nahaja v Zuglóju, se širi daleč naokoli, saj gostje, ki prihajajo sem, vedno znova hvalijo prijazno postrežbo, nebeško kavo ter izbrane sladice in pecivo, ki jo spremljajo. Če se želite malo umiriti, se malo ustaviti, napihati, tukaj je poskrbljeno za vse, da preživite nekaj časa dobre volje in odidete zadovoljni s slastnim pecivom v roki.

1141 Budimpešta, Szugló u. 125/G

Kavarna Spatula

Ta majhna kavarna se skriva na Bartók Béla út, blizu trga Szent Gellért, in greh je ne vstopiti v njena vrata. V izložbi kavarne Spatula lahko vedno najdete nekaj privlačnega in prijetnega, a že ko vstopite v kavarno, vas tisoč in en detajl, okusni prigrizki, juha, ki pogreje dušo in rajska kava, premamijo, da ostanete. Ne glede na to, ali si želite napolniti baterije sami, poiskati prostor za intimen pogovor ali se zmeniti za srečanje pred prazniki, vas Spatula Café vedno sprejme z odprtimi rokami, odprtimi vrati in dobrotami primernimi priložnosti.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 8.

Caferol Cafe & Bistro

V Caferolu, eni najlepših kavarn v Kodály köröndu, se lahko tudi po praznikih razvajate s celodnevnim zajtrkom, italijansko kavo in veseljem, ovitim v tople napitke. Če si želite miru, boste v galeriji zagotovo našli prostor, kjer se lahko potopite v svoje misli ob vrčku rubinaste vroče čokolade, posute s sladkorjem v prahu. Tako njihovi sendviči kot toasti so pripravljeni iz kislega kruha, a se ga splača obiskati tudi, če želite preživeti malo časa sami s sabo ob topli juhi, lahki solati ali celo babičinem zajtrku.

1062 Budimpešta, Andrássy út 79.