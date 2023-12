6+1 mest v Budimpešti, kjer sta na voljo najbolj okusna vroča čokolada in pena kakav

Izsledili smo najokusnejšo vročo čokolado in penast kakav v Budimpešti in za vas zbrali lokale, kjer si lahko poleg intimnega vzdušja privoščite božansko vročo, sladko pijačo.

Trak

Ponudba Pántlikine zimske pijače je izjemna že sama po sebi, saj lahko poskusite specialitete, kot sta hot tubi ali pikantno zlato jabolko, ki je prav tako alkoholno. Poleg vsega tega prodajajo tudi pravi retro penasti kakav, pa tudi vroče čokolade z različnimi kombinacijami okusov, pa naj gre za klasične okuse, slano karamelo, bounty ali celo medenjake. In to še ni vse, poskusite vse!

1146 Budimpešta, Hermina út

V51cafe

V51cafe, znan po intimnem vzdušju, je jasna izbira, če želite okusno kavo, je pa tudi idealen kraj za prijetno popoldansko vročo čokolado! Poleg tega vam pri njih ni treba skrbeti za gostoto čokoladne poslastice, ki je še izdatnejša z malo stepene smetane.

1095 Budimpešta, Mester utca 9.

Gelateria Pomo D’oro

V pristni italijanski sladoledarni na ulici Aranyja Jánosa hladne dobrote v zimskih mesecih zamenja božanska kremasta vroča čokolada, tako da lahko uživamo v sladki dobroti v rokah tudi med prijetnimi zimskimi sprehodi. Obisk adventne tržnice združite z obiskom Gelaterije Pomo D’oro, kjer vas poleg kremaste vroče čokolade čakajo neštete razburljive torte!

1051 Budimpešta, Arany János utca 12.

Iron Cat Coffee Zoo

Nekaj metrov od glavnega trga Óbuda si lahko v živalskem vrtu Vasmacska KávéZoo za nekaj ur odpočijejo ne le ljudje, ampak tudi hišni ljubljenčki. Poleg specialitetnih kav in vročih čokolad iz bele ali mlečne čokolade, ne bodite presenečeni, če vas bodo tu pričakali zajčki, morski prašički, gerbili in činčile ali pa kameleon Emil v družbi dlakavih štirinožcev. .

1033 Budimpešta, Laktanya utca 3.

Slaščičarna torte Edes Mackó

Ena od svežih in nezgrešljivih točk Városligeta je očitno slaščičarna Édes Mackó kürtőskálács s posebnimi sladicami, kjer lahko poleg kürtős specialitet izberete tudi penast kakav ali vročo čokolado. In po prejetih dobrotah vam ne preostane drugega, kot da se pogrejete v kotičku prijetne trgovine.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Ruszwurm

Slaščičarna Ruszwurm v okrožju Budimskega gradu je najstarejša slaščičarna v prestolnici, kjer izdelujejo torte že od leta 1827. To posebno vzdušje 19. stoletja prežema celotno slaščičarno, k interierju pa poleg nabora tort odlično prispevata penasti kakav in vroča čokoladna kava, ki popestri vsak siv zimski dan.

1014 Budimpešta, Szentháromság utca 7.

+1 Slaščičarna Eden, Szentendre

Nahaja se na glavni ulici Szentendreja in se vse vrti okoli sladkih užitkov v majhni, a še bolj posebni Eden Sweets Shop. Njihov izbor bonbonov je neprekosljiv, izbirate pa lahko tudi med neštetimi čokoladnimi in čajnimi specialitetami, dražeji, gumiji in bonboni. Vsekakor se jih splača obiskati pozimi, saj smo imeli do sedaj najboljšo vročo čokolado v okolici Budimpešte, njena gosta tekstura pa je zagotovilo, da so tople dobrote različnih okusov narejene iz kakovostnih sestavin.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9.