Pijte medenjak latte tukaj v Budimpešti – 6 prijetnih kavarn, kjer lahko popijete svoj najljubši praznični napitek

Peneči kakav in kuhano vino sta značilna napitka božične sezone, vendar tudi ljubiteljem kave ni treba skrbeti, da bi zamudili praznično vzdušje, saj smo zbrali kraje, kjer vas čakajo božanski medenjaki latte.

DÓZIS – Fine Pastries & Specialty Coffee

Dózis nima le neverjetno okusnih rogljičkov, bleščečih krofijev in danskih slaščic, ampak lahko izbirate tudi med različnimi okusi, če se odločite za posebno kavo. Seveda lahko izbirate tudi med sezonskimi okusi, kot sta vroča čokolada s slano karamelo in latte z medenjaki.

1134 Budimpešta, Taksony utca 7.

Cat Café

Ta kavarna v središču mesta je edinstven kraj, kjer lahko uživate v božičnem duhu s prijaznimi prebivalci Cat Café, ki bodo poskrbeli, da bo vaše bivanje nepozabno. Na meniju poiščite posebne vroče napitke, domiselne koktajle ali nebeške torte, seveda pa ne bo manjkalo tudi mrmranja!

1061 Budimpešta, Révay u. 3.

Coffee & Kids

Prva kavarna za mame in otroke v Budakešiju je postala priljubljena predvsem med družinami z majhnimi otroki, vendar je zaradi slastnega peciva, nebeških piškotov in kakovostne kave hitro osvojila srca tudi drugih. Prijetna kavarna z veliko igralnimi kotički za najmlajše je popoln kraj za srkanje nebeških napitkov ves december.

2092 Budakeszi, Fő u. 229.

Matcha Tsuki

V kavarni Matcha Tsuki je vse v znamenju pijač in hrane iz zelenega čaja, ki jih na veselje ljubiteljev čaja matcha pripravljajo iz lastne blagovne znamke čaja v prahu vrhunske kakovosti. Neponovljivi okus si lahko privoščite topel ali hladen ali pa izbirate med številnimi vznemirljivimi kombinacijami okusov in arom, če pa se držite navadne kave, vam ni treba iti nikamor drugam. Božični napitki prihajajo v začetku decembra: letos lahko izbirate med medenjakovim lattejem, medenjakovim matcha lattejem in kremnim kostanjevim lattejem.

1053 Budimpešta, Kálvin tér 2.

Briós

Ta zajtrkovalnica v Novem predmestju ni le kraj, kamor se odpravite zaradi slastnih jajčnih zajtrkov, izjemno okusnih ameriških palačink in vedno okusnih tedenskih menijev, temveč tudi zaradi sezonskih posebnih pijač, ki vas bodo zagotovo spravile v praznično razpoloženje. Letos lahko poleg klasičnega medenjakovega latteja izbirate tudi med medenjakovo vročo čokolado, jabolčno pito chai latte in latte s kostanjevimi začimbami, če pa želite še bolj poudariti božično vzdušje, ne smete zamuditi menija bejgel!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Ahoy! Waffle, Chocolate & Lemonade Bar

Bar Ahoy!, ki je nepogrešljiva točka v vsaki zimski sezoni, je znan po svoji nebeški vroči čokoladi, vendar je ta kultna pijača priljubljena tudi zaradi vafljev, ki jih pečejo v lokalu in so na voljo s skoraj vsemi dodatki. Seveda se tudi ljubiteljem kofeina ni treba bati, saj je kava na meniju pijač, v zadnjem mesecu leta pa je v ospredju sezonski izbor medenjakovih lattejev. Poleg tega lahko zdaj naročite stekleničke vroče čokolade, ki jih lahko pripravite doma, kar je odlično božično darilo.

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 3.