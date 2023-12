Okusi praznikov v Budimpešti: 7 božičnih in novoletnih specialitet, če si želite nekaj posebnega

Decembra si privoščite klasične in preoblikovane okuse v najbolj zanimivih budimpeštanskih restavracijah. Božične in novoletne jedi čakajo na vas, poskrbite le, da boste izbrali svojo najljubšo!

Bob’s Kitchen Budapest

V osrčju Budimpešte, le streljaj od Velikega bulvarja, se skriva pridih Velike Britanije, kjer lahko poskusite najboljše jedi britanske gastronomije. Pristne britanske jedi v restavraciji Bob’s Kitchen Budapest dokazujejo, da vas lahko angleška kuhinja zlahka prevzame. Poleg klasičnih angleških zajtrkov in nedeljskih pečenk Bob’s Kitchen decembra goste razvaja s posebnim božičnim menijem, ki vključuje pečenega purana in šunko ter tradicionalni božični puding. Poleg vrhunske hrane je na voljo tudi odlična zimska pijača za boljše razpoloženje, kot sta priljubljena irska kava s stepeno smetano in edinstveno začinjen vroč masleni rum.

1066 Budimpešta, Jókai utca 8.

Petrol Beer & Barbeque

Petrol Beer & Barbeque, budimpeštanska BBQ restavracija številka ena, ki je steber v Nagykörútu, se na praznike pripravlja z nenavadnim božičnim menijem in nepogrešljivimi zimskimi programi. Praznični meni vključuje nekatere prave specialitete, kot je dimljeno, dvojno polnjeno zelje, nadevano s klobaso čedar in jalapeno. Tudi decembrski dogodki niso nič posebnega: 6. decembra bo Božičkova večerja s pivom, naslednji dan bo v živo potekal Rock’n’Smoke jamboree, 28. decembra pa bo v počastitev božičnega križanja potekala zabava v grdih puloverjih.

1085 Budimpešta, József körút 35.

VakVarjú

Letos ni božiča brez VakVarjú! Kuharski mojstri iz Varjúfészeka že pripravljajo okusne jedi za božično mizo. Na božičnem jedilniku za s seboj so tako klasični okusi kot tudi presenetljive kombinacije, saj kuharjem za malo kreativnosti ni treba iti v sosednjo hišo. Zato so na prazničnem meniju BlindFurja tradicionalna adventna ribja juha iz krapa in sivke, konfitirano račje stegno in polnjeno zelje iz Cluj-Napoce ter prekajeno svinjsko koleno s kremo iz rdeče pese s hrenom in okusom iz fermentiranih kumaric.

Za sladke dobrote med prazniki poskrbijo manijaki v najslajši slaščičarni Dobay v Vranjem gnezdu: njihovi orehi, mak, kostanj-slive in slivovke, domača medena krema, brioš, štruklji in čokoladno-pistacijevi fižolčki bodo zagotovo zvezde božične mize! Zato se pripravite na božični večer s svojimi najdražjimi, kuhanje pa prepustite BlindBarrowu!

Aranybástya

Najbolj nepozabna silvestrska večerja in najlepši razgledi vas čakajo v restavraciji Zlata bastija! Tu silvestrovanje ni le praznovanje, temveč tudi nepozabno kulinarično in vizualno doživetje. Preživite silvestrovo v osrčju budimpeštanskega gradu, kjer lahko uživate v ognjemetu z višin Budimpešte in uživate v najbolj neverjetni panorami prestolnice. Z glavnim kuharjem Attilom Szélom in njegovimi nadarjenimi kuharji, ki ustvarjajo najokusnejše okuse in teksture, obljublja meni Golden Bastion gastronomsko pustolovščino, polno odličnih in skrbno pripravljenih jedi, ki so primerno slovo od novega leta.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

Macesz Bistro

Bistro Macesz, ki se nahaja v središču mesta, ponuja najboljše jedi madžarske in judovske kuhinje za obiskovalce prestolnice. Od 20. decembra bo posebna božična pojedina z jedmi, kot so somova juha z rezanci matcha, neizogibno polnjeno zelje in prenovljena sladica iz gosjega stegna, dvignila raven. Na silvestrovo pa zadnja noč v letu ne bo popolna brez slastnega obroka: casino jajca, “lángos” iz rdeče leče s kislo smetano in kmečkim pršutom, svinjska ribica z gratiniranim zeljem s šampinjoni in jabolčni štrudelj s cimetovo peno so popolne poslastice za konec leta v restavraciji Macesz, kjer lahko hrano naročite s seboj ali na obroke.

1072 Budimpešta, Dob u. 26.

Édes Mackó

Ni bilo dvoma, da bo slaščičarna Sladki medvedek Mackó v adventnem času svoje okuse rogovih tortic prilagodila božiču. Poleg klasičnih okusov boste lahko okusili tudi priljubljene sladke dobrote z okusom ingverja, čilija in čokolade, citrusov, pasijonke, praženih lešnikov in češnje z makom. V prazničnem času lahko seveda naročite tudi naš Kürtősbon z okusi z božičnimi motivi. Če bi vam rekli, da bo slastna melanža ali kakavov mousse odlična spremljava k fondiju iz ingverjevih rogov, namočenih v belgijsko čokolado, ali fondiju iz citrusov s stepeno smetano, ali lahko rečete ne?

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Scruton

Če želite okusiti pravo zimo, obiščite kavarne Scruton v številnih delih mesta! S kavami z okusom medenjakov, cimeta in klinčkov si lahko polepšate vsak siv dan, če pa želite biti na varni strani, se odločite za espresso martini, ki so ga na novo dodali na meni koktajlov. Za božično vzdušje so te pijače postrežene okrašene s figuricami iz medenjakov. Za zimske okuse je poskrbljeno tudi s prenovljenim menijem, ki ga je pripravil glavni kuhar Gábor Bacsa. V skledi je pripravljena iz svežih krapov z lokalnih ekoloških kmetij, med specialitetami pa je tudi brancin, povaljan v koruzni moki, z waldorfsko solato in pire krompirjem. Poleg tega bo Scrutonova slaščičarna od 6. decembra naprej ponujala stalno spreminjajočo se izbiro peciva, vključno s torto iz gosjega stegna, tartleti in malinovo operno rezino za sladico. Na voljo so tudi jedi na zalogo.

1054 Budimpešta, Zoltán utca 10. | 1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 12. | 1113 Budimpešta, Tas vezér utca 3.