11 sodobnih knjig, ki jih pozimi ne smete zamuditi

Sodobni avtorji si zaslužijo enako pozornost bralcev kot znani klasiki, vendar se je težko orientirati v labirintu izbire v veliki ponudbi knjig. Zato vam za zimo priporočamo nekaj sodobnih knjižnih novosti, ki jih bo marsikdo užival tudi pod božičnim drevescem.

Leonora Mörk: Madona iz Hellingerja

Kata, umetnostna zgodovinarka v elegantni galeriji Pest, je uspešna v svojem poklicu, manj pa v ljubezni. Po bolečem razočaranju se odloči poskusiti z razstavo družine Hellinger, kjer se izkaže, da se mora za razlago neuspehov svojega zasebnega življenja obrniti v preteklost. Njegove izkušnje dobijo smisel, ko odpotuje v Nemčijo v iskanju izgubljene družinske dediščine, slike Madone, in spozna novega lastnika dela. Johannes, odvetnik iz Weimarja, se noče ločiti od slike, vendar ji poda presenetljivo ponudbo. Kata se strinja in skupaj skušata razvozlati skrivnost, ki obdaja sliko. Detektivsko delo ju popelje v Wittenberg leta 1500, kjer nekega dne v hišo Lucasa Cranacha, dvornega slikarja saškega kurfa, pride skrivnostna mlada ženska. Matthiasa, slikarjevega najljubšega učenca, čudna neznanka očara, in ko mu mojster naroči, naj naslika njen portret, v sliko skrije sporočilo, ki ga pozorno oko lahko prebere kot pretresljivo zgodbo. Dve mladi ženski, ki ju loči petsto let. Toda kaj ju povezuje? (Založba Jaffa)

Sue Monk Kidd: Skrivno življenje čebel

Skrivno življenje čebel je ena največjih knjižnih uspešnic zadnjih desetletij: več kot sto tednov je bila uspešnica New York Timesa, v ZDA so jo prodali v več kot šest milijonih izvodov, po njej sta bila posneta nagrajena film in muzikal, prevedena pa je bila v šestintrideset jezikov. 1964, Južna Karolina. Lily Owens je stara štirinajst let, saj je mater izgubila, ko je bila še majhna. Njena varuška je Rosaleen, ki ima Lily zelo rada. Zaradi Rosaleeninega militantnega zavzemanja za pravice temnopoltih pride v konflikt s slepimi rasisti v mestu. Na Lilyjino pobudo pobegneta v Tiburon, mestece, ki ohranja spomin na njeno mamo. Lily sprejmejo tri sestre, ki so čebelarke in jo seznanijo z zgodbo o črni podobi Marije. (Založba 21. Század)

Lucy Clarke: Izlet

Knjiga nas popelje skozi čudovite pokrajine in postopoma stopnjuje napetost, dokler si kot bralci ne želimo pobegniti iz divjine in se sprašujemo, zakaj tega ne storijo tudi liki. Lucy Clarke ni le mojstrica ustvarjanja srhljivega vzdušja, nevarnih situacij, presenetljivih preobratov in hitrega tempa dogajanja, temveč ji uspeva tudi natančno in občutljivo prikazati delovanje in dinamiko ženskih prijateljstev in prijateljskih skupin – bralca vključi kot neopaženega petega člana. Eno je gotovo: po tej turneji si ne bomo več želeli divjega kampiranja. (Založba 21. Század)

Genki Kawamura: Ne pozabite na rože

Na silvestrovo se Izumi odpravi na obisk k mami Juriko, vendar je ne najde doma. Nazadnje ga najde v bližnjem parku, kjer sedi na gugalnici in očitno ni na svojem mestu. To je prvi znak, da je nekaj narobe. Nekaj mesecev pozneje se Izumi sooči z diagnozo – njena mati ima Alzheimerjevo bolezen. Medtem ko Juriko spomin peša, se Izumi spominja svojega otroštva. Skrbi za mamo, ki bo kmalu rodila prvega otroka, in poskuša razumeti, kako to, da že leta ni obiskala Yuriko. Sprašuje se, kakšen je pravzaprav njun odnos, na kaj se trenutno lahko zaneseta. Resnično človeška, resnično japonska, lahkotna in melanholična zgodba, ki postavlja vprašanje: ali lahko nekoga ljubiš in hkrati spoštuješ njegove skrivnosti? (Založba 21. Század)

