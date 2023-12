7 odličnih restavracij v aglomeraciji Budimpešte

Najboljše restavracije v aglomeraciji Budimpešte pričakujejo svoje goste s posebno notranjostjo, toplo dobrodošlico, nenavadnimi jedmi in čudovitim vzdušjem. Izbirajte med njimi po svojem okusu!

Spreten pav, Monor

Fürge Pava je čudovita skrinjica z dragulji, ki čaka, da jo obiščete na Monoronu, ki jo je oživila ljubezen do gastronomije in rož. Vonj po sveže kuhani kavi in pecivu, ki se vrstijo ob pultu, sprejme goste, ki se z veseljem potopijo in preživijo nekaj časa v čarobno okrašenem prostoru glede na letni čas in praznike. Če ste bili v Monoru in si želite počitka, se prepustite tej posebni čarovniji, poskrbite, da boste na poti spustili Nimble Peacock!

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 87.

Teyföl, Szentendre

Szentendre je pred kratkim obogaten za edinstven in nenavaden kraj, že iz imena. Posebna notranjost je šele začetek, saj vedno topel sprejem in kreativnost, ki je vlita v hrano, ukradeta srca v nekaj minutah. Teyföl je kraj, kjer se lahko sprostite po odličnem dnevu v Szentendréju – tudi v družbi svojega štirinožnega prijatelja – in kjer najdete hrano in pijačo, ki ju lahko še dolgo, dolgo navdušujete s prijatelji.

2000 Szentendre, Városház tér 2.

Trije zajci, Törökbálint

Három Nyulak, ki je bil ne tako dolgo nazaj odprt v Törökbálintu, je hkrati kulturni prostor, knjigarna in kavarna, ki se zaljubi na prvi pogled. Lokacija je 150 let stara zidanica, za katero se skriva divji gozd in njegovi pravljični prebivalci. Čar Trem zajcem dajejo starinski zakladi in pohištvo, skriti v kotičkih, ki skupaj pripovedujejo zgodbo Treh zajcev. Če želite zraven okusno kavo, pecivo in čtivo, se jih splača obiskati tako blizu kot daleč.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 34.

Kavarna Gazebo, Leányfalu

Kavarna Gazebo Café pričakuje svoje goste z lahkimi obroki, okusno kavo, prigrizki in napravami za odžejanje v nenavadni stavbi. Kavarno, ki se nahaja v Leányfaluju, ob Donavi, v zgradbi v obliki gobe v Leányfaluju, lahko obiščete tudi za zajtrk, nekaj boste pojedli, vredno pa jih je obiskati tudi na lahko večerjo ali pogovorni večer z prijatelji in osebno poskusiti ta gastronomski lokal, ki je našel dom v tej posebni stavbi. .

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

Pöttyös Mug Cafe, Pomáz

Pred nekaj leti je bilo mogoče v okviru Kulturnega centra in knjižnice Pomázi uresničiti prostor, ki ga v naselju še nikoli ni bilo. Pöttyös Bögre Kávézó ne ponuja le okusne hrane, zajtrkov in kave, ampak tudi tiste, ki se želijo sprostiti, premami z mirnim vzdušjem, kotički, primernimi za sprostitev, in neštetimi prijetnimi programi. Kavarna je namenjena tako tistim, ki si želijo veganskih ali brezglutenskih dobrot, kot tudi tistim, ki bi se iz Pomáza radi vrnili domov z majhnim presenečenjem, individualno izdelanimi darili.

2013 Pomáz, Huszár u. 3.

Restavracija in kavarna Stadt, Budakeszi

Le nekaj minut od parka divjih živali Budakeszi, na glavni ulici mesta, restavracija in kavarna Stadt pričakuje svoje goste od blizu in daleč v znanem okolju. Ne glede na to, ali gre za kraj za počitek po dolgem sprehodu, kjer se lahko sprostite in poklepetate ob okusni hrani in pijači ali močni kavi, je Stadt še posebej odlična izbira. Če vam pozimi uspe poskusiti njihov hišni goveji burger ali belo čokoladno-jagodni tiramisu, se spomladi splača vrniti k njim in posedeti na prijetni terasi.

2092 Budakeszi, Fő u. 57.

Na zdravje, Fót

Cheerio, najbolj priljubljena restavracija za zajtrk in malico v Fótu, ima vse, kar potrebujete za pravi začetek dneva. Poleg prijazne in nasmejane postrežbe je tu še okusna kava in bogat izbor zajtrkov z jedmi, kot so polnjene bunde, jutranja tortilja, polnjena z jajci in zelenjavo, ali krožnik obilja, ki polepša jutra. Če ste sladkosnedi, vsekakor priporočamo sladke krznene prigrizke! In če se ne boste zjutraj, ampak popoldan ali zvečer sprehajali po hiši Cheerio, vam bodo testenine, solate in sveže pečene pice potešile lakoto.

2151 Fót, Móricz Zsigmond út 20/A