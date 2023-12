Božični recepti: 5 neustavljivo slastnih piškotov za praznični čas

Tudi če ni med letom, v adventnem času vse ujame pekovska mrzlica in vzame ven tradicionalne družinske recepte, kuhinjo pa zadiši po medenjakih in pomarančah s cimetom. Odlične klasike, kot so bageli ali snežni mafini, so običajno na praznični mizi vseh, vendar je vredno vsako leto poskusiti nekaj novega.

Božična torta iz kostanjevega pireja

Iz ene izmed priljubljenih zimskih sestavin smo pripravili praznično, razkošno in nenazadnje zelo okusno torto iz kostanjevega pireja, za popestritev božičnega vzdušja pa smo pričarali dišečo hišico iz medenjakov in zimski gozd na vrhu ob snežinkah. .

Pomarančno čokoladna torta

Pomarančna čokoladna torta je odlična izbira, če želite običajno paleto sladkarij popestriti z nečim novim, zahvaljujoč maksimalni božični dekoraciji pa bo zagotovo priljubljena na družinskih srečanjih in poslovnih zabavah!

Zlati cmoki z ekstraktom vanilije

S prihodom mraza se zlahka zbudimo v oblačen, deževen dan in v tem primeru morda potrebujemo srce in želodček ogrejočo sladico, ki z vonjem po vaniliji praženih orehov kompenzira vreme zunaj nam dobesedno polepša dan.

Reforma jabolčne pite

Če bi radi v božičnem času pripravili lažjo torto, poskusite to božansko drobljivo ovseno jabolčno pito, ki zagotovo ne bo razočarala!

Mákos-szilvalekváros gerbil

Ob božiču se na praznični mizi zvrstijo najbolj slastne torte, med katerimi smo sedaj pripravili eno najbolj priljubljenih, zerbo, v kateri smo orehe nadomestili z makom, breskve pa s slivovo marmelado.

10 najboljših božičnih piškotov: torta s slivovo marmelado