Jón Kalman Stefánsson: Tvoja odsotnost je tema

„Morda je najboljši opis ljubezni nekdo, ki od sreče ali obupa ne more umakniti pogleda z druge osebe?” Novi roman Jóna Kalmana Stefánssona je zgodba o človečnosti, krhkosti in nepremagljivi pozabi. Tvoja odsotnost je tema spremlja življenja generacij od fjordov severozahodne Islandije do južne Evrope, od sredine devetnajstega stoletja do leta 2020. Življenja, ki so sicer nepomembna kot stebri ograje, vendar držijo svet skupaj: deček, ki ga dostavijo na pošto, zaljubljeni duhovnik, Kierkegaardov učenjak – ribič in nepopravljivo žalostna rock zvezda so le nekateri od likov tega močnega družinskega romana. Ljudje, ki jih obvladujejo tako njihove slabosti in strasti kot želja po sreči. Njihove zgodbe se križajo, dokler se ne združijo v izjemen, briljantno intenziven mozaik, v katerem naši junaki ne sanjajo, temveč postanejo sanje same. (Založba Jelenkor)

Anne Cathrine Bomann: Modra

Elisabeth Nordin po izgubi sina – kot prva oseba na svetu – razvije zdravilo za zdravljenje dolgotrajne izgube. Medtem ko skupina raziskovalcev na univerzi Aarhus preučuje tableto z imenom Callocaine, profesor psihologije Thorsten Gjeldsted sumi, da je nekdo spremenil rezultate testov, da bi prikril zaskrbljujoč stranski učinek tablete. Profesor začne preiskavo z dvema podiplomskima študentoma, Anno, ki tudi sama žaluje, in Shadijem, čigar statistično znanje je ključno za razkritje resnice, preden se Callocaine začne tržiti … Kdaj žalovanje postane patološko? Kaj smo pripravljeni storiti, da bi ublažili bolečino ob izgubi? In kako daleč lahko gre farmacevtska industrija v tem procesu? To so vprašanja, ki jih Anne Cathrine Bomann raziskuje v svojem prelomnem novem romanu o izgubi, ljubezni in odgovornosti znanosti (Založba Jelenkor).

Robert Repino: Mort(e)

V postapokaliptični znanstveni fantastiki Mort(e) Roberta Repina starodavna kraljica mravelj, ki jo žene želja po maščevanju, s pomočjo biokemičnega sredstva ustvari vojsko govorečih, inteligentnih in samozavedajočih se živali, da bi si podredila človeštvo in zavzela Zemljo. Tako se začne „Brezimna vojna”, katere končni cilj je maščevanje za tisočletja škodovanja živalim in iztrebljanje človeštva. Usoda sveta je v rokah mačka Mort(e), ki se iz navadnega hišnega mačka spremeni v vojnega junaka in nejevoljnega mesijo. Podaja se na življenjsko nevarne misije, ko izsledi strašno človeško biološko orožje, virus EMSAH. V resnici pa ga skrbi le eno: da bi našel svojo prijateljico, psičko Shebo. Čeprav Morta preganjajo trenutki, ko je bil hišni ljubljenček, mu spomini vlivajo pogum, da premaga ne le preteklost, ki jo je povzročil človek, temveč se spopade tudi z grozotami prihodnosti, ki so jo zasnovale mravlje. Skozi pustolovščine na videz brezupnega iskanja mačke Shebe dobimo vpogled v življenje preživelih na razdejani zemlji, ki je tako grozljiv kot srce parajoč. (Založba Multiverzum)

