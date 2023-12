Ponovno si lahko ogledate čudovito prenovljen grad Andrássy v Tiszabu

Po šestih letih obnovitvenih del je bil 7. decembra letos predani namenu grad Andrássy v Tiszadobu, ki si ga lahko v polnem sijaju ponovno ogleda širša javnost.

500 ha veliko stavbo v romantičnem slogu, obdano z gozdom starodavnih dreves, je zgradil grof Gyula Andrássy po načrtih arhitekta Artúrja Meiniga v letih 1880-1885. Vpliv poznogotskih in renesančnih gradov v dolini Loare je mogoče čutiti na bloku stavb, bogato členjenih s stolpi.

Grajsko opremo in okolico je uredil že grofov sin ml. Dokončal ga je Gyula Andrássy.

V sprednjem parku pred stavbo obrezani pušpani in tise obdajajo kip z imenom János Fadrusz Leányszöktetés, najbolj posebnost vrta pa je rastlinski labirint s srednjeveško lilijo, ujeto v tisov venec.

Koncept realiziranega projekta je bil rekonstruirati nekdanji bivalni prostor družine Andrássy, zato je bila večina pohištva in predmetov vrnjena na prvotno mesto.

Pred predajo so 12 let zbirali družinsko zapuščino slik, kipov, pohištva in gospodinjskih predmetov z vsega sveta.

V stavbi si obiskovalci lahko ogledajo dve stalni razstavi: v prvem nadstropju je na ogled interaktivna razstava o življenju in času družine Andrássy ter o grajskem poslopju, v drugem pa je iz 19. stoletja. zainteresiranim predstavi življenjski slog ob koncu stoletja.

Poleg vsega tega je bila izvedena tudi zgodovinska obnova grajskega parka, sanirana je bila brežina reke Holt-Tisa, nastalo je pristanišče za čolne in igrišče. Prenovljen grad in pripadajoči park si lahko pozimi ogledate od torka do nedelje med 9. in 17. uro.

Grad Andrássy

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59.