9+1 Disneyjevih krajev v naši državi, ki jih lahko obiščete in v katerih se boste spet počutili kot otrok

Tudi izkušeni pohodniki morda ne vedo za številne kraje z Disneyjevimi motivi v naši državi. Potopite se v naravo in odkrijte te edinstvene kraje za obisk!

Ledena čarovnija: Lillafüred

Lillafüred je vreden obiska vsak dan v letu, saj ga odlikuje čarobno vzdušje in vsakič znova lahko odkrijete nekaj novega. Čudovita stavba hotela Palace, jezero Hámori pod njim, bližnji slap Lillafüredi in nedavno prenovljena razgledna točka Zsófia s čudovitim panoramskim razgledom prispevajo k temu očarljivemu vzdušju. Če lahko, ta slikoviti del vasi obvezno obiščite v zimskih mesecih, srečneži pa boste morda celo ujeli sneženje, ob katerem se boste počutili kot v prizoru iz filma Ledena čarovnija.

Mulan: budistično svetišče, Garab

Garab – prej znan pod imenom Grabensia – je skrit v gorovju Serra in je ena najbolj atmosferičnih majhnih vasi v regiji. Vasica skriva resnično osupljivo budistično svetišče, kjer se lahko takoj znajdete v mirnem okolju. Poleg svetišča lahko tukaj občudujete tudi največjo pojočo skledo na svetu, Samsara, s premerom 233 cm in težo 2,5 tone. Po dogovoru si lahko privoščite tudi zvočno kopel, saj naj bi vibracije pojoče sklede delovale pomirjujoče. Gostilna v svetišču je tudi odličen kraj za nekaj nočitev, kjer si lahko odpočijete od hrupa velikih mest.

3067 Garáb, Petőfi Sándor út 41-42.

Brat medved: Kőlyuk-side, Kishartyán

Med ogledom Kőlyuk-side v Kishartyánu, majhni vasi v okrožju Nógrád, lahko pred seboj skoraj vidite prikupne like medvedjega brata. Klifi na strani Kőlyuk, ki se raztezajo približno 300 metrov in so visoki skoraj 30-40 metrov, so nastali na obali morja pred 30 milijoni let, kar dokazujejo morski sedimenti in zobje morskih psov, najdeni v lažjih plasteh. Poleg tega, da gre za resnično edinstveno geološko najdišče, je to območje tudi zaščiteno območje flore in favne z različnimi vrstami rogačev ter zvoki blatnih čapelj in kukavic v ozadju.

Zlati lasje: razgledna točka na hribu Kis-Strázsa, Esztergom

Hrib Kis-Strázsa, ki se nahaja na obrobju Esztergoma, je eden zadnjih grebenov Pilisa, visok le 233 metrov, zato po velikosti bolj spominja na hrib. Ko se približujete hribu, lahko od daleč opazite visoko stavbo, ki spominja na svetilnik, razgledno hišo na hribu Kis-Strázsa. Na vrh razglednega stolpa je mogoče priti z Zlatimi lasmi, vendar le po predhodni najavi. Nekaj je gotovo: z vrha stolpa se odpira tako čudovita panorama, da je vredno kadar koli poklicati.

Sneguljčica: lovska koča v dolini Komlós, Mecsek

Vzemite pohodniško opremo in odkrijte eno najbolj očarljivih gozdnih koč v gorovju Mecsek, ki je videti, kot bi bila oblikovana naravnost iz pravljice o Sneguljčici. Lovska koča v dolini Komlós je bila zgrajena v začetku 70. let prejšnjega stoletja in je od daleč videti kot pritlikava koča, vendar je v lasti podjetja Mecsekerdő Zrt. Vendar naj vas to ne odvrne, saj lahko na klopci tik ob njej preživimo ure in ure, ko jemo sočna rdeča jabolka.

Lepotica in zver: grad Wenckheim, Szabadkígyós

Grad Wenckheim v kraju Szabadkígyós, le 10 kilometrov od Békéscsabe, bi lahko bil prizorišče igranega filma Lepotica in zver. Veličasten grad, ki ga je zasnoval Miklós Ybl, je ena najpomembnejših neorenesančnih grajskih stavb v državi. Pravljično glavno stavbo krasijo stolpi in terasa z ložo, ima pa 365 oken. Neposredno pred njim sta baročni francoski vrt z bazenom s fontano in osupljiv 25 hektarjev velik angleški vrt z romantičnimi mostovi in umetnim jezerom. Grajski park je odprt za javnost vse leto!

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.

Notrdamski zvonar: Premonstratsko cerkveno dvorišče

Za ljubitelje zgodbe o Notredamskem čuvaju stolpa je nujen podrobnejši ogled srednjeveške cerkve Zsámbék, katere porušeno starodavno obzidje vzbuja vzdušje zgodbe o Quasimodu. Bazilika z dvema stolpoma, zgrajena med letoma 1220 in 1234 v poznoromanskem in zgodnjegotskem slogu, je bila poškodovana v velikem potresu v Komáromu, ki je regijo pretresel leta 1763, v dveh stoletjih in pol pa se je le malo spremenila. Razrušena cerkev je odprta za javnost v času uradnih ur, vendar je treba opozoriti, da ni odprta za obiskovalce s psi.

2072 Zsámbék, Corvin János u.

Levji kralj: Zsongor Stone, Mecsek

Kultni prizor iz Levjega kralja oživi pred našimi očmi, ko vidimo znano skalno formacijo Mecsek. S skale, ki je zaradi varnosti pohodnikov ograjena z ograjo, lahko vidimo Kővágószőlős, zgrajen ob vznožju hriba Jakab, ravnico Dráva in celo zahodni vrh gorovja Villányi. Vendar pa kraj ni vreden obiska le zaradi svojega videza: po lokalni legendi naj bi se prav od tu Zsongor in njegova ljubljena na begu pred Turki vrgla v prepad in namesto ujetništva izbrala smrt.

Mačji aristokrati: Kranjska dolina, Börzsöny

Prikupni liki v filmu Mačji aristokrati so tudi drobni kužki, ki bi se radi dotaknili proge opuščene železnice v Kranjski dolini, uradno znani kot Črna dolina. Ta del Börzsönyja je zelo zaščiteno območje in eden največjih neokrnjenih gozdov na Madžarskem, zato ni čudno, da območje privablja toliko pohodnikov. Tu in tam se je vredno ustaviti in občudovati lepoto okolice, če ste res pozorni, pa lahko od blizu opazite tudi gozdne gobe.