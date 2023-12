Praznični desertni bulevar: 5 krajev v Budimpešti, kjer čakajo božične dobrote

Najrazličnejše sladice so nepogrešljiv del božiča in praznikov. Pokažemo vam nekaj odličnih krajev v Budimpešti, kjer si lahko privoščite božične sladice, ki vam bodo po volji.

Slaščičarna torte Edes Mackó

Ni dvoma, da bo slaščičarna trobentačev Édes Mackó v adventnem času okuse svojih trobentač prilagodila božiču. Poleg klasičnih okusov bomo imeli priložnost okusiti naše najljubše slaščice v okusih ingverja, čilija-čokolade, citrusov, pasijonke, praženih lešnikov in češnje-maka. V prazničnem času seveda lahko naročimo tudi Kürtősbons v božičnih okusih. Če bi torej rekli, da je slasten melange ali penasti kakav popolna dopolnitev ingverjevega fondueja, potopljenega v belgijsko čokolado, ali fondueja iz citrusov in stepene smetane, bi znali reči ne?

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Majorka

Városmajorjev gastropub Majorka od leta 2009 vsako jesen obleče najboljša zimska oblačila. Tudi letos ne bo nič drugače, še več, ozimnica s seboj prinaša ikonične Mallorce kuhane cmoke, polnjene s slivovo marmelado, ki jih mnogi radi pospremijo s kuhanim vinom. Ni naključje, da je Majorka postala priljubljena mestna slaščičarna, kjer je makov čudež, okopan v vaniljevi kremi, postal eden nepogrešljivih dodatkov za zimske počitnice. Majorka je odlična izbira, če želite vzdušje planšarskih koč v Budimu doživeti ne samo sami, ampak tudi v družbi prijateljev in ob zaključku poslovnega leta.

1125 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Bistro Macesz

Kulinarična točka v središču mesta Macesz Bistro s sladkimi klasikami bo vsak decembrski dan spremenila v prazničnega. Sladica judovske kuhinje flódni je tradicionalno pripravljena v bistrojski kuhinji: makov, orehov, jabolčni in slivov nadev je obdan z mehkimi plastmi testa. Na torto, ki simbolizira obilje in bogastvo, vam ni treba čakati na silvestrovo, saj lahko v stalni sladici na jedilniku bistroja uživate vsak dan. In dokler zunaj ne skopni sneg, se lahko po končani sveže prenovljeni ponudbi kosil malo zamislimo ob grižljaju snežno belih flódnih v prahu.

1072 Budimpešta, Dob utca 26.

Ribiški bastion

Piškotek, ne piškotek – Woody Allen je postavil vprašanje v tem posebnem filmu in če se niti ne spomnite odgovora, je to v redu, saj je uganka na sprednji strani sladice tudi zunaj platna. In za to uganko se morate tokrat odpraviti vse do ribiške trdnjave. Ne prelistajte jedilnega lista tako na hitro, pogumno se za trenutek ustavite pri predjedeh in si oglejte peno iz račjih jeter s kutino in ajdo.

Videti je kot mini tart in ne šalimo se, vsekakor ga je vredno poskusiti, če želite vedeti, zakaj se vam poraja vprašanje: je piškot ali ne? In če niste razpoloženi za špekulacije, tudi to ni problem, saj je bliža koncu jedilnega lista slivov cmok tudi slivov cmok, začinjen z rafinirano noto. Naša najljubša iz otroštva je hkrati presenečenje in čisti kulinarični užitek.

1014 Budimpešta, ribiška trdnjava – severni časopisni stolp

Slaščičarna Dobay

Dobay Cukrászda, ki spada v družino restavracij VakVarjú, svojim gostom z božičnim pecivom nudi pravo praznično doživetje. Po slaščičarni, ki je lani debitirala v Halásztelu, je nedavno odprta slaščičarna in pekarna Dobay Horváth-kert v I. okrožju posvečena božiču in praznikom. Njihovi slaščičarji so letos navdih črpali iz najljubših knjig receptov naših babic, a poleg klasičnih okusov prazničnih okusov razvajajo tudi z dvema novima izdelkoma, pistacijevo babko in stollenom.

Slaščičarna Dobay popestri intimno božično doživetje s kakovostnimi in naravnimi sestavinami, ki so vse skupaj pečene z ljubeznijo. Poleg makovih, orehovih in kostanjevo-slivovih žemljic, ki jih izdelujejo v njihovih slaščičarnah, božično mizo spremenijo v pravo praznično božično mizo še božični tiramisu, gerbó, blazinica iz slivove marmelade, domača medena krema, že omenjeni štolen kolač in čokoladno-pistacijeva babka. v trenutku.

1016 Budimpešta, Krisztina krt. 38. | 2314 Halásztelek, II. Ferenc Rákóczi út 68.