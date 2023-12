Kino v Operi? – Edinstven program za družine v OperaCinema

Kaj če bi klasično opero prenesli v 21. stoletje? Če bi se Papagena in Papageno srečala na domači zabavi, oblečena v pico in paradižnik? Če bi bil Don Pasquale jedec vlakov in se ne bi mogel upreti skušnjavi bombona? Ali če bi v Pomadi ropar in superjunak združila moči, da bi prevarala in prevarala? OperaCinema je edinstven dogodek, ki je zasnovan tako, da otrokom približuje ljubezen do klasične glasbe.

Program bo vključeval živo glasbeno spremljavo na odru in klasične priredbe najpomembnejših oper, preden se zgodbe prenesejo na platno, ki se kotali po odru. Kaj namreč, če bi se te opere odvijale danes, presegle vse žanrske meje in bile posnete za najmlajše občinstvo?

OperaCinema 28. januarja v Operni hiši

OperaCinema se 28. januarja vrača v madžarsko državno operno hišo z nekaterimi največjimi madžarskimi zvezdami. Opera in film se mešata v tej prelomni produkciji, ki ne le zabava in osuplja, temveč to počne na nov način, ki predstavlja operni žanr. Na odru orkester in pevci, na platnu pa zvezde, kot so Imre Csuja, Lia Pokorny, András Ötvös in Titanilla Bogdányi.

Opera, ki prikazuje najmočnejša človeška čustva, in film, ki na najbolj otipljiv način oživlja človeške zgodbe, se srečujeta na odru OperaCinema, ki klasičnima žanroma daje preobrat 21. stoletja. Program bo klasičen: Puccinijeva arija Rodolfa in Mimi iz opere La Léo Bohème, duet Papageno in Papagena iz Mozartove Čarobne piščali, pesem Torreador iz Bizetove Carmen, Donizettijev Don Pasquale (duet Doktor in Malatesta ‘vihtenje’) in Ránkijeva Nova oblačila kralja Pomade (duet Dani in Béni).

Hkrati bo doživetje sodobno, saj bo imel med predstavo ključno vlogo kino: OperaCinema bo ob sodelovanju znanih madžarskih igralcev najbolj znane operne vloge občinstvu približala prek filmskega platna.

Kar zadeva vsebino, operni žanr, čeprav je patiniran, ni zastarel: humor, veselje, konflikti in žalost „opernih zgodb” so v današnjem svetu enako prisotni kot v življenju mladih. OperaCinema preučuje, kako se ti občutki in dogodki odvijajo v vsakdanjem življenju današnjih otrok.

Za kakovost glasbe skrbi vrhunska ekipa: Madžarski studijski orkester z izjemnimi vokalnimi umetniki, kot so Kinga Kriszta (sopran), István Horváth (tenor), Csaba Sándor (bariton) in László Szvétek (bas).

In nedvomno odlična igralska zasedba: Imre Csuja, András Ötvös, Lia Pokorny, Márton Patkós, Emőke Zsigmond, Zoltán Mucsi, Ferenc Elek, Máté Mészáros, Titanilla Bogdányi, Abigél Szőke in Benjamin Lengyel so vsi nastopili v filmu režiserja Dániela Tiszekerja (Nyugati nyaralás, #Sohavégetnemérős), ki je sestavni del predstave in za katerega je glasbo napisal večkrat nagrajeni skladatelj številnih filmskih glasb Ádám Balázs.

Po izjemno uspešni premieri 12. novembra bo kombinacija glasbe in filma 28. januarja naredila predstavo za mlade nepozabno, saj jim bo pomagala predstavljati, razumeti in doživljati raznolikost čustev v glasbi in besedilih.

