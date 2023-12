V Keszthely je prispela razstava sodobne umetnosti, ki jo je navdihnila drama Imreja Madácha

Ob 200. obletnici rojstva Imreja Madácha je 1. decembra v grad Festetics v Keszthelyju prispela razstava sodobne umetnosti, ki jo je navdihnila drama “Tragedija človeka”.

Ob 200. obletnici rojstva Imreja Madácha je državni zbor razglasil leto 2023 za Madáchovo spominsko leto. Ob tej priložnosti je revija Országút prosila šest sodobnih madžarskih umetnikov, naj upodobijo barvo Tragedije človeka v skladu s svojim videnjem.

V ustvarjalnem procesu so sodelovali umetniki, kot so József Baksai, Eszter Csurka, Éva Mayer, Milorad Krstić, István Orosz in József Szurcsik. Nekonvencionalni projekt – z naslovom „Narisali smo pesem” – je sku”al poudariti tudi našo raznolikost, saj je šest različnih vizij združil v neločljivo celoto.

Potujoča razstava na podeželskih gradovih

Neprofitna organizacija NÖF National Heritage Development Nonprofit Ltd. zdaj gosti ta dela v štirih podeželskih gradovih, tako da lahko 15 sodobnih del občuduje tako podeželska javnost kot tudi umetnost ljubiteljska javnost v Budimpešti.

Uradno odprtje razstave je bilo 6. novembra v gradu Festetics v kraju Dég, od koder se je razstava preselila v muzej gradu Helikon v kraju Keszthely, kjer bo na ogled do 5. januarja. Januarja 2024 se bo potujoča razstava preselila v grad Nádasdy v Nádasdladányju, februarja pa v grad Wenckheim v Freiskígyoszu.