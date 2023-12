7 čudovitih krajev v Budimpešti, ki jih morate obiskati pred božičem

Za obvezno sladico za praznično mizo ni treba čakati do božiča. Če iščete zajtrk ali popoldansko kavo, ki bi se prilegla k bejglerjem, vam ponujamo izbor okusnih možnosti v Budimpešti.

Kuglóf

Če iščete praznično pecivo, s katerim boste za božič presenetili svoje najdražje, je Kuglof ena najboljših budimpeških restavracij za zajtrk. Kuglófove bejgli z orehovim in makovim nadevom lahko po zelo ugodnih cenah dobite v njihovi trgovini ali jih udobno naročite prek spletne trgovine.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Auguszt 1870 – slaščičarna Józsefa Auguszta na ulici Fény

Slaščičarna Auguszt, ki se nahaja poleg tržnice na ulici Fény, je to zimo oblečena v najboljša praznična oblačila in ponuja najboljše sezonsko pecivo. Poleg tradicionalnih okusov orehov in maka lahko naročite tudi kostanjeve in slivovo-mandljeve bejglje, vendar se vam ne mudi, saj naročila sprejemajo do 10. decembra.

1024 Budimpešta, Fény u. 8.

Kavarna in delikatesa Katica

Kavarna in delikatesa Katica, najljubša kavarna v Zuglóju, vas pričakuje s kuhanim vinom in nekaj bejglji. Poleg prazničnih bejglijev z nadevi iz oreščkov, maka in suhega sadja bodo ponudili tudi vegansko in nevegansko različico. Češnja na torti je, da jih lahko pred naročilom tudi poskusite.

1142 Budimpešta, Stefánia út 39.

Málna The Pastry Shop

Praznična ponudba je prispela v Málna The Pastry Shop, priljubljeno slaščičarno-kavarno na ulici Bécsi út s sodobnim francoskim pridihom. Praznične snežne kepe, sadni kolački in debla božičnih dreves so paša za oči in brbončice, poleg prazničnih snežnih kep pa se ponašajo tudi bejgeli z makovim in orehovim nadevom.

1037 Budimpešta, Bécsi út 57-61.

Slaščičarna Major

Slaščičarna Major na ulici Maros, ki je dobitnica več nagrad za bejglje leta in letos praznuje 15. rojstni dan, je v tej praznični sezoni pravi raj za bejglje. Poleg tradicionalnih orehov in maka si lahko sebe in svoje bližnje privoščite tudi kostanjeve, češnjeve in makove, slivove in marcipanovo-čokoladno-slivove bejglje.

1122 Budimpešta, Maros utca 14.

Míves Rétes

Za praznično sezono Míves Rétes, tovarna štrukljev v XVIII. okrožju Budimpešte, ponuja kar 8 različnih okusov štrukljev. Orehovi in makovi so na primer brez sladkorja, izbirate pa lahko tudi med marcipanovim, kostanjevim, orehovim s sirom, makovim, kostanjevim s čokolado in celo sirovim s slanino!

1183 Budimpešta, Balassa Bálint utca 2-10.

Babutzi

Babutzi, eden od najljubših bistrojev za zajtrk v Városmajorju, ne pozabi na praznične okuse. Zato se jim tudi v adventnem času ni vredno izogibati, še posebej zato, ker so njihovi pistacijevo-brusnični in kostanjevo-slivovi beigliaki nepogrešljivi na praznični mizi.

1122 Budimpešta, Városmajor u. 12.