6 udobnih namestitev z masažnimi kadmi in jacuzzijem, kjer se lahko pogrejete v zimskem mrazu

Ni prijetnejše namestitve za zimske izlete kot udobna koča v mehkem naročju narave, kjer se lahko sprostite v masažni kadi ali jacuzziju in uživate v čudovitem okolju po dolgem dnevu.

Cormorant Harbour

Stran od mestnega hrupa, v mehkem naročju narave, vas pričakujejo nenavadni, čebulasto kupolasti, čudoviti rastlinjaki, ki se na svojih 6-metrskih nogah popolnoma ujemajo z naravo. Vse tri brunarice zagotavljajo predvsem intimno udobje in popolno sprostitev za po 2 osebi, zaradi edinstvene razporeditve pa lahko sprejmejo skupine do 6 oseb. Rastlinjaki imajo vse, kar potrebujete za udobje, uživate pa lahko tudi v lepotah neokrnjene narave in se po napornem dnevu ogrejete v jacuzziju na terasi. Poleg čudovitega okolja je nastanitev v Tiszafüredu zaradi svoje lokacije idealno izhodišče za številne izlete in oglede, zaradi česar je odlična izbira za raziskovanje jezera Tisa in njegove okolice.

5358 Tiszafüred, ulica Hunyadi

Woodland Shelter

Daleč od vsega, v globinah zalskih gozdov, obdanih s hribi, vas čaka majhna jurta, kjer lahko tišino zmoti le žvrgolenje ptic ali rjovenje jelenov, ki se sprehajajo skozi grmovje. Ena od posebnosti objekta v slikovitem okolju je zunanja masažna kad, kjer se lahko po dolgem pohodu ogrejete pod zvezdami. Poleg tega je na vrhu hriba nad jurto tudi tradicionalna finska savna z edinstvenim pogledom na sončni zahod in bližnje hribe. V dobro izolirani namestitvi, ki je na voljo pozimi in poleti, za toploto skrbi železna peč, tako da lahko okusite pravo, zimsko filmsko vzdušje.

Gostišče Szent György-hegy Sárkánles

Gostišče, ki leži v osrčju visokogorja Balatona, ponuja osupljivo panoramo bazaltnih orgel, poleg tega pa tako pokrajina kot hiša, skrita med vrstami grozdja, spominjata na Toskano. Prvotno 165 let stara prenovljena novinarska hiša ima opremo manjše družinske hiše in je odlična izbira za tiste, ki bi se radi odklopili od vsakodnevnega vrveža. Stavba s čarobno masažno kadjo se nahaja tik ob poti Kéktúra, zato je odlična izbira za tiste, ki se ne ustrašijo zimskih izletov. Zaradi svoje lokacije lahko v bližini obiščete številne zanimive znamenitosti.

8284 Kisapáti, Diska dűlő 661/2

Koča Duha Zemlje

V mirnem kotičku Dobogókő, daleč od množice pohodnikov, se nahaja elegantno oblikovana koča znotraj in zunaj, ki je lahko odlično izhodišče za raziskovanje Donavskega zavoja. Odlično opremljena, očarljiva zgradba ima svoj wellness, kjer se lahko napolnite v zunanjem jacuzziju in savni, kuhinja pa ima vse, kar potrebujete za pripravo slastne večerje. Neponovljivo doživetje je še bolj čarobno z večerno osvetlitvijo, edinstveno okolje pa poskrbi za nepozabno in intimno sprostitev. Udobna celoletna nastanitev je primerna za 2 osebi, seveda pa vam tudi štirinožnih družinskih članov ni treba pustiti doma!

2098 Dobogókő, Vörösmarty utca 4.

Koča Eged

Stiskalnica, ki se nahaja v kraju Szőlőcské, med vinogradi, prenovljena leta 2019, odlično združuje čar podeželskega življenja in sodobno opremo, hkrati pa zagotavlja maksimalno brezskrbno sprostitev. Iz dnevne sobe, ki ponuja čudovit razgled, se po majhni lestvi povzpnemo na galerijo, katere zakonska postelja ponuja osupljivo panoramo vinogradov. Čeprav lahko zlahka pridete do številnih znanih termalnih zdravilišč regije Eger, ne boste ostali brez dobrega počutja tudi, če ostanete v hiši, saj lahko kadar koli čofotate v jacuzziju s toplo vodo na pol pokriti terasi.

Zasebno letovišče Mythos

Luksuzna vila v Pécsu ponuja osupljiv pogled na celotno mesto in Mecsek, iz jacuzzija na balkonu pa lahko celo uživate v pogledu na stavbe, ki lebdijo v večernih lučeh. Elegantno oblikovana, odlično opremljena hiša ima vse, kar potrebujete za nepozaben oddih, zaradi svoje lokacije pa vas v okolici čakajo številne naravne, zgodovinske in kulturne znamenitosti.

7635 Pécs, Szarka dűlő 2.