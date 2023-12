8 dušo ogrejočih jušnih hiš v Budimpešti, kjer nas čakajo nebeške dobrote

Ker se živo srebro v termometru leze vse nižje, so velike supe prestolnice lahko pravo zatočišče. Potopite se v slastni svet dišečih orientalskih ali tradicionalnih madžarskih okusov in najbolj edinstvenih pijač.

KisParázs

Prva postaja naše vzhodnjaške avanture je KisParázs, ki uravnovesi pet osnovnih okusov tajske kuhinje, sladko, slano, kislo, grenko in pikantno aromo. Vendar se ni treba bati, če so naše brbončice manj izurjene, saj v ulici Kazinczy najdemo tudi juhe Tom Kha s kokosovim mlekom. In če ste lačni še česa, lahko izbirate tudi med širokim izborom vokov, pripravljenih po tradicionalnih tajskih domačih receptih.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 7.

Bistro Dang Muoi Pho

Z bližajočimi se hladnejšimi dnevi lahko esenca vietnamske kuhinje in njene nacionalne jedi ogrejejo še tako mrzle duše. Vroča vroča pho juha Dang Muoi Pho Bistro nas spravi iz nog s svojim mehkim, svilnatim okusom, začinjenim z nebeško aromo koriandra, ki ga ne moremo zgrešiti. Poleg tržnice Józsefváros nas na dveh lokacijah v Budimpešti pričakuje pristen vietnamski bistro s pestro izbiro pho in bún juhe.

1057 Budimpešta, Nagymező utca 51.

1014 Budimpešta, Attila út 125.

Bistro Komachi

Za pristne okuse Komachi Bistroja jamči japonski lastnik, katerega namen je bil meščanom približati vsakodnevno japonsko hrano in kulturo te dežele. Vse se je tako dobro izšlo, da danes lahko mirno trdimo, da je bistro postal eden najboljših ramen lokalov v mestu, kjer poleg močnih, aromatičnih juh z rezanci najdete še več božanskih specialitet.

1073 Budimpešta, Kertész u. 33.

101 Tiger

Nedavno odprti 101 Tigris združuje elemente kitajske, japonske in tajvanske kuhinje, ki navdušuje obiskovalce z najboljšimi azijskimi jedmi v središču Újlipotvárosa. Od tajvanskega zlatega kimčija in pikantne in hrustljave kitajske kumarične solate do rezancev z omako in juh, ki ogrejejo dušo, lahko najdete vse na njihovem kratkem, a izdatnem meniju. Če želite bolj tradicionalne, domače okuse, bo njihova piščančja juha ključna, a s pikantno sezamovo ali sojino svinjsko juho lahko odveslate tudi v vzhodne vode.

1133 Budimpešta, Hegedűs Gyula utca 56.

Vietnámigulyás.hu

Buda skriva restavracijo Krisztiána Huszárja kot pravo zanimivost, kjer vas prenovljena različica juhe pho, vietnamskega golaža, popelje v nebesa okusov. Restavracija ponuja tudi šest vrst ikoničnih juh, med katerimi težko spregledate vložena jajčka in domače udon rezance. Splača se priti zelo lačen, da vam krepke porcije ne bodo odležale, če pa boste čutili moč, je zelo priporočljivo naročiti tudi ostale gastro specialitete na meniju.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 10.

SNAP

Novost v mestu je tudi SZÚP, blizu Városmajorja, ki svojim juholjubim gostom poleg domačih okusov ponuja tudi dobrote s posebno aromo. Vse njihove juhe so zdrave, z vitamini bogate pijače za srkanje, ki so si jih zamislili po lastnem receptu, začenši z zalogo. Čeprav so ob koncih tedna zaprti, lahko med tednom ljubitelji mesa, vegani in tisti z intoleranco na gluten in laktozo izbirajo med tedensko spreminjajočim se jedilnikom, ki vsebuje štiri vrste juh.

1024 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 5.

Hokedli

Hokedli je lahko tudi raj za tiste z občutljivostjo na hrano, ki je zaslovel kot ena najboljših zelenjavnih restavracij v mestu, vendar bi bilo greh pozabiti na njegovo božansko ponudbo juh. Meni, ki se dnevno spreminja, vključuje po tri zelenjave in juhe, ki čakajo, da s svojimi božanskimi okusi očarajo tiste, ki vstopijo v Hokedli. Vsak izmed njih je narejen iz sezonske zelenjave, začinjen s kančkom domišljije. Poleg bolj običajnih okusov so bili primeri brokolijeve kremne juhe z ovčjo skuto, enolončnice iz brstičnega ohrovta vasabija ali celo tajske svinjske juhe.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 10.

Broth and Friends

V Húsleves és Társai lahko najdemo čarovnijo v zidanem kozarcu, saj je mesto poskusilo nemogoče in v restavraciji priklicalo okuse doma. Tako v oazi domačih željnih poleg slastne juhe pripravljajo na primer fižolovo juho Jókai, juho z golažem, piščančjo enolončnico z rezanci in številne druge jedi. Poleg štirih vrst juh in dveh vrst glavne jedi so na njihovem dnevno spreminjajočem se jedilniku tudi palačinke.

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 43.