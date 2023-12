Brioš z makom in slivami, večna klasika v novi preobleki (recept)

Božič je čas, ko je praznična miza obložena s slastnim pecivom, mi pa smo pripravili enega naših najbolj priljubljenih, brioš, v katerem smo orehe zamenjali z makom, breskve pa s slivovo marmelado. Poskusite!

Sestavine (za približno 20 rezin)

Za testo

300 g moke

125 g masla/margarina (mehkega)

40 g sladkorja v prahu

½ žličke sode bikarbone

1 jajčni rumenjak

1,5 žlice kisle smetane

15 g kvasa + 1 žlička sladkorja

100 ml mleka

ščepec soli

Za nadev

200 g mletega maka

130 g sladkorja

½ mk. mletega cimeta

1 vrečka vanilijevega sladkorja

350 g slivove marmelade (za mazanje)

Priprava:

Najprej pripravite testo. Najprej pripravimo testo: Mleko segrejemo, dodamo žličko sladkorja in vmešamo kvas.

V veliko skledo damo moko in vse druge sestavine, dodamo kvas, zgnetemo homogeno testo, ki ga pokrijemo s pokrovom in pustimo počivati na toplem mestu približno 30-40 minut.

Za nadev mak zmešamo s sladkorjem in cimetom ter ga razdelimo na 3 enake dele.

Pečico segrejte na 170 °C in pekač velikosti 20 × 30 cm obložite s pekačem. Ko testo dovolj dolgo počiva, ga razdelite na 4 dele in začnite sestavljati brioše.

Prvo kepo testa raztegnite na velikost pekača, jo potisnite v obložen pekač, nanjo namažite približno 4 žlice marmelade, na vrh dajte tretjino nadeva, sledi druga plast testa, nato marmelada in jetrni nadev. Tako nadaljujemo do zadnje kroglice testa, ki jo prav tako razvaljamo in z njo prekrijemo plasti.

Pred peko žemljice temeljito prebodite z vilicami in jih približno 40 minut pecite v ogreti pečici.

Kolač še topel obrnite iz pekača, da bo vrh lepo gladek. Ko se popolnoma ohladi, ga obrnemo, prelijemo s stopljeno čokolado in postavimo na stran, da se ohladi. Če želite, da je čokolada nekoliko bolj ekstravagantna, z zobato metlico ali vilicami naredite vzorec, preden se čokolada strdi.

Pripravljen brioš narežite na poljubne rezine in ga postrezite.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.