7+7 nepogrešljivih družinskih filmov iz preteklih let za sproščen božični večer

Družinski filmi so zahtevna zvrst, saj morajo biti zabavni tako za otroke kot za odrasle. Zbrali smo 14 filmov (7 animiranih in 7 igranih), ki so prav takšni. Tukaj so najboljši družinski božični filmi iz zadnjih nekaj let!

Klic divjine je eden najboljših družinskih filmov zadnjih let

Najprej najboljši animirani filmi za božič:

Raya and the Last Dragon (Disney+)

Osamljena bojevnica Raya išče legendarnega Zadnjega zmaja, da bi združila razdejani svet. Na svojem potovanju odkrije, da bo za rešitev sveta potrebovala več kot le zmaja – potrebna bosta zaupanje in timsko delo.

Soul (Disney+)

Ste se kdaj spraševali, od kod izvirajo vaše strasti, sanje in interesi? Pixarjev film vas popelje v poseben kozmični svet, kjer boste odkrili odgovore na svoja največja vprašanja.

Luca (Disney+)

Film Luca se dogaja v čudovitem obmorskem mestu v Italiji in govori o dečku, ki preživi nepozabno poletje s sladoledom, testeninami in neskončnimi vožnjami s skuterjem. Luci se pri njegovih pustolovščinah pridruži novi prijatelj, vendar vso zabavo zasenči resna skrivnost: oba sta morski pošasti iz podvodnega sveta.

Unward (HBO Max, Disney+)

V urbanem fantazijskem svetu se dva najstniška brata škrata podata na nenavadno nalogo, da bi ugotovila, ali je na svetu še kaj magije.

Puss in Boots: The Last Wish (SkyShowtime, Apple TV+)

Pogumni razbojnik Kocur v škornjih želi izgubiti osem življenj, zato se odpravi v Črni gozd iskat legendarno Zvezdo želja. Skupaj s svojim nekdanjim partnerjem Softyjem Praclijem in novimi prijatelji se spopadejo z mafijo treh medvedov in Velikim hudim volkom.

Encanto (Disney+)

Člani družine Madrigal imajo nadčloveške sposobnosti, razen Mirabla, ki odkrije, da je morda edino upanje svoje družine, ko je družinska magija ogrožena.

Wish dragon (Netflix)

Odločni Tin se želi ponovno povezati s svojim najboljšim prijateljem iz otroštva, ko mu čarobni zmaj z željo predstavi čarobnost možnosti.

Zdaj pa najboljše družinske filme v živo:

Yes day (Netflix)

Starši, ki običajno rečejo ne najbolj divjim željam svojih otrok, danes rečejo da, tako da upoštevajo nekaj pravil in se zapletejo v za lase privlečene nore pustolovščine.

Rescued by Ruby (Neflix)

Patruljni policist sanja, da bi se pridružil elitni enoti K-9, in se poveže s pametno, a zoprno psičko iz zavetišča Ruby. Film temelji na resnični zgodbi.

The Boy Called Christmas (Netflix)

Nikolas, navaden deček, se v čarobni zgodbi poda na posebno pustolovščino v severnem snegu, da bi našel svojega očeta in izpolnil svojo usodo.

The Call of the Wild (Disney+)

Buck, prikupen pes, svoje udobno življenje obrne na glavo, ko se znajde v divjini Jukona na Aljaski, kjer končno najde svoje pravo mesto na svetu.

Ježek Sonic 2 (Netflix)

Sonic si vneto želi dokazati, da ima vse, kar je potrebno, da postane pravi junak. Ko se doktor Robotnik vrne v iskanju uničujočega smaragda, morata ježek Sonic in njegov novi prijatelj Tails sodelovati, da preprečita, da bi kamen prišel v napačne roke.

Legendarne zveri: Dumbledorjeve skrivnosti (Apple TV+)

V tej predzgodbi Harryja Potterja se znani liki in nove, čarobne figure borijo proti zlu, ki se je obrnilo proti mogotcem.

+1 svež družinski film, ki bo v kinematografe prišel na božič leta 2023:

Wonka

Film, ki raziskuje mladost Willyja Wonke in prikazuje, kako je postal čokoladni čarovnik, kako se je boril s trojico izdelovalcev čokolade in kako je kljub težavam ohranil dobrega duha.