7 vznemirljivih miniaturnih razstav po vsej državi, kjer lahko vidimo svet v malem

Med še bolj posebnimi muzeji in razstavami v državi smo za vas v šopek zbrali nekaj, kjer si lahko ogledamo in spoznamo svet okoli nas v malem.

Reimann Mining History Miniverse // Dorog

Interaktivni razstavni prostor in številne detajlne makete tabel pričakujejo obiskovalce, ki bi radi spoznali rudarsko zgodovino bazena Dorogi. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Reimann Miniverzum odlična rekreacija za vse starosti, pri kateri je poleg več interaktivnih elementov v pomoč tabela polja v merilu 1:2666, obarvana s časovno animacijo.

2510 Dorog, Esztergomi út 4.

Zbirka miniknjig Imreja Bolgára // National Széchenyi Library, Budimpešta

Čeprav dandanes ni več značilno, je bila pred nekaj desetletji, v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, produkcija mini knjig v svojem razcvetu. V stavbi F Narodne knjižnice Széchenyi na Budimskem gradu, VII. v kataložnem prostoru v 1. nadstropju si lahko ogledamo mini knjižno zbirko nekdanjega generalnega direktorja Zrínyi Nyomda, Imreja Bolgárja. Na stalni razstavi med mini knjigami, ki štejejo skoraj 1200 kosov, najdete tuje in madžarske izvode, še več, redkosti.

1014 Budimpešta, Szent György tér 4-6.

Razstava o arhitekturni zgodovini // Bazilika Esztergom

Maketa, ki jo je leta 1822 izdelal János Mathes, je ena najbolj vznemirljivih in hkrati spektakularnih postaj razstave arhitekturne zgodovine esztergomske bazilike. Delo poleg ostalih del na razstavi prikazuje, kakšni so nekoč bili načrti in zamisli za oblikovanje nadškofovskega sedeža, ter kaj od prvotnih načrtov na koncu uresničeno in kaj ne.

2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Razstava zgodovinskih modelov železnic // Grad Festetics, Keszthely

Eno največjih evropskih zgodovinskih razstav železniških modelov si lahko ogledate znotraj obzidja gradu Festetics v Keszthelyju. 19. in 21. proga se na terenskih mizah vijeta več kot 2,7 kilometra. Železniška omrežja Madžarske, Avstrije in Nemčije iz 19. stoletja, ki jih oživlja več kot 600 zgradb in 75 različnih sklopov v merilu 1:78. Poleg tega pa razstava ni samo ogledna, temveč obljublja tudi smiselno sprostitev s pomočjo svojih interaktivnih elementov.

8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Lego vas Hollókő

Če ste pravkar obiskali Hollókő ali načrtujete svoje naslednje potovanje tja, ne smete zamuditi edinstvene atrakcije naselja, replike vasi, zgrajene iz 15.000 LEGO elementov. Celotna Lego vas v Hollókő je zelo zanimiva tudi z vidika, ker so njeni elementi edinstveni, izdelani izključno za namen te atrakcije. V nadstropju igralnice Palóc v stari vasi med odpiralnim časom sprejema mlajše in starejše obiskovalce, ljubitelje lego kock.

3176 Hollókő, Kossuth u. 53.

Zbirka miniknjig // Mestna knjižnica Mór Jókai, Pápa

Razstava, sestavljena iz mini knjig, ni le v Budimpešti, vredno je obiskati tudi to zelo bogato zbirko v Pápi. Zbirka v mestni knjižnici Jókai Mór je s skoraj 5600 enotami celo večja od zbirke v Nacionalni knjižnici Széchenyi. Med mini knjigami, ki merijo od 30 do 76 milimetrov, si lahko ogledate tudi najmanjši časopis na svetu, če obiščete Pápa.

8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Model in zbirka modelov // Madžarski kmetijski muzej in knjižnica, Budimpešta

Znotraj zidov Madžarskega kmetijskega muzeja in knjižnice se v modelih in zbirki modelov hrani več kot en poseben in dragocen kos. Poleg najzgodnejših modelov iz leta 1896 si lahko ogledamo številne dragocene in zanimive kose, pa naj gre za model stroja ali lokomobila, ki niso samo živi, ampak so večinoma tudi funkcionalni. V zbirki so tudi makete pastirskih stavb, ki predstavljajo posebno visoko vrednost.

1146 Budimpešta, Vajdahunyad stny.