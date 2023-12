7 zimskih pravljičnih vasic, kjer se lahko skrijete pred svetom

Če iščete bolj mirno okolje kot priljubljene in prometne božične destinacije, se odpravite v očarljivo vasico, kjer lahko v popolnem miru in tišini uživate v čarobnosti zime.

Óbánya

Óbánya, ki jo pogosto imenujejo madžarska Švica, se zaradi svojega naravnega in grajenega okolja nahaja v soteskani dolini v vzhodnem delu Mecseka. Očarljivo vasico obdajajo gozdovi, ob njeni edini ulici pa teče potok Öreg. Zaradi svoje lege jo prečka več pohodniških poti, zato je odlična postojanka za zimski izlet.

Háromhuta

Háromhuta je bolj ali manj samostojna vasica v globinah veličastnega Zemplénskega hribovja, le 30 km od Sárospataka, njena zgodovina pa sega v čas vladavine Ferenca Rákóczija II. Njeni najbolj znani znamenitosti sta veličastna lovska koča Bretzeinheim-Waldbott in rimskokatoliška cerkev, zgrajena v 19. stoletju. Seveda ne manjka krajev za raziskovanje, kot so izvir Pálos ali soteska Rejtek in skale Gömböc.

Somoskőújfalu

Vode dveh majhnih potokov v vasi, ki leži na severovzhodnih pobočjih gorovja Cserhát, napajajo številni izviri, ki dajejo območju poseben čar. Vas je v pisnih virih omenjena že leta 1455, z njo pa je povezana tudi ena najbolj znanih znamenitosti, Pogányvár iz obdobja Árpád. Poleg zgodovinskih spomenikov je območje bogato tudi z geološkimi zakladi, kot so bazaltna planota in bazaltni stebri, ki izvirajo iz več vulkanov.

Hollókő

Hollókőja verjetno ni treba predstavljati, saj ni le priljubljena turistična destinacija na Madžarskem, ampak je z vpisom na Unescov seznam svetovne dediščine zaslovel po vsem svetu. Edinstvenost vasi Palóc je v tem, da je vasi, ki je nastala v 17. in 18. stoletju, uspelo ohraniti ljudsko arhitekturo in vsakdanje življenje vasi pred 20. stoletjem v prvotnem stanju. Ta majhna vas, ki jo lahko štejemo tudi za muzej na prostem, ni vredna obiska le v poletni sezoni, saj njena pravljična zimska pokrajina razkriva prav posebno in čarobno plat.

Jósvafő

Jósvafő, ki se nahaja v narodnem parku Aggtelek, je bil leta 1999 razglašen za vas spomeniškega pomena, predvsem zaradi svoje ljudske arhitekture. Med zaščitenimi spomeniki so čudovita stanovanja z verandami iz 19. stoletja ter leseni skednji, lope in gospodarska poslopja, katerih velikost in struktura sta prilagojeni podnebju. Druga priljubljena znamenitost v vasi z edinstvenim vzdušjem je jama Baradla, ki je priljubljena atrakcija tako za pohodnike kot za izletnike.

Tihany

Verjetno ni treba posebej pojasnjevati, zakaj se je ta dragulj Balatonskega višavja uvrstil na seznam, saj legendarnega naselja ni vredno obiskati le v poletni sezoni sivke, temveč lahko v zimskih mesecih uživate v drugačnem vzdušju benediktinske opatije Tihany ali slaščičarne Rege. Očarljiva vasica je v tem letnem času manj prometna, zato je odlična izbira, če želite raziskati čudovito okolico v umirjenem tempu.

Hercegkút in klet Kőporos

Hercegkút, nekoč del cesarstva Rákóczi, ima veliko zanimivosti, med drugim podeželsko hišo Svaabian, kalvarijo na hribu Gombos, vodnjak Pogány in njegovo okolico ter učno pot Trautson. Seveda je zaradi svoje lege tudi idealna destinacija za ljubitelje vina, saj je vas v vinorodnem okolišu Tokaj obiskana tudi zaradi romantične kleti Kőporosi.