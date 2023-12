12 zanimivih silvestrovanj in zabav v Budimpešti leta 2023

Pripravili smo vam nekaj fantastičnih silvestrskih dejavnosti, s katerimi se boste lahko poslovili od leta 2023 in vstopili v leto 2024. Na voljo so koncerti, DJ-ji, zabave do jutra in v nekaterih krajih celo posebna kulinarična doživetja.

Silvestrske dejavnosti čez dan v letu 2023

Silvestrovanje s šampanjcem v hotelu Hello Buda

Na zadnji dan leta 2023 bo Hello Buda na vrhu Rózsadombe gostil zabavo na tržnici šampanjca z veliko izbiro šampanjca/šampanjca, pa tudi z odlično hrano in kul glasbo.

New Year Warm Up -– gurmansko praznovanje ob koncu leta na tržnici Light Street

31. decembra lahko od 11. do 16. ure uživate v čarobnem glasbenem in gastronomskem doživetju na tržnici Light Street Market, kjer bodo Dr. BRS, Imre Rakonczai in DJ Thomas trio ustvarili pravo prednovoletno vzdušje. Uživate lahko tudi v dobrotah restavracij Skrei Halbolt in Buffet, Fetekert, Kürtőskalácsos, Budai Kantin, Rétescake in Pezsgő Bar.

Silvestrovo 2023

Če iščete dobro vzdušje za zadnjo noč v letu in še bolje, če želite preizkusiti svojo srečo, potem je Kincsem Park pravi kraj za vas! Na zadnji dan konjeniškega silvestrovanja 2023 lahko od 12. do 20. ure uživate v številnih razburljivih dogodkih, konjskih predstavah, prestižnih dirkah in dirkah hrtov. Za vzdušje bodo poskrbeli glasba dixielanda, DJ Free in duo Afterglow, za hrano in tople napitke pa restavracija Kincsem Park Panorama in ekipa Food Truck Show Hungary.

Szabó Balázs Bandája – Koncert ob koncu leta // A38

Prisrčna in duhovita glasba vas 31. decembra pričakujeta na ladji A38, ki se nenehno ziblje na vodah Donave. Na koncertu Balázs Szabó’s Bandája lahko pričakujete tudi veseli konec leta, ki bo poln petja, radoživosti in veliko zabavne glasbe.

Silvestrsko kuhanje na budimpeštanskem vrtu

V Budimpeštanskem vrtu bo potekala silvestrska zabava v hiši in kuhanje.

Silvestrovanje z družabnimi igrami // Kavarna družabnih iger

Kavarna namiznih iger tudi letos organizira silvestrsko zabavo z namiznimi igrami, na kateri se boste lahko od leta 2023 poslovili z igro.

✘ INSTANT-FOGAS SILVESTROVO 2023

Na zadnji dan leta 2023 in prvi dan leta 2024 vas čakajo še bolj vroča plesišča in bolj vroča scena kot običajno v kompleksu Instant-Fogas. Zabavajte se z več kot ducatom izvajalcev v 18 barih, na 6 plesiščih, vrtovih, terasah in treh nadstropjih.

TILOS silvestrovanje // Gödör

Letos lahko v Gödör v novo leto vstopite v tradicionalnem prepovedanem vzdušju s Tilos DJ-ji v dveh nadstropjih, Cökxpôn-chill chill cono v zgornjem nadstropju, dobrodošlico-pogačem ob prihodu ter velikimi in malimi člani Tilos skupnosti.

Jazz silvestrovo 2023 // Budapest Jazz Club

Priljubljeni jazz klub Újlipótváros bo na zadnji dan v letu ob 21.30 kot prvi začel igrati. Večer bo postregel z večerjo in nastopi kvarteta Hász Eszter, Myrtill in Swinguistique, po kratkem polnočnem nazdravljanju s šampanjcem pa boste lahko leto 2024 pozdravili z melodijami tria János Egri.

Silvestrska zabava Be Massive // Várkert Bazár

31. decembra bo serija zabav elektronske glasbe Be Massive Horizon, ki bo letos dopolnila 20 let, prišla v zaključno fazo. Po letošnjih 19 nepozabnih prizoriščih in zabavah bo Várkert Bazar na silvestrovo napolnila glasba Dubecticut, Lennyja Lenoksa, Roberta Makaia, Secret Factory, Somazeda in seveda Metha.

Silvestrovo Stranger Synths // Analog Music Hall

Na silvestrovo se bo dvorana Analog Music Hall spremenila v Hawkins City, kjer se boste lahko na najbolj kul zabavi z retro valom 80. let v državi zabavali do leta 2024. Za nepozabno vzdušje bo poskrbel Quixotic, ki bo z uspešnicami iz današnjih in preteklih časov poskrbel za nepozabno vzdušje, od Kate Bush do Metallica.

Akvárium NYE 2023 – Nazaj v neonski svet!

Na silvestrski zabavi v klubu Akvárium se z neonskim svetom odpravite v leto 2024. Na zadnjo noč v letu bodo vse tri koncertne dvorane hkrati napolnjene z neonsko glasbo. Medtem ko bo v Veliki dvorani igrala zabava Necc, bo v Mali dvorani igrala Mamma Mia, v Lokalu pa se bodo vrteli kultni hiti iz 90. let prejšnjega stoletja.