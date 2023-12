5 odličnih brezplačnih slaščičarn v Budimpešti, kjer si morate privoščiti dober piškot

Med našimi bližnjimi in znanci dandanes vse več ljudi živi z alergijami na hrano in intoleranco na hrano. V našem članku smo zbrali slaščičarne, delavnice in manufakture v Budimpešti, kjer lahko ne le brezplačni gostje, ampak tudi cela družina speče nekaj po svojem okusu, ne da bi morali odpovedati.

Desire Dream Free Health Manufactory

Če ste pravkar bili v Móricz Zsigmond körtér ali želite sladico za razvajanje po nakupovanju v Vásárcsarnok na Fehérvári út, potem se odpravite v VágyÁlom! V brezplačni manufakturi zdravja na Fehérvári út se ena za drugo vrstijo torte brez glutena, laktoze, mleka, jajc in sladkorja, ki jih lahko spremljajo posebni čaji in okusna kava. V redno prenovljeni ponudbi lahko brez skrbi brskajo veganski gostje in tisti, ki sledijo paleo dieti, imeli bodo kaj izbirati.

1114 Budimpešta, Fehérvári út 13.

Brezplačna kavarna in pekarna Piskóta

Ni pretiravanje, če rečemo, da se v Mentes Piskóta, kavarni-pekarni na Bartók Béla út, najde nekaj za vsakogar, ki ponuja brez mlečnih izdelkov, brez glutena, brez sladkorja in veganske možnosti. Če iščete veganske cimetove ali kakavove polžke ali klasične torte v brezplačni različici, se jih vsekakor splača obiskati. Njihove torte, sladice in pekovski izdelki zagotavljajo pravo doživetje ne le ljudem z občutljivostjo na hrano, ampak tudi vsem članom družine. Njihovo ponudbo bogatijo tematski dnevi brez glutena in mlečnih izdelkov, kjer več pozornosti namenjajo priljubljenim sladicam, kot sta churros in vaflji.

1115 Budimpešta, Bartók Béla út 88.

Delavnica zdravega slaščičarstva Zabrakadabra

Zahvaljujoč delavnici zdravih slaščic Zabrakadabra imamo možnost, da se ustavimo na več točkah v Budimpešti za brezplačno torto, sladico ali sladek trenutek ob kavi. Njihove lokalno narejene sladice vključujejo brez glutena, laktoze in sladkorja ter paleo, veganske in tradicionalne alternative v obliki tort, piškotov in bonbonov. V Zabrakadabri z veliko ljubeznijo in dobrotami s posebnimi domišljijskimi imeni ne sprejemajo le ljudi z intolerancami na hrano, ampak tudi tiste, ki skrbijo za zdrav življenjski slog.

1094 Budimpešta, Ferenc körút 1.| 1126 Budimpešta, promenada Süss Nándor 4.

Fittnass – brezplačna slaščičarna

Fittnass – A Mentes Cukrászda ponuja skoraj 80 vrst brezglutenskih tort in izkušnjo peke brez kompromisov na dveh lokacijah v Budimpešti. Ponujajo tudi dobrote brez glutena, sladkorja in mlečnih izdelkov, razočarani pa ne bodo niti ljubitelji paleo in veganskih tort. Preden jih obiščete, lahko na njihovi spletni strani celo vnaprej po okusu in sestavinah izberete, katera sladica vam bo najbolj ustrezala.

1066 Budimpešta Zichy Jenő utca 43. | 1138 Budapest Váci út 178. pritličje

Brezplačna tortna delavnica Sweet Gorilla

Od leta 2023 delavnica Sweet Gorilla Free Cake Workshop v Óbudi pripravlja čudeže torte brez glutena in laktoze ter veganske torte. Torte, narejene izključno iz rastlinskih sestavin, so narejene z datljevim, agavinim ali grozdnim sirupom, brez peke, polne nege in ljubezni. Na njihovem meniju so tako sadne kot čokoladne torte, v njihovih škatlah za torte pa lahko popestrite tudi kombinacije okusov. Po naročilu lahko njihove torte in peciva osebno prevzamete v njihovi delavnici v Óbudi, po vsakem naročilu torte pa k bolj trajnostni prihodnosti prispevajo tudi s posaditvijo drevesa.

1033 Budimpešta, Kerék u. 34.