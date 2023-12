9+1 retro muzejev in razstav po vsej državi, ki prinašajo nostalgijo v vsakdanje življenje

Za vas smo zbrali muzeje in razstave iz vse države, ki od tal do stropa vzbujajo občutek retro življenja v njegovem razcvetu.

Retro Design Center, Szentendre

Retro Design Center v Szentendreju spominja na svet 70-ih in 80-ih v vsaki najmanjši podrobnosti. Na 1000 kvadratnih metrih zunanjih in notranjih razstavnih prostorov je dovolj prostora za retro relikvije, pa naj gre za avto, ki čaka na preizkus, ali za sodobno opremljeno dnevno sobo, kjer lahko preživite malo časa v preteklosti.

2000 Szentendre, Rév u. 4.

Madžarski muzej trgovine in gostinstva

Stalne in občasne razstave Madžarskega muzeja trgovine in gostinstva v Óbudi vas ena za drugo popeljejo v preteklost. Njihove tematske razstave ponujajo vpogled v občutenje življenja nekoč, kako je bilo biti gost, biti obravnavan kot gost, a po stenah šibijo reklame, oglasi in relikvije, ki so jih nekoč videli na ulicah.

1036 Budimpešta, Korona tér 1.

Retro muzej Bala-Toni, Balatonfőkajár

Še lepše pa je, da se nam tudi na Balatonu ni treba odpovedati retro doživetjem, za kar poskrbi retro muzej Bala-Toni v Balatonfókajárju. Tu je vse, kar si človek, ki si želi retro življenjskega sloga, lahko zaželi: posebni avtomobili, igrače, ki jih že dolgo ni bilo, stripi, predmeti nekdanje rabe, nostalgijo pa vzbuja tudi Popotniška pisarna.

8164 Balatonfőkajár, Petőfi Sándor u. 47.

Memento Park

Park Memento, ki leta 2023 praznuje 30. obletnico odprtja, je eno izmed 7 najbolj ogroženih območij dediščine v Evropi. V parku skulptur, ki obsega 41 kipov in spomenikov, lahko na komunizem pogledate z drugačne perspektive, kjer lahko ne le sedete v trabanta, ampak se z njim celo pripeljete do vhoda v park.

1222 Budimpešta, kotiček Balatoni út – Szabadkai utca

Retro muzej, Eger

Leta 2023 je svoja vrata odprl Retro muzej v Egerju, primeren tako za nostalgijo kot potovanje skozi čas. Štirideset let zbirateljske strasti je skoncentriranih na skoraj 250 kvadratnih metrih, kjer se drug za drugim vrstijo spomini na preteklih 100 let vse do vključno 90. let. Poleg kuhinje in dnevne sobe, ki sta opremljeni v skladu s časom, preteklost oživijo z igračami in gospodinjskimi predmeti, ki jih že dolgo ni bilo.

3300 Eger, Hatvani kapu tér 2.

Muzej nostalgičnega kiča, Keszthely

Med neštetimi muzeji v središču mesta Keszthely je Nosztalgia Giccsmuzeum naklonjen ljubiteljem retro stilov. V muzeju, ki je odprt vsak dan, ne glede na žanr, lahko od tal do stropa najdete vse, kar je zanimivo, spektakularno in seveda spominja na preteklost, od 19. stoletja do vključno retro.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 12.

Budapest Retro Experience Center

V središču Budimpešte Budapest Retro Experience Center pričara občutek retro življenja skozi tri nadstropja in nešteto malih in velikih zakladov. V kompleksu, ki zagotavlja nepozabno doživetje za mlade in starejše v družini, preteklost na interaktiven način oživlja za vsakimi majhnimi vrati, v vsakem kotičku in špranjo, od retro bistroja do Lade, ki se kotali po Gazdagrétu, ki ni greh skočit v.

1051 Budimpešta, 6. oktober u. 4.

Muzej avtomobilov in motorjev Kaáli, Dörgicse

Od leta 2020 obiskovalce Dörgicséja čakajo prava nebesa starodobnih avtomobilov, zahvaljujoč muzeju avtomobilskih motorjev Kaáli. V zbirki 140 posebnih kosov je poleg vozil, ki spominjajo na otroštvo in jih pogosto vidimo le v revijah – tukaj pa resnično blestijo – mogoče videti arhivske fotografije, džubokse in ikonično pohištvo.

8244 Dörgicse, Csörnőfa u. 33/2.

Muzej nostalgije, Szécsény

Skoraj 10 let je Szécsény v okrožju Nógrád čakal na tiste, ki si želijo priklicati retro spomine. Muzej nostalgije je pravi biser, po mnenju obiskovalcev je med vsemi zanimivostmi najbolj zanimiva razstava, ki obuja preteklost, ki obiskovalce z interaktivnimi elementi vodi skozi obdobja in spomine.

3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 3.

+1 Retro božična razstava, Szentes

Do 22. decembra vsak dan obiskovalce pričakuje Szentesova občasna, retro božična razstava. Brezplačna razstava v Gólyás Ház ponuja okus in hkrati priložnost, da ponovno okusite vzdušje starih, retro božičev.

6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 4.