András Dezső: Veliki načelnik

V madžarski kriminologiji policija in kriminalno podzemlje nista povezali imena mnogih kriminalcev s tolikšnim številom umorov in poskusov umorov kot Tamás Portik. Med njimi sta bombni napad na ulici Aranykéz julija 1998, ki je pretresel vso državo, in hladnokrvni umor medijskega mogotca Jánosa Fenyőja, člana politično-gospodarske elite. V nekaterih primerih so bile obsodbe že izrečene, v drugih pa je policija obupala, da bo storilce kdajkoli privedla pred roko pravice. Kako je ulični uličnik, ki je vlamljal v telefonske govorilnice, deset let pozneje postal eden najbogatejših kriminalcev v državi? Kateri procesi so pripeljali do umorov v podzemlju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja? Kako so se Tamás Portik in njegovi bližnji, ki so več let živeli na črno, spridili? Kdo je bil zainteresiran za politične bombne napade? Kdo so bili Portikovi sostorilci? Kaj je bil razlog, da ga dolga leta niso ujeli in privedli pred sodišče? Kakšen je bil kot poslovnež? Kaj je na koncu pripeljalo do njegovega propada? Zakaj je bil izdan? (Založba 21. Század)

Lajos Jánossy: Večni kraj in povsod čas

„Vaš kakav je pripravljen” – stavek, namenjen protagonistu, vedno znova odmeva v meščanskem stanovanju v Budi. Od vrtca do fakultete, minevajo neskončna leta Kádárjeve dobe, in obetavni dnevi minevajo, lokacije se spreminjajo, potujemo po Budi in Pešti, od jezera Feneketlen do gostilne Wichmann. Spletejo se večna prijateljstva, ljubezen vzplamti in se ohladi, medtem ko pripovedovalec s pisateljskimi ambicijami poskuša najti svojo pot, pri čemer usklajuje pričakovanja svoje družine s svojo izzivalno željo po pobegu. Svojega junaka spremljamo do simboličnega dogodka blokade taksijev, po kultnih prizoriščih prestolnice, alternativnih kleteh in filmskih klubih, srednješolskih menzah in konjskih dirkah ter pubih v predmestju in središču mesta. V novem romanu Lajosa Jánossyja oživijo značilne osebnosti obdobja spremembe režima, rojstvo opozicijskih gibanj in koreografija sprva sporadičnih protestov. Večni prostor in čas povsod poskuša ovrednotiti prakso svobode, ki danes uokvirja naša življenja. Ne obsoja, temveč ugotavlja strategije za preživetje in razcvet. (Založba Jelenkor)

Karen White: antikvariat na Kraljevi ulici

Nola Trenholm začne novo življenje v New Orleansu in si za svoj dom izbere star, razpadajoč dvorec. Zdi se, da prejšnji stanovalci niso pripravljeni oditi za vedno. Nola nima pojma, kako ravnati z duhovi, a na srečo pozna nekoga, ki to zna. Težava je le v tem, da si Nola želi imeti to osebo za hrbtom – z njo noče imeti ničesar opraviti. Tudi preteklost Beaua Ryana ni rožnata: njegovi starši in brat so izginili v katastrofi, ki jo je povzročil orkan Katrina. Beau ve, da je bila v dvorcu, v katerem je bivala Nola, umorjena ženska, primer umora pa še vedno ni razrešen. Toda Nola ne odneha: želi živeti v tem dvorcu, ne glede na to, ali se duhovi s tem strinjajo ali ne. (Založba 21. Század)

Ashley Flowers: veliko dobrih ljudi

Margot ima šestindvajset let, živi v velikem mestu in dela kot novinarka. Zdaj se vrača v rodno mesto, ker njen stric potrebuje zdravstveno nego. Ko je bila otrok, je deklica January, ki je živela nasproti nje, izginila in so jo po nekaj urah našli v jarku. Margot in January sta bili popolnoma enako stari. Minilo je dvajset let, a Margot se še vedno ne more znebiti občutka, da bi lahko bila ona namesto druge deklice. Najhuje je, da morilca še vedno niso ujeli. Njeno rojstno mesto Wakarusa v Indiani je natanko takšno, kot se ga Margot spominja od davnih časov – dušeče ozračje, skrivnostni ljudje. Potem pa pride novica, da je v sosednjem mestu izginila petletna Natalie Clark, in sicer v srhljivo podobnih okoliščinah kot januarja. V Margot se prebudijo stara čustva: prisega, da bo izsledila Natalie in enkrat za vselej razrešila skrivnost Januaryinega umora. (Založba 21. Század)