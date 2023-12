6+1 odličnih restavracij v Budimpešti za nepozabno silvestrsko večerjo

Če bi se na zadnji dan v letu raje usedli in uživali ne le v zasluženem počitku, temveč tudi v najboljših prigrizkih, šampanjcu, pripravljenem za nazdravljanje, in najboljši glasbi, vam predstavljamo najboljše kraje, ki jih lahko rezervirate za silvestrovanje!

N28 Wine and Kitchen

Zadnji dan in zadnjo noč leta 2023 vas bo N28 Wine and Kitchen na ulici Nagymező s povsem novo ekipo, ki jo vodi Szabolcs Nagy iz Fricske, popeljal v novo dimenzijo, kjer boste lahko sami okusili, kako je, ko se najboljše in najokusnejše sestavine združijo v enem samem večeru. Med večerom, od 18.00 in 20.00, bo v dveh krogih 20-20 gostov lahko poskusilo posebne kombinacije okusov, kot so kozje maslo, morske alge in kisli rženi kruh, nepozabni trio mangalice, leče in kozic v želeju ali nepozabna kombinacija krvavice in školjk, ki se bo zaključila z alkoholnim in brezalkoholnim sprejem vina in koktajlov s presenečenjem.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 28.

Apacuka

Apacuka na ulici Nagymező bo s celonočno gurmansko večerjo in bleščečim vzdušjem 70. in 80. let ustvarila nepozabno silvestrsko vzdušje. 31. decembra se bodo ob 20.00 odprla vrata kultnega čezmorskega kluba Studio54 z zimzelenimi disko-soul-funk melodijami. Samopostrežna večerja bo vključevala nešteto dobrot, od hladnega fileja z rožnim poprom, piščanca z rožmarinom, mariniranega v tociniju, do počasi pečenega govejega fileja, do šampanjca pred spanjem, leta pred nami in seveda praznovanja, ki se bo nadaljevalo do zore. Vstopnice za večerjo lahko vnaprej rezervirate na spletni strani apacukaetterem@gmail.com.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 54-56.

Macesz Bistro

Bistro Macesz ne ponuja enega, ampak dva nepozabna silvestrska menija z madžarsko in judovsko kuhinjo. Za tiste, ki si želijo ustvariti popolno vzdušje za silvestrski večer, se bodo vrata Maceša na široko odprla od 17.30 in do 19.45 bodo na voljo jedi, ki bodo razvajale brbončice – v kombinaciji z odličnimi vini -, kot je na primer nizozemski Casino Egg Royale ali ragraten s šampanjskim zeljem, dopolnjen s kožnatim svinjskim filejem in ocvrtim tofujem. Seveda tudi tisti, ki pridejo ob 20. uri, ne bodo zapostavljeni pri kulinaričnem doživetju, saj bodo do polnoči uživali v izbiri silvestrskih okusov iz Maceša, in sicer v açonsomméju iz krastače, lisičkah iz rdeče leče in odličnem vinskem paru, ki se jim bo pridružil.

1072 Budimpešta, Dob u. 26.

UnoMas Tapas & Bar

Če želite zadnjo noč leta 2023 popestriti s pridihom Sredozemlja, se lahko v najljubšem tapas baru v Újlipótvárosu obdate z nezamenljivim vzdušjem Iberskega polotoka. Za silvestrsko kulinarično pustolovščino za vse čute se odpravite v bar UnoMas Tapas & Bar, kjer meni vključuje tapase in silvestrske specialitete za ustvarjanje prazničnega vzdušja. Poleg paprike padron v omaki manchego in katalonske paradižnikove kreme bodo to noč vredne rezervacije tudi bučna krema in školjke svetega Jakoba ter drobcena svinjska lička Iberico in lisičke.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 14.

Soy&Olive

Od novega leta se poslovite v restavraciji Soy&Olive Budapest, kjer se srečata soja in olive, dve bistveni sestavini azijske in italijanske kuhinje. Za brezkompromisno gastronomsko izkušnjo vam sploh ni treba zapustiti Budimpešte, da bi v tej restavraciji na trgu Vörösmarty doživeli nepozabno potovanje. Za silvestrovo poskrbijo, da bo zadnji dan v letu nepozaben s piščančjo in zelenjavno gyozo, kraljevimi kozicami v pikantnem paradižnikovem raguju, wagyuom, pečenim na železni plošči, in izbranimi sladicami. Za rezervacijo mize pokličite +36 30/351-2170 ali pišite na info@soyandolive.hu.

1051 Budimpešta, Vörösmarty tér 4.

Aranybástya

Najbolj nepozabna silvestrska večerja in najlepši razgled vas čakata v restavraciji Aranybástya! Tu silvestrovanje ni le praznovanje, temveč tudi nepozabno kulinarično in vizualno doživetje. Preživite silvestrovo v osrčju budimpeštanskega gradu, kjer lahko uživate v ognjemetu z višin Budimpešte in uživate v najbolj neverjetni panorami prestolnice. Z glavnim kuharjem Attilom Szélom in njegovimi nadarjenimi kuharji, ki ustvarjajo najboljše okuse in teksture, obljublja meni Golden Bastion gastronomsko pustolovščino, polno odličnih in skrbno pripravljenih jedi, ki so primerno slovo od novega leta.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

+1 Ügetőszilveszter 2023

Če iščete dobro vzdušje za zadnjo noč v letu ali celo poskusite srečo, je Kincsem Park pravi kraj za vas! Na zadnji dan konjeniškega silvestrovanja 2023 lahko od 12. do 20. ure uživate v številnih razburljivih dogodkih, konjskih predstavah, prestižnih dirkah in dirkah hrtov. Za vzdušje bodo poskrbeli glasba dixielanda, DJ Free in duo Afterglow, za hrano in tople napitke pa bosta poskrbeli restavracija Kincsem Park Panorama in ekipa Food Truck Show Hungary.