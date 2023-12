Vznemirljiva ponudba kosila v edinstveni judovski restavraciji v Budimpešti

Bistro Macesz je ob koncu leta še vedno močan – nasprotno! Od novembra naprej goste na vogalu Dob-Kazinczy čaka nova ponudba kosil.

Restavracija, ki ponuja najboljše jedi madžarske in judovske kuhinje, je letos prejela veliko priznanje, ko je jeseni na nacionalnem tednu restavracij prejela drugo mesto v kategoriji menijev Dining City Budapest.

Senzacionalna ponudba kosila v bistroju Macesz

Na podlagi tega uspeha je restavracija konec novembra ob delavnikih uvedla ponudbo kosil po ugodnih cenah. Zahvaljujoč novemu konceptu lahko poskusite dvo- in trihodni meni z izborom novih in klasičnih jedi z aktualnega jedilnika.

Predjedi vključujejo waldorfsko solato, židovska jajca, jelenovo salamo in zelenjavo, nebeško mastno račjo jetrno pašteto s suhimi marelicami, račjo juho z neponovljivimi makaroni in še dve juhi, goveji golaž in vsak dan drugo vegetarijansko juho.

Pri glavnih jedeh so na voljo značilne jedi restavracije: makaroni, juha z račjim stegnom po izbiri, kaša, dunajski zrezek, goveja enolončnica in divjačinska bučka z divjačinskimi mesnimi kroglicami.

Na jedilniku sladic ne manjka klasičnih jedi, kot so flodni, ptičje mleko, cmoki somló in posebne palačinke kuharja, ki zaokrožijo to obilno kosilo.

Posebna ponudba kosil se spreminja 1-2-krat na mesec, zato se je vredno pogosto vračati in poskusiti nove okuse. Dodaten plus je, da lahko tudi vegani najdejo nekaj po svojem okusu, restavracija pa je zaradi osrednje lokacije in prostornih prostorov idealna za sestanke ob kosilu.

Za več informacij o trenutni ponudbi restavracije Macesz Bistro obiščite njeno stran na Facebooku ali, še bolje, odkrijte bogato dediščino judovsko-madžarske kuhinje na kraju samem.

Macesz Bistro

1072 Budimpešta, Dob utca 26.

maceszbistro.hu