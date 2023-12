Pravljični grad 4+1 v čarobnem okljuku Donave, ki hrani pustolovske zgodbe

Poleg številnih bleščečih pohodniških poti in panoramskih točk slikovitega Donavskega okljuka lahko v okolici najdemo tudi pravljične gradove. Zato smo vam zdaj predstavili nenavadne zgodbe o gradovih, ki se skrivajo v prijetnih naseljih območja, ki mejita na Börzsöny in Visegrád.

Grad Dőry, Zebegény

XX. na začetku 20. stoletja se je baronica Vilmosné Dőry odločila pluti po Donavi, dokler ne najde najlepšega kraja za svoj bodoči dom. Tako je potoval od Dunaja vse do Zebegényja, kjer ga je pokrajina popolnoma začarala. Ni bilo potrebno veliko, do leta 1917 je bil za vdovo bogatega sirarja zgrajen eklektičen dvorec, ki ga je mogoče videti še danes, leta pa je bil v lasti družine Jobaházi Dőry, kasneje pa je deloval kot sindikalno letovišče. Vendar pa minevanje let ni zaobšlo nekdanje Dőryjeve hiše, zato so leta 2001 dotrajano stavbo prenovili. Nazadnje je prišla v last družine Sauska, tako da lahko dandanes mogočno stavbo občudujemo le od zunaj.

2627 Zebegény, Dózsa György út 22.

Grad Migazzi, Verőce

Zgodovino gradu Verőce sega v leto 1769, ko je bila stavba zgrajena za italijanskega škofa, kasneje dunajskega nadškofa Kristófa Migazzija. Slavni italijanski arhitekt, tudi oblikovalec katedrale v Vácu, Izodore Canevale, je zamislil stavbo v baročnem slogu, ki jo je Migazzi redno uporabljal. Takratni časopisi pričajo o veliki gostoljubnosti, tu naj bi obiskovala celo Marija Terezija.

Gozdna zabava ob gradu Migazzi okoli leta 1907. Desno poleg dame v temni obleki sedi arhitekt Ödön Dümmerling, na koncu mize pa slikar Leó Béla Szabó. Foto: Fortepan/Törökbálint Gábor Anno-Magyarszéky

Življenje gradu v XIX. stoletje prineslo velike spremembe, saj so ga preuredili v klasicističnem slogu, škofje po Migazziju pa so ga vse manj uporabljali, zato je grajski vrt postal zabavišče Verőcejev. Od leta 1890 je huzarski stotnik Fedor Zubovics najel stavbo za 10 let, vendar ni nikoli plačal pristojbine škofu iz Váca, za boj proti roparjem pa je najel razbojnika Sisa Pista iz Börzsönyja. XX. V 19. stoletju je stavba delovala kot duhovniški dom, kasneje kot begunski dom, po nacionalizaciji pa tudi kot letovišče Ganza, dokler ni leta 1957 postala dom za ostarele.

2621 Verőce, Migazzi u. 1.

Vila Sorg, Leányfalu

Današnja vila z mediteranskim vzdušjem se skriva za ogromnimi drevesi, katerih zgodovina sega v začetek 20. stoletja, saj je takrat proizvajalec pohištva János Lingel na tem območju zgradil svoj bavarski grad. Družina Sorg – lastniki najprometnejšega gradbenega podjetja tiste dobe – je začela delovati šele v 20. stoletju. Sredi stoletja kupil posestvo, kjer mlajši Antal Sorg je dal ob koncu stoletja zgraditi vilo v moderniziranem španskem romantičnem slogu.

Vendar pa ni mogel uživati v sijaju popolnoma prenovljenega gradu, saj je umrl v prometni nesreči, preden je bil dokončan, njegova družina pa se je preselila v Južno Ameriko. Po tem je vila prišla v roke Sovjetov, ki so bili po vojni nacionalizirani, nato pa je služila kot počitniški dom voditeljem državne partije. Kasneje si je stavbo prilastil János Kádár, ki je leta 1956 gostila sestanek, na katerem so sklenili ugrabiti Imreja Nagyja. Trenutno monumentalna stavba – kjer je Kádár nekoč s potezo peresa izrekel več smrtnih obsodb – deluje kot prizorišče za poroke in dogodke.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 113.

Grad Luczenbacher, soba

Na mestu gradu Luczenbahcer ob promenadi Széchenyi je nekoč stala cerkev iz Árpádove dobe, ki so jo v 18. stoletju prezidali. V 19. stoletju so jih porušili, da bi v parku današnjega gradu zgradili stanovanjske stavbe in prvo šolo. Družina Luczenbacher sega v 19. stoletje. Szobra je prišla iz Berlina v 19. stoletju, kjer sta sprva živela le v eni izmed stanovanjskih hiš v parku. Nato sta se z zelo dobro pametjo lotila rečnega transporta, zaradi katerega sta pridobila večje bogastvo.

Zdaj premožna družina je stavbe na parceli odkupila, v drugi polovici 20. stoletja pa so na tem mestu zgradili enonadstropni dvorec. Kasneje, med letoma 1904 in 1907, je grad po načrtih Ignáca Alpárja dobil še danes vidno klasicistično-neobaročno obliko, ki je leta 1930 iz rok propadle družine prešla v last lazaristov. Duhovniški internat je bil ukinjen leta 1950, nato je bila tam ustanovljena rejniška hiša, red pa je grad, ki je izgubil svoj sijaj, dobil nazaj šele po spremembi režima.

2628 Szob, Széchenyi stny.

+1 Grad Sándor-Metternich, Bajna

V bližini Donave Bend, v Bajná, lahko najdemo grad, ki je bil nedavno oživljen iz ruševin, kjer razstave oživljajo preteklost stavbe in njenih prebivalcev. Na območju že v XV. in XVI. stoletja je bila tam plemiška graščina, leta 1696 pa je Sándor Menyhér kupil posestvo v Bajni. Kasneje je Móric Sándor grad, ki ga je okoli leta 1720 zgradil njegov oče, preoblikoval v klasicističnem slogu, katerega načrte je zasnoval Hild Józ naredil sef.

Okoli stavbe je nastalo bleščeče okrasno dvorišče, prepredeno s palmami, notranje plesne dvorane pa je opremil scenograf milanske Scale Alessandro Sanquirico. Do leta 1842 so naročeni umetniki dokončali okrasitev notranjosti 59 sob, kjer je bilo postavljeno pohištvo, izdelano v Londonu. Od takrat se pripovedujejo legende, da je grof stavbo rad obiskoval na konju in da je s konjem celo enkrat skočil z balkona. II. Druga svetovna vojna je prinesla tudi velike spremembe v življenju gradu, najprej je postal poljska bolnišnica, nato so nastala zasilna stanovanja, v njem pa je bil tudi urad domače proizvodne zadruge ali strojnica. Grad, ki je bil kasneje obsojen na uničenje, je od leta 2021 spet v polnem sijaju.

2525 Bajna, Rákóczi Ferenc utca 1.