7 nepogrešljivih družinskih dejavnosti in posebnih lokacij za zimske počitnice

Po vsej državi je na voljo nešteto odličnih programov in posebnih lokacij, kjer lahko družine preživijo nepozabne zimske počitnice.

Park divjih živali Budakeszi

Le 20 minut iz središča Budimpešte ponuja park Budakeszi Wildlife Park živalske pustolovščine, vključno z živalskim vrtom, potjo za pritlikavce, igrišči in spektakularno krmo ter drugimi posebnimi programi za odkrivanje lokalnih divjih živali. Park divjih živali Budakeszi lahko obiščete kateri koli dan v tednu med 9.00 in 15.30, po obisku pa se lahko ogrejete z vročo čokolado v Kávézoo. 2. decembra bo park divjih živali obiskal Božiček, 16. decembra pa boste lahko opazovali, kako se prebivalci parka veselijo presenečenj v škatlah.

V 2092 Budakeszi, 0210/12 parcela.

Učna pot Sóstó, Székesfehérvár

Nedaleč od središča mesta Székesfehérvár se nahaja 218 hektarjev velik naravni rezervat Sóstó-Homokbánya, ki omogoča vpogled v divje živali tega območja. V zimskem času je za obiskovalce odprt od torka do sobote, na poti pa si lahko ogledate številne zaščitene in posebej zaščitene rastlinske in živalske vrste ter spoznate pomen mokrišč. 16. decembra se lahko praznično razpoložite s prijetno krožno turo, 31. decembra zjutraj pa lahko svoj sprehajalni koledar za leto 2023 sklenete s turo v počastitev novega leta. Predhodno se prijavite na družinsko pustolovščino, na kateri boste s pomočjo starih, poškodovanih dnevniških zapisov naravoslovca odkrivali neverjetne divje živali na poti.

8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 37.

Palača čudes, Budimpešta – nova lokacija!

Palača čudes si že četrt stoletja prizadeva predstaviti zakone narave in čudoviti svet fizike na spektakularen in dostopen način za vse starosti. Interaktivna razstava se je 1. decembra odprla na novi lokaciji v Csillaghegyju v tretjem okrožju Budimpešte. Nova Csopa ponuja štiri dnevne znanstvene predstave, nenehno igrivo eksperimentiranje v laboratoriju Richter Gedeon in več tisoč kvadratnih metrov velik igralni prostor.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Geresdlakova vas medenjakov

Ta vas v okrožju Baranya je že 15 let nepogrešljiva destinacija za ljubitelje božiča, saj je stara šolska stavba popolna replika vasi iz medenjakov. Izjemno priljubljena vas iz medenjakov vsebuje hiše, cerkve in nogometno igrišče ter drevesa in živali, manjši prizori pa spominjajo na najbolj znane dogodke v vasi. Letos so slaščičarji pripravili veliko presenečenje, saj so spekli stavbo parlamenta in zemljevid Madžarske, na katerem so označeni kraji, kjer je turistična skupnost v vasi pustila svoje sledi. Čudežna dežela iz sladkorja v prahu bo na ogled od 4. decembra do konca oktobra 2024, po dogovoru pa bo na ogled brezplačno.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21. | Prijava: +36 69 349 101

Leto zmajevih svetilk v budimpeštanskem živalskem vrtu

Leto zmajevih svetilk bo obiskovalce 70 dni od 16. decembra 2023 do 24. februarja 2024 popeljalo v barvit in čaroben svet svetlobne in senčne fantazije. Edinstvena razstava lampijonov v živalskem vrtu glavnega mesta vas bo skozi “čarobna vrata” popeljala v več tisoč lampijonov Zigong, ki so del intelektualne in kulturne dediščine živalskega vrta, kjer se boste potopili v edinstveno in spektakularno svetlobno in zvočno predstavo. V hladnih zimskih večerih je razstava odličen način za sprostitev in uživanje v lampijonih, ki so včasih sestavljeni v ogromne podobe, včasih v 5-8 metrov visoke kompozicije, ki jih lahko obiskovalci doživijo sami.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 6-12.

Vodni izlet po potoku Hévíz

Do 17. marca ljubitelje vode pričakuje parni potok Hévíz! Na izlete s kanuji se lahko prijavite z več ekipami, ne glede na to, ali se želite na to nepozabno pustolovščino med pravljičnimi rožami odpraviti sami ali v skupini. Izleti, ki se jih lahko udeležijo začetniki, otroci in starejši, se začnejo pri južnih vratih jezera z obveznim hitrim ogledom in končajo v povprečju 10 kilometrov pozneje v kraju Fenékpuszta, znanem po rimskih najdbah. Potok je počasi tekoč in globok le en meter, zato se ne vznemirjajte, če se zmočite, vendar imejte s seboj suha oblačila. Ne glede na to, katero turistično podjetje izberete, vam zagotavljamo edinstveno naravno okolje in dobro vzdušje.

Grajski park Skanzen, Dinnyés

Skansen, ki se nahaja nedaleč od mesta Gárdony, je svoja vrata obiskovalcem odprl leta 2014: razstava na prostem na 2 hektarih zemljišča je bila štirikrat uvrščena na seznam Guinnessovih rekordov. V edinstvenem vzorčnem parku v državi so na ogled miniaturne rekonstrukcije srednjeveških gradov, ki so zdaj le še ruševine. Edinstvena značilnost makete je tudi ta, da je izdelana iz enakih materialov kot izvirnik: miniaturni gradovi so tako kot izvirniki izdelani iz kamna, opeke, lesa in zemlje. Park je decembra zaprt, odprt pa je od 1. januarja do 15. aprila, ob sobotah in nedeljah ter praznikih od 9. do 16. ure.

2485 Dinnyés, Kossuth u. 17.