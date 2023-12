7 krajev s čarobnim vzdušjem, ki jih lahko obiščete v naši deželi

Ste ljubitelj najbolj znanih Grimmovih pravljic in vam je pohodništvo blizu? Potem vam predstavljamo nekaj destinacij, ki jih lahko obiščete v katerem koli letnem času – ne bo vam žal!

Sneguljčica: Ribiško jezero Sződligeti

Do pravljične gozdne poti, ki vas popelje do prizora iz Sneguljčice, je iz Budimpešte le 30 kilometrov. Sződligeti-horgásztó se nahaja med krajema Vác in Göd, v kotu na ovinku Donave, in je zaradi čudovite flore in ribjih staležev naravni rezervat. Ribiško jezero je v vseh letnih časih slikovit prizor z lesenimi hiškami na obali in čolni, privezanimi na jezeru. Pozimi je jezero za javnost odprto le ob koncih tedna, med 9. in 15. uro, vendar je vstop prost!

Hansel in Gretel: medenjaki, Bárna

Zgodba o Janijelu in Metki oživi v okrožju Nógrád in v mestu Bárna. V tej majhni vasici, obdani z gorami in gozdovi, stoji medenjakova hišica, ki jo občudujejo številni ljudje. Pravljična medenjakova hišica se zdaj uporablja kot podeželska hiša, notranjost pa je okrašena s predmeti ljudske umetnosti in pohištvom ter sezonskimi okraski, zaradi česar se je vanjo (tudi) vredno vedno znova vračati.

Žabji princ: grad Bory, Székesfehérvár

Med zidovi čudovitega gradu Bory, ki se nahaja v dolini Mária v okrožju Öreghegy v Székesfehérváru, si lahko predstavljamo prizor iz filma Žabji princ. Stavbo sta zasnovala arhitekt in kipar Jenő Bory ter njegova žena slikarka Ilona Komócsin, zahvaljujoč temu posebnemu duetu pa lahko v vsakem kotičku gradu na najbolj nepričakovanih mestih najdete čudovit umetniški biser. Grad Bory je pozimi (do 3. marca) odprt od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure, ob koncih tedna pa od 9. do 16. ure!

Speča lepotica: grad Andrássy, Tiszadob

Nedavno prenovljeni grad Andrássy, znan po svoji neprekosljivi lepoti, je lahko popolno prizorišče za katero koli pravljico, tudi za Spečo lepotico. Stavbo v romantičnem slogu, obkroženo s 500 hektarji starodavnega gozda, je med letoma 1880 in 1885 zgradil grof Gyula Andrássy. Najbolj posebna značilnost gradu je nedvomno srednjeveški labirint z lilijami na sprednjem vrtu, po katerem se lahko sprehajate ves dan ali celo sanjarite o čudovitem princu.

Rdeča kapica in volk: lovski dom v dolini Komlós, Mecsek

Ena najbolj očarljivih gozdnih koč v gorovju Mecsek je kot iz pravljice bratov Grimm, skorajda lahko vidite Rdečo kapico, kako prihaja k babici. Lovska koča Komlós Valley, zgrajena v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, se nahaja v vzhodnem delu gorovja Mecsekerdő in je v lasti podjetja Mecsekerdő Zrt. Do njega pridete po cesti Pécsvárad-Magyaregregy, približno 3 km od Pécsvárada, in sicer na levo.

Kralj Rigócsőr: trg Lilomkert

Če ste v blatnem višavju, morate ob nedeljah začeti dan na prijetni tržnici v Káptalantóti! Vsak teden lahko na mizah najdete slastne lokalne dobrote in skorajda lahko ugriznete v vonj svežih sirovih štrukljev in soparnih kruhovih štrukljev s kislo smetano. Izbirate lahko med odličnimi domačimi sirupi, medom in sladkim pecivom, skuto in marmelado, siri in številnimi mamljivimi prigrizki, pa tudi med zastekljenimi kozarci, starinskimi malenkostmi in kmečkimi vini.

Mati Holle: Naszály-hegy

Ko zapade malo snega, se zdi, kot da pred vašimi očmi na hribu Naszály, ki se dviga nad mestom Vác, zaživi posebna zgodba matere Holle. Z vrha 652 metrov visoke gore se pohodnikom odpre osupljiva panorama, ki je vredna truda tudi v najhladnejšem vremenu. Eno od najbolj znanih gora v Podonavskem ovinku je vredno imeti na svojem seznamu za preostanek leta, saj ni čudovita le pozimi!