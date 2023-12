Edinstven arhitekturni biser: Zgodba o legendarnem Párisi Udvarju

Ena najbolj impresivnih in najpomembnejših stavb v Ferenciek tere ima resnično vznemirljivo zgodbo: prvo skladišče v državi v sodobnem smislu je šlo skozi kar nekaj preobrazb in sprememb v funkciji, dokler ni doseglo svojega sedanjega sijaja.

Na mestu mogočne stavbe, ki jo lahko vidite danes, je nekoč stala prav tako impresivna hiša: stavba, zgrajena po načrtih Mihályja Pollacka, je bila dokončana leta 1817. Graditelj prve veleblagovnice v državi je bil baron József Brudern, ki je sanjal o še nikoli videni tržnici.

Stavba je dobila ime po velikem francoskem bratu, saj je arhitekt zasnoval pritlično nakupovalno pasažo po vzoru Passage des Panoramas v Parizu, zato so jo že v dvajsetih letih 19. stoletja imenovali Pariško dvorišče in Pariška hiša.

Prvotna stavba je zaradi nevzdrževanja hitro izgubila nekdanji sijaj, zaradi česar je bila konec 20. stoletja skoraj v celoti porušena. Ogromno, uničeno območje je bilo zapuščeno do leta 1906, ko ga je Belvárosi Takarékpénztár kupil, da bi tu zgradil svoje nove pisarne.

Graditelj novogradnje, ki je vidna še danes, je bil priznani arhitekt tistega časa Henrik Schmahl, ki je zapustil pritlično zasnovo prvotne stavbe, tako da je ta še naprej delovala kot odprta pasaža s trgovinami v notranjosti. V drugih nadstropjih stavbe, poleg pisarn Belvárosi Takarékpénztár, so bila stanovanja, katerih stanovalci so lahko prvič preizkusili v tujini že zelo priljubljeno sodobno inovacijo: dvigalo.

Osupljivo bogato okrašena stavba, delno mavrska in delno secesijska, je vsebovala tudi dela najpomembnejših industrijskih umetnikov tistega časa. Za elemente iz kovanega železa je bil odgovoren Gyula Jungfer, za stekleno kupolo in mozaike Miksa Róth, na fasado pa je bila postavljena tudi keramika Zsolnay.

Velikanska stavba, ki je že ob nastanku požela velik uspeh, je bila nacionalizirana – čudežno izognjena vojnemu razdejanju – med katero so porušili ali poenostavili dekoracijo notranjih prostorov. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je stavba prešla v last IBUSZ, nato pa je zaradi vse slabših razmer z leti, do konca leta 2000, ostal le razpadajoč, umazan prehod, ki se je lahko uporabljal za prehod med ulico Váci in trgom Ferenciek.

Po dolgem čakanju se je leta 2016 končno začela celovita prenova stavbe, v kateri so prenovili vsak del stavbe znotraj in zunaj ter ji tako vrnili prvotni sijaj. Znotraj njegovih zidov trenutno deluje hotel Párisi Udvar, kavarna in restavracija Párisi Passage Café & Restaurant pa pričakuje tiste, ki si želijo privoščiti okusno kavo ali nenavadno kosilo v legendarni stavbi na območju nekdanje pasaže.