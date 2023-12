Kmalu se bo začela obnova porušene cerkve v Zsámbéku

Cerkev Premontre v Zsámbéku je mogoče rešiti in ponovno zgraditi, saj je bil v preteklih dneh uspešno zaključen projektni natečaj, ki ga je razpisala občina Zsámbék.

Stara cerkev in samostan Premontre sta bila zgrajena med letoma 1220 in 1234 v poznoromanskem in zgodnje gotskem slogu. Bazilika z dvema stolpoma je bila poškodovana v velikem potresu Komárom, ki je pretresel regijo leta 1763, in v dveh stoletjih in pol, ki sta minili od takrat, se ni veliko spremenilo.

Zmagovalni natečaj Közti Zrt bo v prihodnjih letih cerkev rekonstruiral z opečnimi dodatki, s sodelovanjem restavratorjev in arhitektov pa je bil oblikovan konkreten predlog rešitve za prekrivanje stolpov.

Vizualni načrt rekonstruirane ruševine cerkve v Zsámbéku:

V tem duhu bo obnovljena ena naših najlepših srednjeveških cerkva, tako da bodo zainteresirani lahko obiskali srednjeveško svetišče v bližini Budimpešte. Poleg vsega tega bo cerkvi povrnjen tudi sakralni značaj, saj se bodo po prenovi v samostan vrnili tudi premontski menihi.